Бюджетный рецепт цукатов из тыквы — видео

Цукаты из тыквы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Эти цукаты получаются настолько вкусными, что никто не догадается, что они сделаны из тыквы. Рецепт очень простой, вкусный и натуральный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

тыква 1,2 кг;

сахар 600 гр;.

апельсин 1 шт;

лимон 1 шт;

вода 150 мл;

корица 1 палочка;

гвоздика 5-6 шт;

сахарная пудра 1 ч.л;

кукурузный крахмал 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо очистить тыкву, лучше всего выбрать ту часть, в которой нет семечек.

Тыква кубиками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нам нужны более менее одинаковые кубики.

Тыква и апельсин. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тыкву отправляем в емкость, в которой будем все перемешивать.

Тыква и сахар. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем дольки одного апельсина и сок из одного лимона. Сам лимон отправляем сюда же к тыкве.

Тыква перед варкой. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тыкву нужно посыпать сахаром и добавляем воду. Все необходимо тщательно перемешать. Лучше оставить тыкву на ночь, чтобы она хорошо пустила сок.

Тыква после закипания. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тыкву можно разделить на две части, в одной оставить апельсины и лимон, а во вторую добавить палочку корицы и гвоздику. Отправляем на плиту, на максимальном огне нужно довести все до кипения.

Тыква на сите. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Как только тыква закипела, на среднем огне тыкву нужно проварить 5 минут. После закипания лимон лучше достать, чтобы он не давал горечь.

Сушка тыквы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее тыкву накрываем крышкой и оставляем до полного охлаждения. После остывания нужно все тщательно перемешать, поставить на огонь и снова варить 5 минут.

Готовые цукаты из тыквы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 5 минут все выключаем и даем остыть. Так нужно сделать 3-4 раза. После третьей варки отправляем тыкву на сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Следите за тем, чтобы тыква не была переваренная.

Цукаты в крохмале и сахарной пудре. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 10 минут отправляем тыкву на противень, если вы будете сушить тыкву в духовке. В этом рецепте используется дегидратор. В духовке нужно будет сушить при температуре 80 градусов 3-4 часа, а в дегидраторе при температуре 50 градусов 10-12 часов.

Сироп, который остался можно перелить в баночку. Он может пригодиться, например, для пропитки тортов или другой выпечки. Цукаты готовы. Они получаются очень красивые и вкусные. Готовые цукаты нужно посыпать крахмалом и сахарной пудрой.

Раньше мы писали о супер рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени – тыква фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.