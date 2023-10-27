Швидка вечеря на кожний день та свято — відео рецепт

Котлети з капустою. Фото: YouTube @prostirecepti

Дуже смачний варіант приготування курки з капустою. Виходить смачна страва, яка підійде на обід чи вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

курка — 2 філе;

капуста — половина качана;

2 курячих яйця;

олія;

сіль;

перець;

панірувальні сухарі;

борошно;

1 цибуля;

2-3 головки часника.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати капусту.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім додаємо два курячих яйця, сіль та перець. Все ретельно перемішати.

Додавання яєць. Фото: YouTube @prostirecepti

Також можна додати солодкої паприки та коріандру. Капусту потрібно залишити на пару годин, щоб вона пустила сік.

Додавання спецій. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер нарізаємо два курячих філе. Це краще зробити тонкими смужками, які потім подрібнити дрібним кубиком.

Шматочки філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо куряче філе до капусти, трохи панірувальних сухарів та борошна. Все ретельно перемішати та дати ще постояти капусті кілька хвилин.

Додавання фаршу. Фото: YouTube @prostirecepti

У цей час натираємо на тертці одну цибулю та часник, додаємо до капусти з куркою. Все ретельно перемішати.

Смажені котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер розігріваємо пательню та смажимо капусту з куркою, викладаємо, як оладки.

Смажені котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Все, наші котлети з капустою та куркою готові.

Смажені котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.