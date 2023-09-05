Бюджетний рецепт цукатів з гарбуза — відео

Бюджетний рецепт цукатів з гарбуза: ніхто не вгадає, з чого вони
Ці цукати виходять настільки смачними, що ніхто не здогадається, що вони виготовлені з гарбуза. Рецепт дуже простий, смачний та натуральний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- гарбуз 1,2 кг;
- цукор 600 гр;
- апельсин 1 шт.;
- лимон 1 шт;
- вода 150мл;
- кориця 1 паличка;
- гвоздика 5-6 шт;
- цукрова пудра 1 год.
- кукурудзяний крохмаль 1 ч. л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно очистити гарбуз, найкраще вибрати ту частину, в якій немає насіння.
Нам потрібні однакові кубики.
Гарбуз відправляємо в ємність, в якій все перемішуватимемо.
Додаємо часточки одного апельсина та сік з одного лимона. Сам лимон відправляємо сюди ж до гарбуза.
Гарбуз потрібно посипати цукром і додати воду. Все потрібно ретельно перемішати. Краще залишити гарбуз на ніч, щоб він добре пустив сік.
Гарбуз можна розділити на дві частини, в одній залишити апельсини та лимон, а в другу додати паличку кориці та гвоздику. Відправляємо на плиту, на максимальному вогні довести все до кипіння.
Як тільки гарбуз закипів, на середньому вогні потрібно проварити 5 хвилин. Після закипання лимон краще дістати, щоб він не давав гіркоти.
Далі гарбуз накриваємо кришкою та залишаємо до повного охолодження. Після остигання потрібно все ретельно перемішати, поставити на вогонь і знову варити 5 хвилин.
Через 5 хвилин все вимикаємо і даємо охолонути. Так потрібно зробити 3-4 рази. Після третього варіння відправляємо гарбуз на сито, щоб пішла зайва рідина. Слідкуйте за тим, щоб гарбуз не був переварений.
Через 10 хвилин відправляємо гарбуз на лист, якщо ви сушитимете гарбуз в духовці. У цьому рецепті використається дегідратор. У духовці потрібно буде сушити при температурі 80 градусів 3-4 години, а в дегідраторі при температурі 50 градусів 10-12 годин.
Сироп, який залишився, можна перелити в баночку. Він може стати в нагоді, наприклад, для просочення тортів або іншої випічки. Цукати готові. Вони виходять дуже красиві та смачні. Готові цукати потрібно посипати крохмалем та цукровою пудрою.
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