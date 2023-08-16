Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Чому потрібно їсти чорнослив: ТОП-3 причини, які запевнять вас у цьому arrow

Чому потрібно їсти чорнослив: ТОП-3 причини, які запевнять вас у цьому

16 серпня 2023 20:52
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Чому варто вживати чорнослив – медики розкрили неймовірну користь
Чорнослив, який запобігає закрепу, зміцнює кістки та допомагає серцю. Фото: скриншот з YouTube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Медики розповіли про те, як чорнослив, який далеко не всі люблять, впливає на здоров’я людини. Виявляється, він є дуже корисним для людей, які страждають від проблем з кишківником, він зміцнює кістки та допомагає серцево-судинній системі.

Про це повідомляє Healthline.

Читайте також:

Не секрет, що далеко не всі люблять чорнослив, але медики запевняють в тому, що його обов’язково доведеться полюбити. Справа в тому, що цей сухофрукт має декілька корисних властивостей, які добре впливають на здоров’я людини. 

Чернослив
Чорнослив, який позитивно впливає на здоров'я людини. Фото: Freepik

Він покращує функціонування кишківника, зміцнює кістки та запобігає виникненню серцево-судинних захворювань.

Запобігання закрепу

За словами медиків, чорнослив містить у своєму складі багато клітковини, яка допомагає моториці кишківника. У день людині потрібно вживати близько десяти штук чорносливу (100 грамів), в яких є приблизно сім грамів клітковини. 

Запор
Людина, яка страждає від закрепу. Фото: Freepik

Медики стверджують, що жінкам варто вживати від 22 до 28 грамів клітковини на день, а чоловікам потрібно їсти від 28 до 34 грамів цієї речовини на день.

Зміцнення кісток

Фахівці кажуть, що регулярне споживання п’яти-шести штук чорносливу може зміцнити кістки та запобігти втраті їхньої маси. Це особливо важливо для жінок у постменопаузі, які мають низький рівень естрогену, адже чорнослив здатний посилити низьку щільність кісткової тканини.

Проблемы с костями
Молода дівчина, яка страждає від проблем з кістками. Фото: Freepik

Вчені провели дослідження, де брали участь жінки в періоді постменопаузі, які страждають від остеопорозу. У результаті дослідження виявилося, що жінки, які останні шість місяців їли по п’ять-шість штук чорносливу, не втратили мінеральну щільність кісток.

Допомога серцево-судинній системі

Медики дуже радять додати чорнослив до свого раціону харчування людям, які страждають від проблем із серцево-судинною системою та від запалень.

Проблемы с сердцем
Молода жінка, яка страждає від проблем із серцем. Фото: Freepik

За словами фахівців, п’ять-шість штук чорносливу здатні знизити ризик серцевих захворювань та виникнення запалень в організмі.

Нагадаємо, ми писали про те, чому потрібно додати кардамон до свого раціону харчування. 

Раніше ми розповідали про те, яким людям медики категорично не радять вживати помідори. 

Також ми повідомляли про те, яким категоріям людей категорично не можна їсти кавун.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз