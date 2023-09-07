Польский борщ, як готувала бабуся — відео рецепт

Борщ по-польськи за старовинним рецептом бабусі
Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу, проте також дуже смачний. Якщо ви полюбляєте експериментувати, то цей рецепт саме для вас.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- 250 г копчених ребер або м’яса;
- 2 червоні буряки;
- 2 цибулі;
- 1 морква;
- 2 ст.л борошна;
- 200 гр. домашньої сметани;
- 2 лаврових листка;
- сіль і перець до смаку;
- олія щоб посмажити зажарку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно 250 грамів копчених ребер залити водою та поставити на вогонь. Можна використати будь-яке м'ясо, але з копчених ребер буде смачніше всього, оскільки вони віддадуть свій копечний смак.
Варити ребра потрібно протягом 20 хвилин з моменту закипання.
Далі будемо робити засмажку, для цього потрібно нарізати цибулю та натерти моркву.
На розігріту сковорідку виливаємо 2-3 ложки олії та починаємо смажити цибулю. Потім до цибулі додаємо моркву.
Потім потрібно натерти червоний буряк, додати до нього дві столові ложки лимонного соку та перемішати.
На сухій сковороді потрібно просушити 2 столові ложки борошна, коли воно трохи підрум'яниться додємо лавровий лист та натираємо один зубчик часника.
Потім це борошно необхідно просіяти.
До бульйону додаємо буряк, одну чайну ложку солі та одну цілу цибулю. Все ретельно перемішати та варити протягом 10 хвилин.
У просіяне борошно додаємо 200 мл домашньої сметани. Все ретельно перемішати та додати обсмажку з моркви та цибулі.
Все ретельно перемішати та додати 500 мл води. Цю суміш заливаємо в кастрюлю.
Все ретельно перемішати, додати одну чайну ложку меленого чорного перцю та лавровий листок.
Через 10 хвилин забираємо цілу цибулю, додаємо зелень й все, борщ готовий.
Прикарпатський борщ із ковбасою, зберігайте супер рецепт на осінь. Прикарпатський борщ на квашених буряках. Це неймовірно смачна та корисна страва, яка змінить вашу уяву про її традиційність.