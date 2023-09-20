Котлеты, которые получаются сочными и вкусными — видео

Домашние сочные котлеты по рецепту мамы
Такие котлеты получаются очень вкусными. Они просты в приготовлении, при этом этот рецепт сможет повторить каждый.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.
Вам понадобится:
- свиной фарш 700 гр;
- белый хлеб 4-5 кусочков;
- чеснок 4-5 зубчика;
- лук 1 шт;
- яйца 4 шт;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Нам понадобится фарш. В этом рецепте используется фарш из свинины, но вы можете выбрать мясо по своему вкусу.
Далее нужно измельчить лук и чеснок и добавить в фарш.
Хлеб, который до этого был замоченный в воде или молоке, также добавляем в фарш.
Далее добавляем куриные яйца, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешать.
Дальше начинаем формировать наши котлеты. Это будет удобно делать, если руки будете смачивать в воде.
Затем нужно разогреть сковороду и налить растительное масло. Начинаем жарить котлеты по бокам до готовности.
Такие котлеты хорошо подходят к любому гарниру.
Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.