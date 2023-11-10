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Дивовижний рецепт з картоплі та продуктів, які завжди є в холодильнику

10 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна страва з картоплі — відео рецепт
Сира картопля. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт з картоплі, мабуть, краще за будь-який пиріг. Готується швидко та без клопоту з простих інгредієнтів, які завжди є в холодильнику. Переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • 3 картоплі;
  • 2 цибулі;
  • чорний перець;
  • сіль;
  • олія.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти картоплю на тертці. 

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Картопля та тертка. Фото: YouTube @prostirecepti

Перекладаємо натерту картоплю в сито, куди буде стікати весь зайвий картопляний сік. 

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Натерта картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно натерти цибулю та додаємо до картоплі. Потрібно віджати весь зайвий сік. 

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Натерта картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно додати сіль та перець до натертої картоплі з цибулею та все ретельно перемішати. 

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Оладки з картоплі. Фото: YouTube @prostirecepti

На пательні розігріваємо олію та робимо оладки з картопляної маси. 

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Оладки з картоплі. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо картопляні оладки на тарілку та подаємо зі сметаною. 

Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин із картоплі. Хрусткий картопляний коржик на сковороді — дуже простий і швидкий рецепт, який оцінять усі любителі хрусткий картоплі. Цей рецепт набагато простіше, ніж рецепт дерунів.

Також ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за карпатським рецептом. 

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