Котлеты, которые получаются сочными и вкусными — видео

Домашние котлеты. Фото: google

Такие котлеты получаются очень вкусными. Они просты в приготовлении, при этом этот рецепт сможет повторить каждый.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.

Читайте также:

Вам понадобится:

свиной фарш 700 гр;

белый хлеб 4-5 кусочков;

чеснок 4-5 зубчика;

лук 1 шт;

яйца 4 шт;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Нам понадобится фарш. В этом рецепте используется фарш из свинины, но вы можете выбрать мясо по своему вкусу.

Составляющие для котлет. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее нужно измельчить лук и чеснок и добавить в фарш.

Мясные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Хлеб, который до этого был замоченный в воде или молоке, также добавляем в фарш.

Мясные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее добавляем куриные яйца, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешать.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Дальше начинаем формировать наши котлеты. Это будет удобно делать, если руки будете смачивать в воде.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем нужно разогреть сковороду и налить растительное масло. Начинаем жарить котлеты по бокам до готовности.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Такие котлеты хорошо подходят к любому гарниру.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.