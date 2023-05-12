"Бешеный пирог": рецепт

"Безумный пирог": рецепт торта без яиц, молока и масла
Вам хочется сладкого, но вы не хотите тратить много денег? Приготовьте Crazy Pie! Рецепт этого веганского шоколадного торта появился во время кризиса в Америке, когда такие ингредиенты, как масло, молоко и яйца были слишком дорогими.
Этот десерт имеет два важных преимущества. Во-первых, его легко приготовить, ведь все, что вам понадобится, это блюдо для смешивания, ложка и форма для запекания. Во-вторых, Crazy Pie не содержит продуктов животного происхождения и это делает его идеальным вариантом для тех, кто имеет аллергию на молочные и яичные продукты. Недавно об этом написали Foodandmood.
Ингредиенты
Для основания:
• 350 г муки
• 200 г сахара
• 200 мл воды
• 5 ст. л. какао порошка
• 6 ст. л. подсолнечного масла
• 1 ч. л. пищевой соды
• щепотка соли
• щепотка лимонной кислоты
• ванильный сахар по вкусу
Для шоколадной глазури:
• 3 ст. л. какао-порошка
• 2 ст. л. сахара
• 5 ст. л. подсолнечного масла
• 4 ст. л. воды
Как приготовить "Безумный пирог"
1. Разогрейте духовку до 190°С и смажьте форму для запекания маслом.
2. В большой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок, пищевую соду, соль и лимонную кислоту.
3. Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте.
4. Влейте воду и перемешивайте, пока масса не станет однородной.
5. Переложите тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой духовке 30 минут.
6. Извлеките выпеченный пирог из духовки и дайте ему остыть.
7. Тем временем приготовьте шоколадную глазурь. Смешайте в кастрюле какао-порошок, сахар, масло подсолнечное и воду и нагревайте смесь до загустения и однородности.
8. Когда пирог остынет, смажьте его шоколадной глазурью.
9. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы глазурь застыла.
10. По желанию можно разрезать лепешку посередине и смазать его кремом. С этим тортом отлично сочетается сметанный крем. Также в тесто можно добавить орехи или сухофрукты.
Crazy Pie — это простой в приготовлении десерт с влажной и нежной текстурой. Благодаря простому списку ингредиентов и легкому рецепту, вы сможете быстро его приготовить. Кстати, недавно мы писали о том, как приготовить легендарный японский бисквит с легкой текстурой Кастелла.
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