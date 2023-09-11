Куряче філе соковите та просте в приготуванні — відео рецепт

Бюджетний та смачний рецепт з курячого філе в духовці
Якщо вам набридло готувати сухе куряче філе, пропонуємо вам рецепт, за яким у вас вийде соковита курка. Такі рулетики готуються просто та швидко, а виходить ну дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!
Вам знадобиться:
- 600 г курячого філе;
- 50 г сиру;
- гірчиця;
- зелень;
- сіль та спеції.
Спосіб приготування
Нам знадобляться дві половинки курчого філе, яке необхідно розрізати на дві частини. У вас повинно вийти чотири тоненькі шматочки.
Шматочки курячого філе необхідно трохи відбити.
Далі посипаємо сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями. У цьому рецепті використовуються копчена паприка та сушений часник.
Нам знадобляться зелень та часник, які потрібно дрібно нарізати.
Також нам знадобиться 50 грамів сиру, який потрібно натерти на тертці.
Змішуємо разом сир, часник та зелень, додаємо дві столові ложки сметани та добре перемішуємо.
Філе потрібно змастити гірчицею, вона зробить м'ясо більш м'яким.
Зверху викладаємо нашу масу із сиру, часнику та зелені.
Згортаємо шматочки в рулетики та викладаємо у форму для випікання, зверху змащуємо ще трохи гірчицею.
Випікати за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.
Дістаємо рулетики, додаємо ще трохи сиру та повертаємо в духовку на кілька хвилин.
Раніше ми писали про рецепт соковитого та смачного курячого філе для здорового харчування. За цим рецептом куряче філе виходить дуже соковитим, оскільки воно готується в смачному соусі. Дієтична страва, яка смакуватиме всім.