Чем полезна голубика

Ягоды голубики. Фото: Freepik

Голубика — одна из самых мелких ягод, но пусть вас не обманывает ее маленький размер. Эта ягода полна антиоксидантов и витаминов и является идеальным выбором для здорового перекуса.

Об этом сообщил Everyday Health.

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Ее также можно использовать в рецептах как сладких, так и соленых блюд для придания неожиданного вкуса.

Что такое голубика и откуда она берется?

Голубика — это пухлые, сладкие и сочные ягоды, цвет которых варьируется от индиго до темно-фиолетового. Дикая голубика считается коренным жителем Северной Америки, где она существует уже более 13 000 лет.

Что содержится в голубике?

Ягоды голубики. Фото: Freepik

В 1 чашке голубики содержит около 84 калорий:

белок 1,1 г;

углеводы 21,5 г;

пищевые волокна 3,6 г;

сахара 14,7 г;

кальций 8,88 мг;

железо 0,41 мг;

витамин С 14,4 мг.

Каковы преимущества голубики для здоровья?

Голубика — сладкая и сочная ягода, но это не единственная причина, по которой стоит взять ее в ближайшем продуктовом магазине.

Ягоды голубики. Фото: Freepik

Голубика является прекрасным источником антиоксидантов, называемых полифенолами, — веществ, которые помогают подавлять окислительный стресс и свободные радикалы, вызывающие повреждение клеток.

Одним из видов полифенолов в голубике являются флавоноиды. Большая часть исследований полезных свойств черники посвящена антоцианам — одному из видов флавоноидов, который отвечает за характерный цвет ягоды.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

В одном из обзоров было обнаружено, что антиоксиданты, содержащиеся в голубике, могут способствовать профилактике многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и дегенеративные болезни.

Ягоды голубики. Фото: Freepik

Антоцианы могут быть особенно полезны для снижения риска повышения артериального давления и ишемической болезни сердца.

Способствуют улучшению работы мозга

Флавоноиды, содержащиеся в голубике, могут способствовать улучшению памяти и когнитивных функций. По данным исследования, пожилые люди, потреблявшие большое количество флавоноидов в течение 20 лет, на 40% реже сталкивались с болезнью Альцгеймера и другими формами слабоумия.

Помогает сохранить здоровые и крепкие кости

Употребление голубики может защитить кости и суставы. Голубика является источником марганца, который играет важную роль в развитии здоровых костей. Исследования показывают, что употребление голубики может снизить риск развития низкой плотности костей (остеопении) благодаря ее антиоксидантному и противовоспалительному действию.

Ягоды голубики. Фото: Freepik

Способна улучшать настроение

Некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление голубики в пищу может облегчить симптомы депрессии. В небольших исследованиях ученые обнаружили, что богатый флавоноидами напиток помогает улучшить настроение и потенциально снизить риск развития депрессии у детей и молодых людей.

Как выбрать и хранить голубику, чтобы она была максимально свежей

Свежую голубику можно покупать круглый год. Однако для получения наилучшего вкуса важно выбрать качественную партию.

Покупая продукты, обратите внимание на упругие и сухие ягоды голубики. У качественной голубики гладкая кожица и насыщенный цвет — пурпурно-синий или от синего до черного.

Иногда можно наткнуться на голубику красноватого или зеленоватого цвета. Такая ягода не дозрела и не содержит столько вкуса, сколько спелая.

Внимательно осмотрите партию черники перед покупкой. Не покупайте сморщенные, мягкие или заплесневелые ягоды.

Голубика, малина, черника, клубника. Фото: Freepik

Всегда важно мыть голубику непосредственно перед употреблением, а после покупки хранить ее в холодильнике, чтобы сохранить свежесть. В холодильнике голубика хранится от 10 до 14 дней, но если вы хотите продлить срок ее хранения, то можете заморозить ее или высушить.

Можно также купить замороженную голубику, которая пригодится, если вы хотите добавить чернику в смузи или йогурт. Перед покупкой пощупайте пакет, чтобы убедиться, что ягоды рассыпчатые и не слиплись в комок, который бывает трудно отделить при приготовлении замороженных напитков, например смузи.

Ягоды голубики. Фото: Freepik

Если вы решили разморозить пакет с замороженной голубикой, храните его в холодильнике или откройте содержимое и промойте ягоды под прохладной водой до размораживания.

Сушеная голубика широко доступна в продуктовых магазинах и является прекрасным дополнением к смеси для еды, салатам, выпечке, хлопьям. По содержанию антиоксидантов она схожа со свежей голубикой, но, как правило, содержит больше сахара и калорий по весу (так как в процессе сушки из плодов удаляется вода и объем).

Ранее мы писали, почему голубика так дорого стоит, польза и вред ягод. Начался сезон одной из самых полезных ягод — голубики. Но можно заметить, что цены на эту вкусную ягоду очень кусаются уже не первый год. Давайте узнаем, почему голубика так дорого стоит.