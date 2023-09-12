Простой рецепт засолки скумбрии — видео

Соленая рыба. Фото: YouTube @UkraineFood

Сочетание чеснока с рыбой обычно достаточно необычный, но попробовав этот рецепт вы убедитесь в превосходном вкусе и полюбите ее с первого раза. Главное необходимо правильно рыбу очистить и замариновать, соблюдать несложные правила и в результате получите интересное блюдо, которое останется в вашей подборке рецептов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

скумбрия 1 кг;

вода 1л;

соль 60 г;

сахар 10 г;

чеснок 1-2 зубчика;

зелень укропа по вкусу;

масло 30 г.

Способ приготовления

Для маринования берем целую скумбрию. Сначала ее нужно очистить, лучше рыбу чистить, пока она еще мороженая, тогда руки останутся чистыми.

Чистка рыбы. Фото: YouTube @UkraineFood

Отрезаем голову и удаляем внутренности.

Скумбрия в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

Очищенную рыбу нужно хорошо промыть.

Очищенная рыба. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно приготовить маринад. После того, как очистили всю рыбу, ее нужно взвесить, чтобы определить точный вес и рассчитать необходимые пропорции соли и сахара для маринада.

Рыба в кастрюле. Фото: YouTube @UkraineFood

На 1 кг скумбрии понадобится 1 литр воды, 60 г соли и 10 г сахара.

Тарелка на рыбе. Фото: YouTube @UkraineFood

Выбираем посуду для засолки рыбы, чтобы она лежала равномерно и не имела деформаций во время засолки. Также важно, чтобы маринад полностью покрывал рыбу.

Промаринованная рыба. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаем рыбу маринадом накрываем тарелкой, чтобы рыба оставалась погруженной в маринаде и отправляем в холодильник на трое суток.

Удаление позвоночника. Фото: YouTube @UkraineFood

Через три дня достаем рыбу, она уже готова к употреблению. Но в этом рецепте для нее готовится еще один маринад из чеснока.

Чеснок и рыба. Фото: YouTube @UkraineFood

Сначала разрезаем рыбу вдоль и удаляем позвоночник. Также нужно удалить все лишние кости.

Рыба с чесноком и укропом. Фото: YouTube @UkraineFood

Также с рыбы нужно снять кожицу. Маринование с чесноком подойдёт только для скумбрии, другие виды рыбы не будут так хорошо сочетаться.

Рыба в растительном масле. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берем половину рыбы и половину зубчика чеснока пропущенного через пресс и легкими движениями втирать в рыбу, также понадобится укроп, его нужно добавить к рыбе.

Рыбу нужно нарезать на небольшие кусочки и сложить, например, в кувшин. Затем заливаем растительным маслом, таким образом скумбрия будет дольше сохраняться.

Раньше мы писали о рецепте сочного и вкусного куриного филе для здорового питания. По этому рецепту куриное филе получается очень сочным, поскольку оно готовится во вкусном соусе.