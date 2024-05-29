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Чем лучше всего завтракать летом, чтобы хорошо переносить жару

29 мая 2024 05:47
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Янина Томенко
Редактор
Легкие летние завтраки — что приготовить в жару
Девушка на кухне. Фото: Freepik
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Янина Томенко
Редактор

Летний завтрак должен быть легким, освежающим и питательным, чтобы помочь вам хорошо переносить жару. Советуем ознакомиться с списком продуктами, которые идеально подойдут для лета. 

Новини.LIVE собрали список продуктов для идеального летнего завтрака.

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Летний завтрак должен быть легким, питательным и освежающим. Включайте в свой рацион больше свежих фруктов и ягод, легких злаковых продуктов, белковых блюд и освежающих напитков. Правильный выбор продуктов поможет вам зарядиться энергией на весь день, поддерживать водный баланс и чувствовать себя прекрасно даже в жаркую погоду.

Свежие фрукты и ягоды

Гидратация. Высокое содержание воды в фруктах и ягодах помогает поддерживать водный баланс в организме.

Витамины и антиоксиданты. Фрукты и ягоды богаты витаминами (например, витамином C) и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную систему и общее здоровье.

Рекомендации

Фруктовые салаты. Смешайте различные сезонные фрукты и ягоды — клубнику, чернику, малину, арбузы, дыни, персики, нектарины и виноград. Добавьте немного йогурта или меда для вкуса.

Фрукты с йогуртом. Нарежьте свежие фрукты и смешайте их с греческим йогуртом. Можно добавить орехи или семена для текстуры и дополнительных питательных веществ.

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Фруктовые смузи. Фото: Freepik

Легкие смузи

Смузи могут быть богаты белками, клетчаткой, витаминами и минералами. Легко и быстро готовятся, идеальны для занятых утр.

Рекомендации

Зеленый смузи. Смешайте шпинат, банан, яблоко, авокадо и немного кокосовой воды. Добавьте лед для охлаждения.

Ягодный смузи. Используйте замороженные ягоды (черника, малина, клубника), банан, йогурт и немного меда. Можно добавить немного льда для более освежающего эффекта.

Легкие злаковые продукты

Клетчатка. Помогает улучшить пищеварение и поддерживать чувство сытости.

Медленные углеводы. Обеспечивают продолжительное ощущение энергии.

Рекомендации

Овсянка с фруктами. Приготовьте овсянку на воде или молоке, добавьте свежие фрукты, орехи и немного меда.

Мюсли или гранола. Смешайте с йогуртом или молоком, добавьте фрукты и ягоды.

Легкие белковые блюда

Белки важны для поддержания мышечной массы и общего здоровья. Белки помогают дольше сохранять ощущение сытости.

Рекомендации

Омлет с овощами. Приготовьте легкий омлет с добавлением свежих летних овощей — помидоров, болгарского перца, шпината и зелени.

Творог с ягодами. Творог с низким содержанием жира смешайте с ягодами и медом для сладости.

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Яичница с овощами. Фото: Freepik

Легкие хлебобулочные изделия

Углеводы обеспечивают быстрый источник энергии. Можно сочетать с различными добавками для более сбалансированного питания.

Рекомендации

Цельнозерновой тост с авокадо. Намажьте авокадо на цельнозерновой тост, добавьте немного лимонного сока и приправ по вкусу.

Хлеб с творогом и зеленью. На цельнозерновой хлеб положите творог, добавьте свежую зелень (петрушку, укроп) и немного оливкового масла.

Холодные супы

Супы на основе овощей и фруктов помогают поддерживать водный баланс. Идеальны для жаркой погоды.

Рекомендации

Гаспачо. Традиционный испанский холодный суп из помидоров, огурцов, болгарского перца, чеснока и оливкового масла.

Холодный свекольник. Приготовьте свекольный суп на кефире с добавлением свежих огурцов, зелени и вареного яйца.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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