Арбузный мед-бекмес – популярный рецепт блогера из Мариуполя

Блогер из Мариуполя удивила простым рецептом арбузного меда-бекмеса
Женщина из Мариуполя поделилась невероятно простым и интересным рецептом арбузного меда-бекмеса. Этот уникальный сладкий сироп, который готовили еще в XVII веке на юге Украины, станет настоящей находкой для тех, кто хочет заменить сахар и приготовить что-нибудь особенное на зиму.
Рецепт опубликовала в TikTok фуд блогер Makoviya.
@makoviya
Бекмес-арбузный мед! Каждое лето дома у родителей под Мариуполем, я всегда делала много пастилов из арбузов и бэкмесов. Бекмес это арбузный мед-невероятное вкуснятина и сплошная фруктоза, поэтому он полезен. В этом году хоть и дома, но я решила сварить бэкмес и показать вам, как я это делаю #бекмес #кулинария♬ оригинальный звук - Makoviya
Знаете ли вы о арбузном меде? Если нет, не беспокойтесь, ведь сезон арбузов еще продолжается, и у вас есть возможность приготовить этот вкус на зиму.
Автор отмечает, что до войны каждое лето готовила этот сладкий деликатес у родителей в Мариуполе. История бекмеса уходит в XVII век, когда на юге Украины его варили как альтернативу сахару. А еще замечательной идеей для заготовок есть пастила из груши.
Рецепт бекмеса без сахара
Чтобы приготовить арбузный мед, нужно отделить мякоть арбуза от кожуры и выжать из нее сок через дуршлаг.
Важно не использовать мясорубку или блендер, чтобы не повредить инструменты.
Полученный сок перелейте в кастрюлю и поставьте на огонь.
Процесс выпаривания будет длиться долго: автор говорит, что 15-литровая кастрюля варила более 10 часов, а результатом стали всего 1,5 литра густого бекмеса.
Когда сок станет значительно уменьшаться в объеме, тщательно мешайте его, чтобы не пригорел.
Готовый бекмес следует закатать в стерилизованные банки, как варенье. Добавлять сахар не нужно. Подавать его можно, например, к блинам или другим десертам.
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