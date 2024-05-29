Легкі літні сніданки — що приготувати у спеку

Дівчина на кухні. Фото: Freepik

Літній сніданок повинен бути легким, освіжаючим та поживним, щоб допомогти вам добре переносити спеку. Рекомендуємо ознайомитися зі списком продуктами, які ідеально підійдуть для літа.

Новини.LIVE зібрали список продуктів для ідеального літнього сніданку.

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Літній сніданок повинен бути легким, поживним та освіжаючим. Включайте у свій раціон більше свіжих фруктів та ягід, легких злакових продуктів, білкових страв та освіжаючих напоїв. Правильний вибір продуктів допоможе вам зарядитися енергією на весь день, підтримувати водний баланс і почуватися чудово навіть у спеку.

Свіжі фрукти та ягоди

Гідратація. Високий вміст води у фруктах та ягодах допомагає підтримувати водний баланс в організмі.

Вітаміни та антиоксиданти. Фрукти та ягоди багаті вітамінами (наприклад, вітаміном C) та антиоксидантами, які підтримують імунну систему та загальне здоров'я.

Рекомендації

Фруктові салати. Змішайте різні сезонні фрукти та ягоди — полуницю, чорницю, малину, кавуни, дині, персики, нектарини та виноград. Додати трохи йогурту або меду для смаку.

Фрукти з йогуртом. Наріжте свіжі фрукти і змішайте їх із грецьким йогуртом. Можна додати горіхи або насіння для текстури та додаткових поживних речовин.

Фруктові смузі. Фото: Freepik

Легкі смузі

Смузі можуть бути багаті на білки, клітковину, вітаміни і мінерали. Легко та швидко готуються, ідеальні для зайнятих ранків.

Рекомендації

Зелений смузі. Змішайте шпинат, банан, яблуко, авокадо та трохи кокосової води. Додати лід для охолодження.

Ягідний смузі. Використовуйте заморожені ягоди (чорниця, малина, полуниця), банан, йогурт та трохи меду. Можна додати трохи льоду для більш освіжаючого ефекту.

Легкі злакові продукти

Клітковина. Допомагає покращити травлення та підтримувати почуття ситості.

Повільні вуглеводи. Забезпечують тривале відчуття енергії.

Рекомендації

Вівсянка із фруктами. Приготуйте вівсянку на воді чи молоці, додайте свіжі фрукти, горіхи та трохи меду.

Мюслі чи гранолу. Змішайте з йогуртом чи молоком, додайте фрукти та ягоди.

Легкі білкові страви

Білки важливі підтримки м'язової маси та загального здоров'я. Білки допомагають довше зберігати відчуття ситості.

Рекомендації

Омлет із овочами. Приготуйте легкий омлет із додаванням свіжих літніх овочів — помідорів, болгарського перцю, шпинату та зелені.

Сир із ягодами. Сир із низьким вмістом жиру змішайте з ягодами та медом для солодощі.

Яєчня з овочами. Фото: Freepik

Легкі хлібобулочні вироби

Вуглеводи забезпечують швидке джерело енергії. Можна поєднувати з різними добавками більш збалансованого харчування.

Рекомендації

Цільнозерновий тост з авокадо. Намажте авокадо на цільнозерновий тост, додайте трохи лимонного соку і приправ за смаком.

Хліб з сиром та зеленню. На цільнозерновий хліб покладіть сир, додайте свіжу зелень (петрушку, кріп) і оливкової олії.

Холодні супи

Супи на основі овочів та фруктів допомагають підтримувати водний баланс. Ідеальні для спекотної погоди.

Рекомендації

Гаспачо. Традиційний іспанський холодний суп з помідорів, огірків, болгарського перцю, часнику та оливкової олії.

Холодний буряк. Приготуйте буряковий суп на кефірі з додаванням свіжих огірків, зелені та вареного яйця.

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