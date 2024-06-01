Чем можно заменить бумагу для выпечки — рекомендации

Приготовление выпечки. Фото: Freepik

Пергаментная бумага — это незаменимый помощник на кухне для выпекания и приготовления различных блюд. Однако бывают случаи, когда её нет под рукой, и тогда возникает необходимость найти альтернативу.

Новини.LIVE расскажут про несколько вариантов, чем можно заменить пергаментную бумагу для выпечки.

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Эти варианты помогут вам заменить пергаментную бумагу и продолжить готовить вкусные блюда, даже если у вас нет пергамента под рукой.

Силиконовый коврик

Преимущества силиконового коврика в том, что он многоразовый. Также он обеспечивает хорошую антипригарную поверхность и легко моется.

Как использовать. Просто положите силиконовый коврик на противень и используйте его вместо пергамента. Он выдерживает высокие температуры и идеально подходит для выпечки печенья, булочек и других изделий.

Приготовление выпечки. Фото: Freepik

Алюминиевая фольга

Преимущества фольги в том, что она является очень доступной и ее легко найти на кухне. Также она хорошо проводит тепло.

Недостатки. Может прилипать к некоторым видам теста. Не обеспечивает такую же антипригарную поверхность, как пергамент.

Как использовать. Застелите противень фольгой и смажьте её маслом или используйте кулинарный спрей, чтобы избежать прилипания.

Вощеная бумага

Недостатки. Не выдерживает высоких температур. Подходит только для холодных и комнатных температур.

Как использовать. Вощеную бумагу можно использовать для выпечки при низких температурах или для выстилки форм для тортов и пирогов, если тесто не требует высокой температуры.

Смазанный противень

Преимущества. Нет необходимости покупать дополнительные материалы. Можно контролировать количество жира, используемого для смазки.

Недостатки. Может потребовать дополнительного ухода за противнем. Не всегда гарантирует равномерную антипригарную поверхность.

Как использовать. Хорошо смажьте противень маслом, сливочным маслом или маргарином. Убедитесь, что все поверхности равномерно покрыты, чтобы избежать прилипания выпечки.

Приготовление выпечки. Фото: Freepik

Мука или крахмал

Преимущества этого способа в том, что это простое и доступное решение.

Недостатки. Не обеспечивает антипригарный эффект. Может потребовать дополнительной подготовки.

Как использовать. Посыпьте противень мукой или крахмалом. Этот метод подходит для теста с высоким содержанием жира, которое не прилипает к поверхностям.

Бумажные полотенца с маслом

Недостатки. Могут прилипать к тесту. Не подходят для высоких температур.

Как использовать. Положите бумажное полотенце на противень и смажьте его маслом. Этот метод можно использовать для выпечки при низких температурах или для временной замены.

Специальные антипригарные покрытия

Преимущества антипригарных покрытий в том, что они хорошо защищают от прилипания, также они прочные и долговечные.

Недостатки. Могут быть дороже других вариантов.

Как использовать. Покупайте и используйте противни или формы для выпечки с антипригарным покрытием. Они специально созданы для предотвращения прилипания выпечки.

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