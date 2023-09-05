Бюджетный рецепт цукатов из тыквы — видео

Бюджетный рецепт цукатов из тыквы: никто не угадает из чего они
Эти цукаты получаются настолько вкусными, что никто не догадается, что они сделаны из тыквы. Рецепт очень простой, вкусный и натуральный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- тыква 1,2 кг;
- сахар 600 гр;.
- апельсин 1 шт;
- лимон 1 шт;
- вода 150 мл;
- корица 1 палочка;
- гвоздика 5-6 шт;
- сахарная пудра 1 ч.л;
- кукурузный крахмал 1 ч.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо очистить тыкву, лучше всего выбрать ту часть, в которой нет семечек.
Нам нужны более менее одинаковые кубики.
Тыкву отправляем в емкость, в которой будем все перемешивать.
Добавляем дольки одного апельсина и сок из одного лимона. Сам лимон отправляем сюда же к тыкве.
Тыкву нужно посыпать сахаром и добавляем воду. Все необходимо тщательно перемешать. Лучше оставить тыкву на ночь, чтобы она хорошо пустила сок.
Тыкву можно разделить на две части, в одной оставить апельсины и лимон, а во вторую добавить палочку корицы и гвоздику. Отправляем на плиту, на максимальном огне нужно довести все до кипения.
Как только тыква закипела, на среднем огне тыкву нужно проварить 5 минут. После закипания лимон лучше достать, чтобы он не давал горечь.
Далее тыкву накрываем крышкой и оставляем до полного охлаждения. После остывания нужно все тщательно перемешать, поставить на огонь и снова варить 5 минут.
Через 5 минут все выключаем и даем остыть. Так нужно сделать 3-4 раза. После третьей варки отправляем тыкву на сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Следите за тем, чтобы тыква не была переваренная.
Через 10 минут отправляем тыкву на противень, если вы будете сушить тыкву в духовке. В этом рецепте используется дегидратор. В духовке нужно будет сушить при температуре 80 градусов 3-4 часа, а в дегидраторе при температуре 50 градусов 10-12 часов.
Сироп, который остался можно перелить в баночку. Он может пригодиться, например, для пропитки тортов или другой выпечки. Цукаты готовы. Они получаются очень красивые и вкусные. Готовые цукаты нужно посыпать крахмалом и сахарной пудрой.
Раньше мы писали о супер рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени – тыква фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.