Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Для этого рецепта вам понадобится капуста и немного куриного филе arrow

Для этого рецепта вам понадобится капуста и немного куриного филе

27 октября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый ужин на каждый день и праздник —видео рецепт
Котлеты с капустой. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный вариант приготовления курицы с капустой. Получается вкусное блюдо, которое подойдет на обед или ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • курица — 2 филе;
  • капуста — половина кочана;
  • 2 куриных яйца;
  • масло;
  • соль;
  • перец;
  • панировочные сухари;
  • мука;
  • 1 лук;
  • 2-3 головки чеснока.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко порезать капусту.

null
Нарезанная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем добавляем два куриных яйца, соль и перец. Все тщательно перемешать.

null
Добавление яиц. Фото: YouTube @prostirecepti

Также можно добавить сладкую паприку и кориандр. Капусту нужно оставить на пару часов, чтобы она пустила сок.

null
Добавление специй. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нарезаем два куриных филе. Это лучше сделать тонкими полосками, которые затем измельчить мелким кубиком.

null
Кусочки филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем куриное филе к капусте, немного панировочных сухарей и муки. Все тщательно перемешать и дать постоять капусте несколько минут.

null
Добавление фарша. Фото: YouTube @prostirecepti

В это время натираем на терке один лук и чеснок, добавляем в капусту с курицей. Все тщательно перемешать.

null
Жареные котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь разогреваем сковороду и жарим капусту с курицей, выкладываем, как оладьи.

null
Жареные котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Все, наши котлеты с капустой и курицей готовы.

null
Жареные котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме