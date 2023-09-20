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Домашні соковиті котлети за рецептом мами

20 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Котлети, які виходять соковитими та смачними — відео
Домашні котлети. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі котлети виходять дуже смачними. Вони прості в приготуванні, при цьому цей рецепт зможе повторити кожний

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня

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Вам знадобиться: 

  • свинний фарш 700 гр;
  • білий хліб 4-5 шматочків;
  • часник 4-5 зубчики;
  • цибуля 1 шт;
  • яйця 4 шт;
  • сіль, перець за смаком. 

Спосіб приготування 

Нам знадобиться фарш. В цьому рецепті використовується фарш зі свинини, але ви можете обрати м'ясо за своїм смаком. 

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Складові для котлет. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно подрібнити цибулю та часник та додати їх у фарш. 

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М'ясні котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Хліб, який перед цим був замочений у воді чи молоці, також додаємо до фаршу. 

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М'ясні котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі додаємо курячі яйця, сіль та перець за смаком. Все ретельно перемішати. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі починаємо формувати наші котлети. Це буде зручно робити, якщо руки будете змочувати в воді. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно розігріти пательню та налити рослинну олію. Починаємо смажити котлети з обох боків до готовності. 

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Смажені котлети.Фото: YouTube @olga_salkay

Такі котлети гарно підходять до будь-якого гарніру. 

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру.

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