Чим можна замінити папір для випікання – рекомендації

Приготування випічки. Фото: Freepik

Пергаментний папір — це незамінний помічник на кухні для випікання та приготування різноманітних страв. Однак трапляються випадки, коли його немає під рукою, і тоді виникає необхідність знайти альтернативу.

Новини.LIVE розкажуть про кілька варіантів, чим можна замінити пергаментний папір для випікання.

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Ці варіанти допоможуть замінити пергаментний папір і продовжити готувати смачні страви, навіть якщо у вас немає пергаменту під рукою.

Силіконовий килимок

Переваги силіконового килимка в тому, що він багаторазовий. Також він забезпечує хорошу антипригарну поверхню та легко миється.

Як використовувати. Просто покладіть силіконовий килимок на лист і використовуйте його замість пергаменту. Він витримує високі температури та ідеально підходить для випікання печива, булочок та інших виробів.

Приготування випічки. Фото: Freepik

Алюмінієва фольга

Переваги фольги в тому, що вона дуже доступна і її легко знайти на кухні. Також вона добре проводить тепло.

Недоліки. Може прилипати до деяких видів тіста. Не забезпечує таку ж антипригарну поверхню, як пергамент.

Як використовувати. Застеліть лист фольгою і змастіть її маслом або використовуйте кулінарний спрей, щоб уникнути прилипання.

Вощений папір

Недоліки. Не витримує високих температур. Підходить тільки для холодних та кімнатних температур.

Як використовувати. Вощений папір можна використовувати для випікання при низьких температурах або для вистилання форм для тортів та пирогів, якщо тісто не потребує високої температури.

Змащене деко

Переваги. Немає потреби купувати додаткові матеріали. Можна контролювати кількість жиру, що використовується для мастила.

Недоліки. Може вимагати додаткового догляду за деком. Не завжди гарантує рівномірну антипригарну поверхню.

Як використовувати. Добре змастіть лист олією, вершковим маслом або маргарином. Переконайтеся, що всі поверхні рівномірно покриті, щоб уникнути прилипання до випічки.

Приготування випічки. Фото: Freepik

Борошно чи крохмаль

Переваги цього в тому, що це просте і доступне рішення.

Недоліки. Не забезпечує антипригарний ефект. Може вимагати додаткової підготовки.

Як використовувати. Посипте лист борошном або крохмалем. Цей метод підходить для тіста з високим вмістом жиру, який не прилипає до поверхонь.

Паперові рушники з олією

Недоліки. Можуть прилипати до тіста. Не підходять для високих температур.

Як використовувати. Покладіть паперовий рушник на лист і змастіть його маслом. Цей метод можна використовувати для випікання за низьких температур або для тимчасової заміни.

Спеціальні антипригарні покриття

Переваги антипригарних покриттів у тому, що вони добре захищають від прилипання, також вони міцні та довговічні.

Недоліки. Можуть бути дорожчими за інші варіанти.

Як використовувати. Купуйте та використовуйте листи або форми для випічки з антипригарним покриттям. Вони спеціально створені для запобігання прилипанню випічки.

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