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Борщ по-польски по старинному рецепту бабушки

7 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Польский борщ, как готовила бабушка — видео рецепт
Борщ по-польски. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой способ приготовления может стать вашим любимым рецептом борща. Он совсем немного отличается от традиционного украинского борща, однако тоже очень вкусный. Если вы любите экспериментировать, то этот рецепт для вас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые рецепты с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

  • 250 г копченых ребер или мяса;
  • 2 красная свекла;
  • 2 лука;
  • 1 морковь;
  • 2 ст.л муки;
  • 200 гр. домашней сметаны;
  • 2 лавровых листа;
  • соль и перец по вкусу;
  • масло чтобы пожарить зажарку.

Способ приготовления

Сначала нужно 250 граммов копченых ребер залить водой и поставить на огонь. Можно использовать любое мясо, но из копченых ребер будет вкуснее всего, так как они отдадут свой копечный вкус.

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Копченые ребра. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Варить ребра нужно в течение 20 минут с момента закипания.

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Репчатый лук. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Дальше будем делать поджарку, для этого нужно нарезать лук и натереть морковь.

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Жареная морковь. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На разогретую сковороду выливаем 2-3 ложки растительного масла и начинаем жарить лук. Затем к луку добавляем морковь.

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Тертая свекла. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Затем нужно натереть красную свеклу, добавить в нее две столовые ложки лимонного сока и перемешать.

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Жареная мука. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На сухой сковороде нужно просушить 2 столовые ложки муки, когда она немного подрумянится, добавим лавровый лист и натираем один зубчик чеснока.

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Просеянная мука. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Затем эту муку необходимо просеять.

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Просеянная мука и сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

В бульон добавляем свеклу, одну чайную ложку соли и один целый лук. Все тщательно перемешать и варить в течение 10 минут.

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Просеянная мука и сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

В просеянную муку добавляем 200 мл домашней сметаны. Все тщательно перемешать и добавить обжарку из моркови и лука.

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Просеянная мука и сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все тщательно перемешать и добавить 500 мл воды. Эту смесь заливаем в кастрюлю.

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Борщ и зелень. Просеянная мука и сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Все тщательно перемешать, добавить одну чайную ложку молотого черного перца и лавровый лист.

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Польский борщ. Просеянная мука и сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через 10 минут достаем целый лук, добавляем зелень и все, борщ готов.

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