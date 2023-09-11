Куряче філе соковите та просте в приготуванні — відео рецепт

Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Якщо вам набридло готувати сухе куряче філе, пропонуємо вам рецепт, за яким у вас вийде соковита курка. Такі рулетики готуються просто та швидко, а виходить ну дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

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Вам знадобиться:

600 г курячого філе;

50 г сиру;

гірчиця;

зелень;

сіль та спеції.

Спосіб приготування

Нам знадобляться дві половинки курчого філе, яке необхідно розрізати на дві частини. У вас повинно вийти чотири тоненькі шматочки.

Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Шматочки курячого філе необхідно трохи відбити.

Куряче філе в спеціях. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі посипаємо сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями. У цьому рецепті використовуються копчена паприка та сушений часник.

Зелень та часник. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нам знадобляться зелень та часник, які потрібно дрібно нарізати.

Зелень, часник та сир. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Також нам знадобиться 50 грамів сиру, який потрібно натерти на тертці.

Зелень часник, сметана та сир. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Змішуємо разом сир, часник та зелень, додаємо дві столові ложки сметани та добре перемішуємо.

Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Філе потрібно змастити гірчицею, вона зробить м'ясо більш м'яким.

Куряче філе з начинкою. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Зверху викладаємо нашу масу із сиру, часнику та зелені.

Рулетики з курячого філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Згортаємо шматочки в рулетики та викладаємо у форму для випікання, зверху змащуємо ще трохи гірчицею.

Рулетики з курячого філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Випікати за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.

Рулетик з курячого філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Дістаємо рулетики, додаємо ще трохи сиру та повертаємо в духовку на кілька хвилин.

Раніше ми писали про рецепт соковитого та смачного курячого філе для здорового харчування. За цим рецептом куряче філе виходить дуже соковитим, оскільки воно готується в смачному соусі. Дієтична страва, яка смакуватиме всім.