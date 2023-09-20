Котлети, які виходять соковитими та смачними — відео

Домашні котлети. Фото: google

Такі котлети виходять дуже смачними. Вони прості в приготуванні, при цьому цей рецепт зможе повторити кожний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.

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Вам знадобиться:

свинний фарш 700 гр;

білий хліб 4-5 шматочків;

часник 4-5 зубчики;

цибуля 1 шт;

яйця 4 шт;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Нам знадобиться фарш. В цьому рецепті використовується фарш зі свинини, але ви можете обрати м'ясо за своїм смаком.

Складові для котлет. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно подрібнити цибулю та часник та додати їх у фарш.

М'ясні котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Хліб, який перед цим був замочений у воді чи молоці, також додаємо до фаршу.

М'ясні котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі додаємо курячі яйця, сіль та перець за смаком. Все ретельно перемішати.

Смажені котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі починаємо формувати наші котлети. Це буде зручно робити, якщо руки будете змочувати в воді.

Смажені котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно розігріти пательню та налити рослинну олію. Починаємо смажити котлети з обох боків до готовності.

Смажені котлети.Фото: YouTube @olga_salkay

Такі котлети гарно підходять до будь-якого гарніру.

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