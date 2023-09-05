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Бюджетний рецепт цукатів з гарбуза: ніхто не вгадає, з чого вони

5 вересня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний рецепт цукатів з гарбуза — відео
Цукати з гарбуза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці цукати виходять настільки смачними, що ніхто не здогадається, що вони виготовлені з гарбуза. Рецепт дуже простий, смачний та натуральний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз 1,2 кг;
  • цукор 600 гр;
  • апельсин 1 шт.;
  • лимон 1 шт;
  • вода 150мл;
  • кориця 1 паличка;
  • гвоздика 5-6 шт;
  • цукрова пудра 1 год.
  • кукурудзяний крохмаль 1 ч. л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно очистити гарбуз, найкраще вибрати ту частину, в якій немає насіння.

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Гарбуз кубиками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нам потрібні однакові кубики.

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Гарбуз та апельсин. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Гарбуз відправляємо в ємність, в якій все перемішуватимемо.

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Гарбуз та цукор. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо часточки одного апельсина та сік з одного лимона. Сам лимон відправляємо сюди ж до гарбуза.

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Гарбуз перед варінням. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Гарбуз потрібно посипати цукром і додати воду. Все потрібно ретельно перемішати. Краще залишити гарбуз на ніч, щоб він добре пустив сік.

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Гарбуз після закипання. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Гарбуз можна розділити на дві частини, в одній залишити апельсини та лимон, а в другу додати паличку кориці та гвоздику. Відправляємо на плиту, на максимальному вогні довести все до кипіння.

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Гарбуз на ситі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Як тільки гарбуз закипів, на середньому вогні потрібно проварити 5 хвилин. Після закипання лимон краще дістати, щоб він не давав гіркоти.

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Сушіння гарбуза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі гарбуз накриваємо кришкою та залишаємо до повного охолодження. Після остигання потрібно все ретельно перемішати, поставити на вогонь і знову варити 5 хвилин.

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Готові цукати із гарбуза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 5 хвилин все вимикаємо і даємо охолонути. Так потрібно зробити 3-4 рази. Після третього варіння відправляємо гарбуз на сито, щоб пішла зайва рідина. Слідкуйте за тим, щоб гарбуз не був переварений.

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Цукати в крахмалі та цукровій пудрі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 10 хвилин відправляємо гарбуз на лист, якщо ви сушитимете гарбуз в духовці. У цьому рецепті використається дегідратор. У духовці потрібно буде сушити при температурі 80 градусів 3-4 години, а в дегідраторі при температурі 50 градусів 10-12 годин.

Сироп, який залишився, можна перелити в баночку. Він може стати в нагоді, наприклад, для просочення тортів або іншої випічки. Цукати готові. Вони виходять дуже красиві та смачні. Готові цукати потрібно посипати крохмалем та цукровою пудрою.

Раніше ми писали про супер рецепт м'яса з корисним овочом. Осіннє блюдо зі справжнім королем осені – гарбуз фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом, при цьому залишаючи приємну насолоду.

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