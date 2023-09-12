Простой рецепт засолки скумбрии — видео

Домашняя засолка скумбрии с чесноком: рецепт вас удивит
Сочетание чеснока с рыбой обычно достаточно необычный, но попробовав этот рецепт вы убедитесь в превосходном вкусе и полюбите ее с первого раза. Главное необходимо правильно рыбу очистить и замариновать, соблюдать несложные правила и в результате получите интересное блюдо, которое останется в вашей подборке рецептов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- скумбрия 1 кг;
- вода 1л;
- соль 60 г;
- сахар 10 г;
- чеснок 1-2 зубчика;
- зелень укропа по вкусу;
- масло 30 г.
Способ приготовления
Для маринования берем целую скумбрию. Сначала ее нужно очистить, лучше рыбу чистить, пока она еще мороженая, тогда руки останутся чистыми.
Отрезаем голову и удаляем внутренности.
Очищенную рыбу нужно хорошо промыть.
Далее нужно приготовить маринад. После того, как очистили всю рыбу, ее нужно взвесить, чтобы определить точный вес и рассчитать необходимые пропорции соли и сахара для маринада.
На 1 кг скумбрии понадобится 1 литр воды, 60 г соли и 10 г сахара.
Выбираем посуду для засолки рыбы, чтобы она лежала равномерно и не имела деформаций во время засолки. Также важно, чтобы маринад полностью покрывал рыбу.
Заливаем рыбу маринадом накрываем тарелкой, чтобы рыба оставалась погруженной в маринаде и отправляем в холодильник на трое суток.
Через три дня достаем рыбу, она уже готова к употреблению. Но в этом рецепте для нее готовится еще один маринад из чеснока.
Сначала разрезаем рыбу вдоль и удаляем позвоночник. Также нужно удалить все лишние кости.
Также с рыбы нужно снять кожицу. Маринование с чесноком подойдёт только для скумбрии, другие виды рыбы не будут так хорошо сочетаться.
Далее берем половину рыбы и половину зубчика чеснока пропущенного через пресс и легкими движениями втирать в рыбу, также понадобится укроп, его нужно добавить к рыбе.
Рыбу нужно нарезать на небольшие кусочки и сложить, например, в кувшин. Затем заливаем растительным маслом, таким образом скумбрия будет дольше сохраняться.
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