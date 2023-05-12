Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow "Безумный пирог": рецепт торта без яиц, молока и масла arrow

"Безумный пирог": рецепт торта без яиц, молока и масла

12 мая 2023 08:20
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
"Бешеный пирог": рецепт
Веганский пирог, который понравится даже людям, едящим мясо. Фото: УНИАН.
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Вам хочется сладкого, но вы не хотите тратить много денег? Приготовьте Crazy Pie! Рецепт этого веганского шоколадного торта появился во время кризиса в Америке, когда такие ингредиенты, как масло, молоко и яйца были слишком дорогими.

Этот десерт имеет два важных преимущества. Во-первых, его легко приготовить, ведь все, что вам понадобится, это блюдо для смешивания, ложка и форма для запекания. Во-вторых, Crazy Pie не содержит продуктов животного происхождения и это делает его идеальным вариантом для тех, кто имеет аллергию на молочные и яичные продукты. Недавно об этом написали Foodandmood.

Читайте также:

Ингредиенты

Для основания:
• 350 г муки
• 200 г сахара
• 200 мл воды
• 5 ст. л. какао порошка
• 6 ст. л. подсолнечного масла
• 1 ч. л. пищевой соды
• щепотка соли
• щепотка лимонной кислоты
• ванильный сахар по вкусу

Для шоколадной глазури:
• 3 ст. л. какао-порошка
• 2 ст. л. сахара
• 5 ст. л. подсолнечного масла
• 4 ст. л. воды

Смешное фото кота в торте
Перед вашим пирогом не устоит никто! Фото: google.com

Как приготовить "Безумный пирог"

1. Разогрейте духовку до 190°С и смажьте форму для запекания маслом.
2. В большой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок, пищевую соду, соль и лимонную кислоту.
3. Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте.
4. Влейте воду и перемешивайте, пока масса не станет однородной.
5. Переложите тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой духовке 30 минут.
6. Извлеките выпеченный пирог из духовки и дайте ему остыть.
7. Тем временем приготовьте шоколадную глазурь. Смешайте в кастрюле какао-порошок, сахар, масло подсолнечное и воду и нагревайте смесь до загустения и однородности.
8. Когда пирог остынет, смажьте его шоколадной глазурью.
9. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы глазурь застыла.
10. По желанию можно разрезать лепешку посередине и смазать его кремом. С этим тортом отлично сочетается сметанный крем. Также в тесто можно добавить орехи или сухофрукты.

Crazy Pie — это простой в приготовлении десерт с влажной и нежной текстурой. Благодаря простому списку ингредиентов и легкому рецепту, вы сможете быстро его приготовить. Кстати, недавно мы писали о том, как приготовить легендарный японский бисквит с легкой текстурой Кастелла.

Кроме того, мы также рассказали о том, как приготовить интересное блюдо из украинской кухни: облизні на квасі.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас