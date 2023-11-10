Идеальное блюдо из картофеля — видео рецепт

Удивительный рецепт из картофеля и продуктов, которые всегда есть в холодильнике
Этот рецепт из картофеля, пожалуй, лучше любого пирога. Готовится быстро и без хлопот из простых ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике. Убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 3 картофеля;
- 2 луковицы;
- черный перец;
- соль;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть картофель на терке.
Перекладываем натертый картофель в сито, куда будет стекать весь лишний картофельный сок.
Затем нужно натереть лук, добавляем в картофель. Надо отжать весь лишний сок.
Теперь нужно добавить соль и перец к натертому картофелю с луком и все тщательно перемешать.
На сковороде разогреваем масло и делаем оладьи из картофельной массы.
Выкладываем картофельные оладьи на тарелку и подаем со сметаной.
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