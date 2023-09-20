Котлети, які виходять соковитими та смачними — відео

Домашні соковиті котлети за рецептом мами
Такі котлети виходять дуже смачними. Вони прості в приготуванні, при цьому цей рецепт зможе повторити кожний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.
Вам знадобиться:
- свинний фарш 700 гр;
- білий хліб 4-5 шматочків;
- часник 4-5 зубчики;
- цибуля 1 шт;
- яйця 4 шт;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Нам знадобиться фарш. В цьому рецепті використовується фарш зі свинини, але ви можете обрати м'ясо за своїм смаком.
Далі потрібно подрібнити цибулю та часник та додати їх у фарш.
Хліб, який перед цим був замочений у воді чи молоці, також додаємо до фаршу.
Далі додаємо курячі яйця, сіль та перець за смаком. Все ретельно перемішати.
Далі починаємо формувати наші котлети. Це буде зручно робити, якщо руки будете змочувати в воді.
Далі потрібно розігріти пательню та налити рослинну олію. Починаємо смажити котлети з обох боків до готовності.
Такі котлети гарно підходять до будь-якого гарніру.
Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру.