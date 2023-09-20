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Домашние сочные котлеты по рецепту мамы

20 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Котлеты, которые получаются сочными и вкусными — видео
Домашние котлеты. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие котлеты получаются очень вкусными. Они просты в приготовлении, при этом этот рецепт сможет повторить каждый.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • свиной фарш 700 гр;
  • белый хлеб 4-5 кусочков;
  • чеснок 4-5 зубчика;
  • лук 1 шт;
  • яйца 4 шт;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Нам понадобится фарш. В этом рецепте используется фарш из свинины, но вы можете выбрать мясо по своему вкусу.

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Составляющие для котлет. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее нужно измельчить лук и чеснок и добавить в фарш.

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Мясные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Хлеб, который до этого был замоченный в воде или молоке, также добавляем в фарш.

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Мясные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее добавляем куриные яйца, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешать.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Дальше начинаем формировать наши котлеты. Это будет удобно делать, если руки будете смачивать в воде.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем нужно разогреть сковороду и налить растительное масло. Начинаем жарить котлеты по бокам до готовности.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Такие котлеты хорошо подходят к любому гарниру.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

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