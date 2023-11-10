Идеальное блюдо из картофеля — видео рецепт

Сырой картофель. Фото: Freepik

Этот рецепт из картофеля, пожалуй, лучше любого пирога. Готовится быстро и без хлопот из простых ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

3 картофеля;

2 луковицы;

черный перец;

соль;

растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть картофель на терке.

Картофель и терка. Фото: YouTube @prostirecepti

Перекладываем натертый картофель в сито, куда будет стекать весь лишний картофельный сок.

Натертый картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно натереть лук, добавляем в картофель. Надо отжать весь лишний сок.

Натертый картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно добавить соль и перец к натертому картофелю с луком и все тщательно перемешать.

Оладьи из картофеля. Фото: YouTube @prostirecepti

На сковороде разогреваем масло и делаем оладьи из картофельной массы.

Оладьи из картофеля. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем картофельные оладьи на тарелку и подаем со сметаной.

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