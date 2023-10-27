Быстрый ужин на каждый день и праздник —видео рецепт

Для этого рецепта вам понадобится капуста и немного куриного филе
Очень вкусный вариант приготовления курицы с капустой. Получается вкусное блюдо, которое подойдет на обед или ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- курица — 2 филе;
- капуста — половина кочана;
- 2 куриных яйца;
- масло;
- соль;
- перец;
- панировочные сухари;
- мука;
- 1 лук;
- 2-3 головки чеснока.
Способ приготовления
Сначала нужно мелко порезать капусту.
Затем добавляем два куриных яйца, соль и перец. Все тщательно перемешать.
Также можно добавить сладкую паприку и кориандр. Капусту нужно оставить на пару часов, чтобы она пустила сок.
Теперь нарезаем два куриных филе. Это лучше сделать тонкими полосками, которые затем измельчить мелким кубиком.
Добавляем куриное филе к капусте, немного панировочных сухарей и муки. Все тщательно перемешать и дать постоять капусте несколько минут.
В это время натираем на терке один лук и чеснок, добавляем в капусту с курицей. Все тщательно перемешать.
Теперь разогреваем сковороду и жарим капусту с курицей, выкладываем, как оладьи.
Все, наши котлеты с капустой и курицей готовы.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.
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