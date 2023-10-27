Быстрый ужин на каждый день и праздник —видео рецепт

Котлеты с капустой. Фото: YouTube @prostirecepti

Очень вкусный вариант приготовления курицы с капустой. Получается вкусное блюдо, которое подойдет на обед или ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

курица — 2 филе;

капуста — половина кочана;

2 куриных яйца;

масло;

соль;

перец;

панировочные сухари;

мука;

1 лук;

2-3 головки чеснока.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко порезать капусту.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем добавляем два куриных яйца, соль и перец. Все тщательно перемешать.

Добавление яиц. Фото: YouTube @prostirecepti

Также можно добавить сладкую паприку и кориандр. Капусту нужно оставить на пару часов, чтобы она пустила сок.

Добавление специй. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нарезаем два куриных филе. Это лучше сделать тонкими полосками, которые затем измельчить мелким кубиком.

Кусочки филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем куриное филе к капусте, немного панировочных сухарей и муки. Все тщательно перемешать и дать постоять капусте несколько минут.

Добавление фарша. Фото: YouTube @prostirecepti

В это время натираем на терке один лук и чеснок, добавляем в капусту с курицей. Все тщательно перемешать.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь разогреваем сковороду и жарим капусту с курицей, выкладываем, как оладьи.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Все, наши котлеты с капустой и курицей готовы.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.