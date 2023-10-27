Швидка вечеря на кожний день та свято — відео рецепт

Для цього рецепту вам знадобиться капуста та трохи курячого філе
Дуже смачний варіант приготування курки з капустою. Виходить смачна страва, яка підійде на обід чи вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- курка — 2 філе;
- капуста — половина качана;
- 2 курячих яйця;
- олія;
- сіль;
- перець;
- панірувальні сухарі;
- борошно;
- 1 цибуля;
- 2-3 головки часника.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дрібно нарізати капусту.
Потім додаємо два курячих яйця, сіль та перець. Все ретельно перемішати.
Також можна додати солодкої паприки та коріандру. Капусту потрібно залишити на пару годин, щоб вона пустила сік.
Тепер нарізаємо два курячих філе. Це краще зробити тонкими смужками, які потім подрібнити дрібним кубиком.
Додаємо куряче філе до капусти, трохи панірувальних сухарів та борошна. Все ретельно перемішати та дати ще постояти капусті кілька хвилин.
У цей час натираємо на тертці одну цибулю та часник, додаємо до капусти з куркою. Все ретельно перемішати.
Тепер розігріваємо пательню та смажимо капусту з куркою, викладаємо, як оладки.
Все, наші котлети з капустою та куркою готові.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.
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