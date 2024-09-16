Кавуновий мед-бекмес — популярний рецепт блогерки з Маріуполя

Кавуновий мед-бекмес. Фото: itvmg.co

Жінка з Маріуполя поділилася неймовірно простим і цікавим рецептом кавунового меду-бекмесу. Цей унікальний солодкий сироп, який готували ще в XVIIІ столітті на півдні України, стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче замінити цукор і приготувати щось особливе на зиму.

Рецепт опублікувала в TikTok фуд блогерка Makoviya

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@makoviya Бекмес-кавуновий мед! Щоліта вдома у батьків під Маріуполем, я завжди робила багато пастили з кавунів та бекмес. Бекмес це кавуновий мед-неймовірна смакота і суцільна фруктоза, тому він корисний. Цьогоріч хоч і не вдома,але я вирішила зварити бекмес і показати вам, як я це роблю #бекмес #кулінарія ♬ оригінальний звук - Makoviya

Чи знаєте ви про кавуновий мед? Якщо ні, не переймайтеся, адже сезон кавунів ще триває, і у вас є можливість приготувати цей смаколик на зиму.

Авторка зазначає, що до війни щоліта готувала цей солодкий делікатес у батьків у Маріуполі. Історія бекмесу сягає XVIIІ століття, коли на півдні України його варили як альтернативу цукру. А ще чудовою ідеєю для заготовок є пастила з груші.

Рецепт бекмесу без цукру

Щоб приготувати кавуновий мед, потрібно відділити м'якоть кавуна від шкірки і вичавити з неї сік через друшляк.

Свіжий кавун. Фото: Скриншот tiktok.com/@makoviya

Важливо не використовувати м'ясорубку чи блендер, щоб не пошкодити інструменти.

Кавуновий сік. Фото: Скриншот tiktok.com/@makoviya

Отриманий сік перелийте в каструлю та поставте на малий вогонь.

Приготування бекмесу. Фото: Скриншот tiktok.com/@makoviya

Процес випарювання триватиме довго: авторка каже, що 15-літрову каструлю варила понад 10 годин, а результатом стали лише 1,5 літра густого бекмесу.

Кавунова маса. Фото: Скриншот tiktok.com/@makoviya

Коли сік почне значно зменшуватися в об'ємі, ретельно мішайте його, щоб не пригорів.

Кавуновий мед-бекмес. Фото: Скриншот tiktok.com/@makoviya

Готовий бекмес слід закатати в стерилізовані банки, як варення. Додавати цукор не потрібно. Подавати його можна, наприклад, до млинців або інших десертів.

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