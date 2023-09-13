Смачний консервований перець на зиму — відео рецепт

Бюджетний рецепт солодкого перцю в томатному соку на зиму
Закрутка солодкого перцю в томатному соку виходить дуже смачною, а сам соус потім можна використовувати окремо для приготування різних страв. Поки сезон солодких перців продовжується, встигніть приготувати таку заготівлю на зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Розсадний сезон.
Вам знадобиться:
- помідори 1,300 кг;
- перець солодкий 1,500 кг;
- сіль 40 грамм;
- цукор 120 грамм;
- оцет 70 мг;
- олія без запаху 100 грам;
- часник 10 зубчиків;
- перець горошок 15 шт.
Спосіб приготування
Перець потрібно почистити та розрізати на чотири частини. Помідори потрібно пропустити через м'ясорубку через найдрібнішу решітку.
Перемелені помідори ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Коли томатна маса прокипіла 5 хвилин додаємо цукор, олію, сіль, оцет та часник з перцем. Все ретельно пермішати.
До томатного соусу додаємо половину порції перців, все ретельно перемішати. Після закипання перець потрібно варити протягом 7 хвилин.
Далі розкладаємо перці в стерилізовані банки з додаванням соусу.
До томатного соусу, який залишився додаємо ще половину порцію наших перців.
Все ретельно перемішати, варити протягом 7 хвилин та так само розкладаємо по банках.
Це робиться в два етапи для того, щоб перець помістився в каструлі.
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