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Удивительный рецепт из картофеля и продуктов, которые всегда есть в холодильнике

10 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальное блюдо из картофеля — видео рецепт
Сырой картофель. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт из картофеля, пожалуй, лучше любого пирога. Готовится быстро и без хлопот из простых ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • 3 картофеля;
  • 2 луковицы;
  • черный перец;
  • соль;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть картофель на терке.

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Картофель и терка. Фото: YouTube @prostirecepti

Перекладываем натертый картофель в сито, куда будет стекать весь лишний картофельный сок.

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Натертый картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно натереть лук, добавляем в картофель. Надо отжать весь лишний сок.

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Натертый картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно добавить соль и перец к натертому картофелю с луком и все тщательно перемешать.

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Оладьи из картофеля. Фото: YouTube @prostirecepti

На сковороде разогреваем масло и делаем оладьи из картофельной массы.

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Оладьи из картофеля. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем картофельные оладьи на тарелку и подаем со сметаной.

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде — очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников.

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