Польский борщ, як готувала бабуся — відео рецепт

Борщ по-польськи. Фото: google

Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу, проте також дуже смачний. Якщо ви полюбляєте експериментувати, то цей рецепт саме для вас.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

250 г копчених ребер або м’яса;

2 червоні буряки;

2 цибулі;

1 морква;

2 ст.л борошна;

200 гр. домашньої сметани;

2 лаврових листка;

сіль і перець до смаку;

олія щоб посмажити зажарку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно 250 грамів копчених ребер залити водою та поставити на вогонь. Можна використати будь-яке м'ясо, але з копчених ребер буде смачніше всього, оскільки вони віддадуть свій копечний смак.

Копчені ребра. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Варити ребра потрібно протягом 20 хвилин з моменту закипання.

Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Далі будемо робити засмажку, для цього потрібно нарізати цибулю та натерти моркву.

Смажена морква. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На розігріту сковорідку виливаємо 2-3 ложки олії та починаємо смажити цибулю. Потім до цибулі додаємо моркву.

Тертий буряк. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Потім потрібно натерти червоний буряк, додати до нього дві столові ложки лимонного соку та перемішати.

Смажена мука. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На сухій сковороді потрібно просушити 2 столові ложки борошна, коли воно трохи підрум'яниться додємо лавровий лист та натираємо один зубчик часника.

Просіяна мука. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Потім це борошно необхідно просіяти.

Просіяна мука та сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

До бульйону додаємо буряк, одну чайну ложку солі та одну цілу цибулю. Все ретельно перемішати та варити протягом 10 хвилин.

Просіяна мука та сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

У просіяне борошно додаємо 200 мл домашньої сметани. Все ретельно перемішати та додати обсмажку з моркви та цибулі.

Просіяна мука та сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все ретельно перемішати та додати 500 мл води. Цю суміш заливаємо в кастрюлю.

Борщ та зелень. Просіяна мука та сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все ретельно перемішати, додати одну чайну ложку меленого чорного перцю та лавровий листок.

Польський борщ. Просіяна мука та сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через 10 хвилин забираємо цілу цибулю, додаємо зелень й все, борщ готовий.

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