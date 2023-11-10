Ідеальна страва з картоплі — відео рецепт

Дивовижний рецепт з картоплі та продуктів, які завжди є в холодильнику
Цей рецепт з картоплі, мабуть, краще за будь-який пиріг. Готується швидко та без клопоту з простих інгредієнтів, які завжди є в холодильнику. Переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 3 картоплі;
- 2 цибулі;
- чорний перець;
- сіль;
- олія.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти картоплю на тертці.
Перекладаємо натерту картоплю в сито, куди буде стікати весь зайвий картопляний сік.
Потім потрібно натерти цибулю та додаємо до картоплі. Потрібно віджати весь зайвий сік.
Тепер потрібно додати сіль та перець до натертої картоплі з цибулею та все ретельно перемішати.
На пательні розігріваємо олію та робимо оладки з картопляної маси.
Викладаємо картопляні оладки на тарілку та подаємо зі сметаною.
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