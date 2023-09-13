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Бюджетний рецепт солодкого перцю в томатному соку на зиму

13 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний консервований перець на зиму — відео рецепт
Перець в томатному соку. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Закрутка солодкого перцю в томатному соку виходить дуже смачною, а сам соус потім можна використовувати окремо для приготування різних страв. Поки сезон солодких перців продовжується, встигніть приготувати таку заготівлю на зиму

Рецепт опублікували на YouTube каналі Розсадний сезон

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Вам знадобиться: 

  • помідори 1,300 кг;
  • перець солодкий 1,500 кг;
  • сіль 40 грамм;
  • цукор 120 грамм;
  • оцет 70 мг;
  • олія без запаху 100 грам;
  • часник 10 зубчиків;
  • перець горошок 15 шт.

Спосіб приготування 

Перець потрібно почистити та розрізати на чотири частини. Помідори потрібно пропустити через м'ясорубку через найдрібнішу решітку. 

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Перець та томатний соус. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

Перемелені помідори ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Коли томатна маса прокипіла 5 хвилин додаємо цукор, олію, сіль, оцет та часник з перцем. Все ретельно пермішати. 

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Томатний сік. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

До томатного соусу додаємо половину порції перців, все ретельно перемішати. Після закипання перець потрібно варити протягом 7 хвилин. 

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Сіль, цукор, часник та спеції. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

Далі розкладаємо перці в стерилізовані банки з додаванням соусу. 

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Томатний соус. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

До томатного соусу, який залишився додаємо ще половину порцію наших перців. 

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Перці в соусі. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

Все ретельно перемішати, варити протягом 7 хвилин та так само розкладаємо по банках.

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Перець в томатному соку на зиму. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

Це робиться в два етапи для того, щоб перець помістився в каструлі. 

Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума.

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