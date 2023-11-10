Ідеальна страва з картоплі — відео рецепт

Сира картопля. Фото: Freepik

Цей рецепт з картоплі, мабуть, краще за будь-який пиріг. Готується швидко та без клопоту з простих інгредієнтів, які завжди є в холодильнику. Переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

3 картоплі;

2 цибулі;

чорний перець;

сіль;

олія.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти картоплю на тертці.

Картопля та тертка. Фото: YouTube @prostirecepti

Перекладаємо натерту картоплю в сито, куди буде стікати весь зайвий картопляний сік.

Натерта картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно натерти цибулю та додаємо до картоплі. Потрібно віджати весь зайвий сік.

Натерта картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно додати сіль та перець до натертої картоплі з цибулею та все ретельно перемішати.

Оладки з картоплі. Фото: YouTube @prostirecepti

На пательні розігріваємо олію та робимо оладки з картопляної маси.

Оладки з картоплі. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо картопляні оладки на тарілку та подаємо зі сметаною.

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