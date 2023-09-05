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Бюджетный рецепт цукатов из тыквы: никто не угадает из чего они

5 сентября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный рецепт цукатов из тыквы — видео
Цукаты из тыквы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти цукаты получаются настолько вкусными, что никто не догадается, что они сделаны из тыквы. Рецепт очень простой, вкусный и натуральный. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • тыква 1,2 кг;
  • сахар 600 гр;.
  • апельсин 1 шт;
  • лимон 1 шт;
  • вода 150 мл;
  • корица 1 палочка;
  • гвоздика 5-6 шт;
  • сахарная пудра 1 ч.л;
  • кукурузный крахмал 1 ч.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо очистить тыкву, лучше всего выбрать ту часть, в которой нет семечек.

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Тыква кубиками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нам нужны более менее одинаковые кубики. 

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Тыква и апельсин. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тыкву отправляем в емкость, в которой будем все перемешивать. 

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Тыква и сахар. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем дольки одного апельсина и сок из одного лимона. Сам лимон отправляем сюда же к тыкве. 

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Тыква перед варкой. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тыкву нужно посыпать сахаром и добавляем воду. Все необходимо тщательно перемешать. Лучше оставить тыкву на ночь, чтобы она хорошо пустила сок. 

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Тыква после закипания. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тыкву можно разделить на две части, в одной оставить апельсины и лимон, а во вторую добавить палочку корицы и гвоздику. Отправляем на плиту, на максимальном огне нужно довести все до кипения. 

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Тыква на сите. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Как только тыква закипела, на среднем огне тыкву нужно проварить 5 минут. После закипания лимон лучше достать, чтобы он не давал горечь. 

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Сушка тыквы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее тыкву накрываем крышкой и оставляем до полного охлаждения. После остывания нужно все тщательно перемешать, поставить на огонь и снова варить 5 минут. 

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Готовые цукаты из тыквы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 5 минут все выключаем и даем остыть. Так нужно сделать 3-4 раза. После третьей варки отправляем тыкву на сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Следите за тем, чтобы тыква не была переваренная. 

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Цукаты в крохмале и сахарной пудре. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 10 минут отправляем тыкву на противень, если вы будете сушить тыкву в духовке. В этом рецепте используется дегидратор.  В духовке нужно будет сушить при температуре 80 градусов 3-4 часа, а в дегидраторе при температуре 50 градусов 10-12 часов. 

Сироп, который остался можно перелить в баночку. Он может пригодиться, например, для пропитки тортов или другой выпечки. Цукаты готовы. Они получаются очень красивые и вкусные. Готовые цукаты нужно посыпать крахмалом и сахарной пудрой. 

Раньше мы писали о супер рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени – тыква фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.

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