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"Божевільний пиріг": рецепт торта без яєць, молока і масла

12 травня 2023 08:20
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
"Скажений пиріг": рецепт
Веганський пиріг, який сподобається навіть людям, що їдять м'ясо. Фото: УНІАН.
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Вам хочеться солодкого, але ви не хочете витрачати багато грошей? Приготуйте Crazy Pie! Рецепт цього веганського шоколадного торта з’явився під час кризи в Америці, коли такі інгредієнти, як масло, молоко та яйця, були надто дорогими.

Цей десерт має дві важливі переваги. По-перше, його легко приготувати, адже  все, що вам знадобиться, це миска для змішування, ложка і форма для запікання. По-друге, Crazy Pie не містить продуктів тваринного походження, таких як молоко, масло та яйця. Це робить його ідеальним варіантом для тих, хто має алергію на молочні та яєчні продукти. Нещодавно про це написали Foodandmood.

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Інгредієнти

Для основи:
•    350 г борошна
•    200 г цукру
•    200 мл води
•    5 ст. л. какао порошку
•    6 ст. л. соняшникової олії
•    1 ч. л. харчової соди
•    дрібка солі
•    дрібка лимонної кислоти
•    ванільний цукор на смак

Для шоколадної глазурі:
•    3 ст. л. какао-порошку
•    2 ст. л. цукру
•    5 ст. л. соняшникової олії
•    4 ст. л. води

Смішне фото кота в торті
Перед вашим пирогом не встоїть ніхто! Фото: google.com

Як приготувати "Божевільний пиріг"

1. Розігрійте духовку до 190ºС і змастіть форму для запікання маслом.
2. У великій мисці змішайте борошно, цукор, какао-порошок, харчову соду, сіль і лимонну кислоту.
3. Додайте соняшникову олію і добре перемішайте.
4. Влийте воду і перемішуйте доти, поки маса не стане однорідною. 
5. Перекладіть тісто в змащену маслом форму і випікайте в розігрітій духовці 30 хвилин.
6. Вийміть випечений пиріг з духовки і дайте йому охолонути.
7. Тим часом приготуйте шоколадну глазур. Змішайте в каструлі какао-порошок, цукор, соняшникову олію та воду і нагрівайте суміш до загустіння і однорідності.
8. Коли пиріг охолоне, змастіть його шоколадною глазур'ю.
9. Поставте торт в холодильник на 1-2 години, щоб глазур застигла.
10. За бажанням можна розрізати корж посередині і змастити його кремом. З цим тортом чудово поєднується сметанний крем. Також в тісто можна додати горіхи або сухофрукти.

Crazy Pie — це простий у приготуванні десерт, що має вологу та ніжну текстуру. Завдяки простому списку інгредієнтів і легкому рецепту ви зможете швидко його приготувати. До речі, нещодавно ми писали про те, як приготувати легендарний японський бісквіт із легкою текстурою: Кастелла

Крім цього, ми також розповіли про те, як приготувати цікаву страву з української кухні: облизні на квасі. 

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