Чому варто вживати чорнослив – медики розкрили неймовірну користь

Чорнослив, який запобігає закрепу, зміцнює кістки та допомагає серцю. Фото: скриншот з YouTube

Медики розповіли про те, як чорнослив, який далеко не всі люблять, впливає на здоров’я людини. Виявляється, він є дуже корисним для людей, які страждають від проблем з кишківником, він зміцнює кістки та допомагає серцево-судинній системі.

Про це повідомляє Healthline.

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Не секрет, що далеко не всі люблять чорнослив, але медики запевняють в тому, що його обов’язково доведеться полюбити. Справа в тому, що цей сухофрукт має декілька корисних властивостей, які добре впливають на здоров’я людини.

Чорнослив, який позитивно впливає на здоров'я людини. Фото: Freepik

Він покращує функціонування кишківника, зміцнює кістки та запобігає виникненню серцево-судинних захворювань.

Запобігання закрепу

За словами медиків, чорнослив містить у своєму складі багато клітковини, яка допомагає моториці кишківника. У день людині потрібно вживати близько десяти штук чорносливу (100 грамів), в яких є приблизно сім грамів клітковини.

Людина, яка страждає від закрепу. Фото: Freepik

Медики стверджують, що жінкам варто вживати від 22 до 28 грамів клітковини на день, а чоловікам потрібно їсти від 28 до 34 грамів цієї речовини на день.

Зміцнення кісток

Фахівці кажуть, що регулярне споживання п’яти-шести штук чорносливу може зміцнити кістки та запобігти втраті їхньої маси. Це особливо важливо для жінок у постменопаузі, які мають низький рівень естрогену, адже чорнослив здатний посилити низьку щільність кісткової тканини.

Молода дівчина, яка страждає від проблем з кістками. Фото: Freepik

Вчені провели дослідження, де брали участь жінки в періоді постменопаузі, які страждають від остеопорозу. У результаті дослідження виявилося, що жінки, які останні шість місяців їли по п’ять-шість штук чорносливу, не втратили мінеральну щільність кісток.

Допомога серцево-судинній системі

Медики дуже радять додати чорнослив до свого раціону харчування людям, які страждають від проблем із серцево-судинною системою та від запалень.

Молода жінка, яка страждає від проблем із серцем. Фото: Freepik

За словами фахівців, п’ять-шість штук чорносливу здатні знизити ризик серцевих захворювань та виникнення запалень в організмі.

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