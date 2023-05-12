"Бешеный пирог": рецепт

Веганский пирог, который понравится даже людям, едящим мясо. Фото: УНИАН.

Вам хочется сладкого, но вы не хотите тратить много денег? Приготовьте Crazy Pie! Рецепт этого веганского шоколадного торта появился во время кризиса в Америке, когда такие ингредиенты, как масло, молоко и яйца были слишком дорогими.

Этот десерт имеет два важных преимущества. Во-первых, его легко приготовить, ведь все, что вам понадобится, это блюдо для смешивания, ложка и форма для запекания. Во-вторых, Crazy Pie не содержит продуктов животного происхождения и это делает его идеальным вариантом для тех, кто имеет аллергию на молочные и яичные продукты. Недавно об этом написали Foodandmood.

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Ингредиенты

Для основания:

• 350 г муки

• 200 г сахара

• 200 мл воды

• 5 ст. л. какао порошка

• 6 ст. л. подсолнечного масла

• 1 ч. л. пищевой соды

• щепотка соли

• щепотка лимонной кислоты

• ванильный сахар по вкусу

Для шоколадной глазури:

• 3 ст. л. какао-порошка

• 2 ст. л. сахара

• 5 ст. л. подсолнечного масла

• 4 ст. л. воды

Перед вашим пирогом не устоит никто! Фото: google.com

Как приготовить "Безумный пирог"

1. Разогрейте духовку до 190°С и смажьте форму для запекания маслом.

2. В большой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок, пищевую соду, соль и лимонную кислоту.

3. Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте.

4. Влейте воду и перемешивайте, пока масса не станет однородной.

5. Переложите тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой духовке 30 минут.

6. Извлеките выпеченный пирог из духовки и дайте ему остыть.

7. Тем временем приготовьте шоколадную глазурь. Смешайте в кастрюле какао-порошок, сахар, масло подсолнечное и воду и нагревайте смесь до загустения и однородности.

8. Когда пирог остынет, смажьте его шоколадной глазурью.

9. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы глазурь застыла.

10. По желанию можно разрезать лепешку посередине и смазать его кремом. С этим тортом отлично сочетается сметанный крем. Также в тесто можно добавить орехи или сухофрукты.

Crazy Pie — это простой в приготовлении десерт с влажной и нежной текстурой. Благодаря простому списку ингредиентов и легкому рецепту, вы сможете быстро его приготовить. Кстати, недавно мы писали о том, как приготовить легендарный японский бисквит с легкой текстурой Кастелла.

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