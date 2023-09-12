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Домашняя засолка скумбрии с чесноком: рецепт вас удивит

12 сентября 2023 06:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт засолки скумбрии — видео
Соленая рыба. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сочетание чеснока с рыбой обычно достаточно необычный, но попробовав этот рецепт вы убедитесь в превосходном вкусе и полюбите ее с первого раза. Главное необходимо правильно рыбу очистить и замариновать, соблюдать несложные правила и в результате получите интересное блюдо, которое останется в вашей подборке рецептов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • скумбрия 1 кг;
  • вода 1л;
  • соль 60 г;
  • сахар 10 г;
  • чеснок 1-2 зубчика;
  • зелень укропа по вкусу;
  • масло 30 г.

Способ приготовления

Для маринования берем целую скумбрию. Сначала ее нужно очистить, лучше рыбу чистить, пока она еще мороженая, тогда руки останутся чистыми.

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Чистка рыбы. Фото: YouTube @UkraineFood

Отрезаем голову и удаляем внутренности.

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Скумбрия в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

Очищенную рыбу нужно хорошо промыть.

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Очищенная рыба. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно приготовить маринад. После того, как очистили всю рыбу, ее нужно взвесить, чтобы определить точный вес и рассчитать необходимые пропорции соли и сахара для маринада.

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Рыба в кастрюле. Фото: YouTube @UkraineFood

На 1 кг скумбрии понадобится 1 литр воды, 60 г соли и 10 г сахара.

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Тарелка на рыбе. Фото: YouTube @UkraineFood

Выбираем посуду для засолки рыбы, чтобы она лежала равномерно и не имела деформаций во время засолки. Также важно, чтобы маринад полностью покрывал рыбу.

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Промаринованная рыба. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаем рыбу маринадом накрываем тарелкой, чтобы рыба оставалась погруженной в маринаде и отправляем в холодильник на трое суток.

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Удаление позвоночника. Фото: YouTube @UkraineFood

Через три дня достаем рыбу, она уже готова к употреблению. Но в этом рецепте для нее готовится еще один маринад из чеснока.

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Чеснок и рыба. Фото: YouTube @UkraineFood

Сначала разрезаем рыбу вдоль и удаляем позвоночник. Также нужно удалить все лишние кости.

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Рыба с чесноком и укропом. Фото: YouTube @UkraineFood

Также с рыбы нужно снять кожицу. Маринование с чесноком подойдёт только для скумбрии, другие виды рыбы не будут так хорошо сочетаться.

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Рыба в растительном масле. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берем половину рыбы и половину зубчика чеснока пропущенного через пресс и легкими движениями втирать в рыбу, также понадобится укроп, его нужно добавить к рыбе.

Рыбу нужно нарезать на небольшие кусочки и сложить, например, в кувшин. Затем заливаем растительным маслом, таким образом скумбрия будет дольше сохраняться.

Раньше мы писали о рецепте сочного и вкусного куриного филе для здорового питания. По этому рецепту куриное филе получается очень сочным, поскольку оно готовится во вкусном соусе.

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