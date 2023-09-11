Куриное филе сочное и простое в приготовлении — видео рецепт

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Если вам надоело готовить сухое куриное филе, предлагаем вам рецепт, по которому у вас получится сочная курица. Такие рулетики готовятся просто и быстро, а получается очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты!

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Вам понадобится:

600 г куриного филе;

50 г творога;

горчица;

зелень;

соль и специи.

Способ приготовления

Нам понадобятся две половинки куриного филе, которое необходимо разрезать на две части. У вас должно получиться четыре тоненьких кусочка.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Кусочки куриного филе необходимо немного отбить.

Куриное филе в специях. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее посыпаем солью, перцем и другими специями. В этом рецепте используются копченая паприка и сушеный чеснок.

Зелень и чеснок. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нам понадобятся зелень и чеснок, которые нужно мелко порезать.

Зеленые чеснок и сыр. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Также нам понадобится 50 граммов сыра, который нужно натереть на терке.

Зелень чеснок, сметана и сыр. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Смешиваем вместе сыр, чеснок и зелень, добавляем две столовые ложки сметаны и хорошо перемешиваем.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Филе нужно смазать горчицей, она сделает мясо более мягким.

Куриное филе с начинкой. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Сверху выкладываем нашу массу из сыра, чеснока и зелени.

Рулетики из куриного филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Заворачиваем кусочки в рулетики и выкладываем в форму для выпечки, сверху смазываем еще немного горчицей.

Рулетики из куриного филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Выпекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Рулетик с куриным филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Достаем рулетики, добавляем еще немного творога и возвращаем в духовку на несколько минут.

Раньше мы писали о рецепте сочного и вкусного куриного филе для здорового питания. По этому рецепту куриное филе получается очень сочным, поскольку оно готовится во вкусном соусе. Диетическое блюдо, которое придется по вкусу всем.