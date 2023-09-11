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Бюджетний та смачний рецепт з курячого філе в духовці

11 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Куряче філе соковите та просте в приготуванні — відео рецепт
Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо вам набридло готувати сухе куряче філе, пропонуємо вам рецепт, за яким у вас вийде соковита курка. Такі рулетики готуються просто та швидко, а виходить ну дуже смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

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Вам знадобиться: 

  • 600 г курячого філе;
  • 50 г сиру;
  • гірчиця;
  • зелень;
  • сіль та спеції. 

Спосіб приготування 

Нам знадобляться дві половинки курчого філе, яке необхідно розрізати на дві частини. У вас повинно вийти чотири тоненькі шматочки. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Шматочки курячого філе необхідно трохи відбити. 

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Куряче філе в спеціях. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі посипаємо сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями. У цьому рецепті використовуються копчена паприка та сушений часник. 

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Зелень та часник. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нам знадобляться зелень та часник, які потрібно дрібно нарізати. 

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Зелень, часник та сир. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Також нам знадобиться 50 грамів сиру, який потрібно натерти на тертці. 

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Зелень часник, сметана та сир. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Змішуємо разом сир, часник та зелень, додаємо дві столові ложки сметани та добре перемішуємо. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Філе потрібно змастити гірчицею, вона зробить м'ясо більш м'яким. 

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Куряче філе з начинкою. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Зверху викладаємо нашу масу із сиру, часнику та зелені. 

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Рулетики з курячого філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Згортаємо шматочки в рулетики та викладаємо у форму для випікання, зверху змащуємо ще трохи гірчицею. 

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Рулетики з курячого філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Випікати за температури 180 градусів протягом 20 хвилин. 

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Рулетик з курячого філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Дістаємо рулетики, додаємо ще трохи сиру та повертаємо в духовку на кілька хвилин.

Раніше ми писали про рецепт соковитого та смачного курячого філе для здорового харчування. За цим рецептом куряче філе виходить дуже соковитим, оскільки воно готується в смачному соусі. Дієтична страва, яка смакуватиме всім. 

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