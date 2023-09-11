Куриное филе сочное и простое в приготовлении — видео рецепт

Бюджетный и вкусный рецепт из куриного филе в духовке
Если вам надоело готовить сухое куриное филе, предлагаем вам рецепт, по которому у вас получится сочная курица. Такие рулетики готовятся просто и быстро, а получается очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты!
Вам понадобится:
- 600 г куриного филе;
- 50 г творога;
- горчица;
- зелень;
- соль и специи.
Способ приготовления
Нам понадобятся две половинки куриного филе, которое необходимо разрезать на две части. У вас должно получиться четыре тоненьких кусочка.
Кусочки куриного филе необходимо немного отбить.
Далее посыпаем солью, перцем и другими специями. В этом рецепте используются копченая паприка и сушеный чеснок.
Нам понадобятся зелень и чеснок, которые нужно мелко порезать.
Также нам понадобится 50 граммов сыра, который нужно натереть на терке.
Смешиваем вместе сыр, чеснок и зелень, добавляем две столовые ложки сметаны и хорошо перемешиваем.
Филе нужно смазать горчицей, она сделает мясо более мягким.
Сверху выкладываем нашу массу из сыра, чеснока и зелени.
Заворачиваем кусочки в рулетики и выкладываем в форму для выпечки, сверху смазываем еще немного горчицей.
Выпекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
Достаем рулетики, добавляем еще немного творога и возвращаем в духовку на несколько минут.
Раньше мы писали о рецепте сочного и вкусного куриного филе для здорового питания. По этому рецепту куриное филе получается очень сочным, поскольку оно готовится во вкусном соусе. Диетическое блюдо, которое придется по вкусу всем.