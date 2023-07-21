Чим корисна лохина

Ягоди лохини. Фото: Freepik

Лохина — одна з найдрібніших ягід, але нехай вас не дурить її маленький розмір. Ця ягода сповнена антиоксидантів та вітамінів і є ідеальним вибором для здорового перекушування.

Про це повідомив Everyday Health.

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Її також можна використовувати в рецептах як солодких, так і солоних страв для надання несподіваного смаку.

Що таке лохина і звідки вона береться?

Лохина — це пухкі, солодкі та соковиті ягоди, колір яких варіюється від індиго до темно-фіолетового. Дика лохина вважається корінним жителем Північної Америки, де вона існує вже понад 13 000 років.

Що міститься в лохині?

Ягоди лохини. Фото: Freepik

У 1 чашці лохини містить близько 84 калорій:

білок 1,1 г;

вуглеводи 21,5г;

харчові волокна 3,6 м;

цукру 147 г;

кальцій 8,88 мг;

залізо 0,41 мг;

вітамін З 14,4 мг.

Які переваги лохини для здоров'я?

Лохина — солодка і соковита ягода, але це не єдина причина, через яку варто взяти її в найближчому продуктовому магазині.

Ягоди лохини. Фото: Freepik

Лохина є чудовим джерелом антиоксидантів, званих поліфенолами, — речовин, які допомагають пригнічувати окислювальний стрес і вільні радикали, що спричиняють пошкодження клітин.

Одним із видів поліфенолів у лохині є флавоноїди. Більшість досліджень корисних властивостей чорниці присвячена антоціанам - одному з видів флавоноїдів, який відповідає за характерний колір ягоди.

Зниження ризику серцево-судинних захворювань

В одному з оглядів було виявлено, що антиоксиданти, що містяться в лохини, можуть сприяти профілактиці багатьох хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, діабет та дегенеративні хвороби.

Ягоди лохини. Фото: Freepik

Антоціани можуть бути особливо корисними для зниження ризику підвищення артеріального тиску та ішемічної хвороби серця.

Сприяють покращенню роботи мозку

Флавоноїди, що містяться в лохини, можуть сприяти поліпшенню пам'яті та когнітивних функцій. За даними дослідження, люди похилого віку, які споживали велику кількість флавоноїдів протягом 20 років, на 40% рідше стикалися з хворобою Альцгеймера та іншими формами недоумства.

Допомагає зберегти здорові та міцні кістки

Вживання лохини може захистити кістки та суглоби. Чорниця є джерелом марганцю, який відіграє важливу роль у розвитку здорових кісток. Дослідження показують, що вживання лохини може знизити ризик розвитку низької щільності кісток (остеопенії) завдяки її антиоксидантній та протизапальній дії.

Ягоди лохини. Фото: Freepik

Здатна покращувати настрій

Деякі дані свідчать, що вживання лохини в їжу може полегшити симптоми депресії. У невеликих дослідженнях вчені виявили, що багатий флавоноїдами напій допомагає покращити настрій та потенційно знизити ризик розвитку депресії у дітей та молодих людей.

Як вибрати і зберігати лохину, щоб вона була максимально свіжою

Свіжу лохину можна купувати цілий рік. Однак для найкращого смаку важливо вибрати якісну партію.

Купуючи продукти, зверніть увагу на пружні та сухі ягоди лохини. У якісної лохини гладка шкірка і насичений колір — пурпурово-синій або від синього до чорного.

Іноді можна натрапити на лохину червоного або зеленого кольору. Така ягода не дозріла і не містить стільки смаку, скільки стигла.

Уважно огляньте партію чорниці перед покупкою. Не купуйте зморщені, м'які або цвілі ягоди.

Лохина, малина, чорниця, полуниця. Фото: Freepik

Завжди важливо мити лохину безпосередньо перед вживанням, а після покупки зберігати її в холодильнику, щоб зберегти свіжість. У холодильнику лохина зберігається від 10 до 14 днів, але якщо ви хочете продовжити термін її зберігання, то можете її заморозити або висушити.

Можна також купити заморожену лохину, яка стане в нагоді, якщо ви хочете додати чорницю в смузі або йогурт. Перед покупкою помацайте пакет, щоб переконатися, що ягоди розсипчасті і не злиплися в грудку, яку важко відокремити при приготуванні заморожених напоїв, наприклад смузі.

Ягоди лохини. Фото: Freepik

Якщо ви вирішили розморозити пакет із замороженою голубиною, зберігайте його в холодильнику або відкрийте вміст та промийте ягоди під прохолодною водою до розморожування.

Сушена лохина широко доступна в продуктових магазинах і є прекрасним доповненням до суміші для їжі, салатів, випічки, пластівців. За вмістом антиоксидантів вона схожа зі свіжою голубиною, але, як правило, містить більше цукру та калорій за вагою (оскільки в процесі сушіння з плодів видаляється вода та об'єм).

Раніше ми писали, чому лохина так дорого коштує, користь і шкода ягід. Почався сезон однієї з найкорисніших ягід — лохини. Але можна помітити, що ціни на цю смачну ягоду дуже кусаються вже не перший рік. Давайте дізнаємося, чому лохина так дорого коштує.