Почему стоит употреблять чернослив – медики раскрыли невероятную пользу

Чернослив, который предотвращает запор, укрепляет кости и помогает сердцу. Фото: скриншот с YouTube

Медики рассказали о том, как чернослив, который далеко не все любят, влияет на здоровье человека. Оказывается, он очень полезен для людей, страдающих от проблем с кишечником, укрепляет кости и помогает сердечно-сосудистой системе.

Об этом сообщает Healthline.

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Не секрет, что далеко не все любят чернослив, но медики уверяют, что его обязательно придется полюбить. Дело в том, что этот сухофрукт имеет несколько полезных свойств, которые хорошо влияют на здоровье человека.

Чернослив, который положительно влияет на здоровье человека. Фото: Freepik

Он улучшает функционирование кишечника, укрепляет кости и предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

Предотвращение запора

По словам медиков, чернослив содержит в своем составе много клетчатки, помогающей моторике кишечника. В день человеку нужно употреблять около десяти штук чернослива (100 грамм), в которых есть примерно семь грамм клетчатки.

Человек, страдающий от запора. Фото: Freepik

Медики утверждают, что женщинам следует употреблять от 22 до 28 грамм клетчатки в день, а мужчинам нужно есть от 28 до 34 грамм этого вещества в день.

Укрепление костей

Специалисты говорят, что регулярное потребление пяти-шести штук чернослива может укрепить кости и предотвратить потерю их массы. Это особенно важно для женщин в постменопаузе, которые имеют низкий уровень эстрогена, ведь чернослив способен усилить низкую плотность костной ткани.

Молодая девушка, которая страдает от проблем с костями. Фото: Freepik

Ученые провели исследование, где участвовали женщины в периоде постменопаузы, которые страдают от остеопороза. В результате исследования оказалось, что женщины, которые последние шесть месяцев ели по пять-шесть штук чернослива, не потеряли минеральную плотность костей.

Помощь сердечно-сосудистой системе

Медики очень советуют добавить чернослив в свой рацион питания людям, страдающим от проблем с сердечно-сосудистой системой и от воспаления.

Молодая женщина, страдающая от проблем с сердцем. Фото: Freepik

По словам специалистов, пять-шесть штук чернослива способны снизить риск сердечных заболеваний и возникновение воспалений в организме.

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