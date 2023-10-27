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Для цього рецепту вам знадобиться капуста та трохи курячого філе

27 жовтня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидка вечеря на кожний день та свято — відео рецепт
Котлети з капустою. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний варіант приготування курки з капустою. Виходить смачна страва, яка підійде на обід чи вечерю. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • курка — 2 філе; 
  • капуста — половина качана; 
  • 2 курячих яйця;
  • олія;
  • сіль;
  • перець;
  • панірувальні сухарі; 
  • борошно;
  • 1 цибуля; 
  • 2-3 головки часника. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно дрібно нарізати капусту. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім додаємо два курячих яйця, сіль та перець. Все ретельно перемішати. 

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Додавання яєць. Фото: YouTube @prostirecepti

Також можна додати солодкої паприки та коріандру. Капусту потрібно залишити на пару годин, щоб вона пустила сік. 

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Додавання спецій. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер нарізаємо два курячих філе. Це краще зробити тонкими смужками, які потім подрібнити дрібним кубиком. 

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Шматочки філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо куряче філе до капусти, трохи панірувальних сухарів та борошна. Все ретельно перемішати та дати ще постояти капусті кілька хвилин. 

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Додавання фаршу. Фото: YouTube @prostirecepti

У цей час натираємо на тертці одну цибулю та часник, додаємо до капусти з куркою. Все ретельно перемішати. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер розігріваємо пательню та смажимо капусту з куркою, викладаємо, як оладки. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Все, наші котлети з капустою та куркою готові. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

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