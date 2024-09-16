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Блогер из Мариуполя удивила простым рецептом арбузного меда-бекмеса

16 сентября 2024 20:00
Соломия Цуренко - Редактор
Арбузный мед-бекмес – популярный рецепт блогера из Мариуполя
Арбузный мед-бекмес. Фото: itvmg.co
Соломия Цуренко - Редактор

Женщина из Мариуполя поделилась невероятно простым и интересным рецептом арбузного меда-бекмеса. Этот уникальный сладкий сироп, который готовили еще в XVII веке на юге Украины, станет настоящей находкой для тех, кто хочет заменить сахар и приготовить что-нибудь особенное на зиму.

Рецепт опубликовала в TikTok фуд блогер Makoviya.

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@makoviya

Бекмес-арбузный мед! Каждое лето дома у родителей под Мариуполем, я всегда делала много пастилов из арбузов и бэкмесов. Бекмес это арбузный мед-невероятное вкуснятина и сплошная фруктоза, поэтому он полезен. В этом году хоть и дома, но я решила сварить бэкмес и показать вам, как я это делаю #бекмес #кулинария

♬ оригинальный звук - Makoviya

Знаете ли вы о арбузном меде? Если нет, не беспокойтесь, ведь сезон арбузов еще продолжается, и у вас есть возможность приготовить этот вкус на зиму. 

Автор отмечает, что до войны каждое лето готовила этот сладкий деликатес у родителей в Мариуполе. История бекмеса уходит в XVII век, когда на юге Украины его варили как альтернативу сахару. А еще замечательной идеей для заготовок есть пастила из груши.

Рецепт бекмеса без сахара

Чтобы приготовить арбузный мед, нужно отделить мякоть арбуза от кожуры и выжать из нее сок через дуршлаг.

как приготовить бекмес
Свежий арбуз. Фото: скриншот tiktok.com/@makoviya

Важно не использовать мясорубку или блендер, чтобы не повредить инструменты.

рецепт, как приготовить бэкмес
Арбузный сок. Фото: скриншот tiktok.com/@makoviya

Полученный сок перелейте в кастрюлю и поставьте на огонь.

простой рецепт, как приготовить бэкмес
Приготовление бекмеса. Фото: скриншот tiktok.com/@makoviya

Процесс выпаривания будет длиться долго: автор говорит, что 15-литровая кастрюля варила более 10 часов, а результатом стали всего 1,5 литра густого бекмеса.

вкусный простой рецепт, как приготовить бэкмес
Арбузная масса. Фото: скриншот tiktok.com/@makoviya

Когда сок станет значительно уменьшаться в объеме, тщательно мешайте его, чтобы не пригорел.

полезный рецепт, как приготовить бэкмес
Арбузный мед-бекмес. Фото: скриншот tiktok.com/@makoviya

Готовый бекмес следует закатать в стерилизованные банки, как варенье. Добавлять сахар не нужно. Подавать его можно, например, к блинам или другим десертам.

Раньше мы писали о рецепте густого вишневого варенья, которое не темнеет.

Также мы писали о сезоне шелковицы — идеях полезных витаминных заготовок на зиму.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

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