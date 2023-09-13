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Бюджетный рецепт сладкого перца в томатном соке на зиму

13 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный консервированный перец на зиму — видео рецепт
Перец в томатном соке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Закрутка сладкого перца в томатном соке получается вкуснейшей, а сам соус потом можно использовать отдельно для приготовления различных блюд. Пока сезон сладких перцев продолжается, успейте приготовить такую заготовку на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рассадный сезон.

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Вам понадобится:

  • помидоры 1,300 кг;
  • перец сладкий 1,500 кг;
  • соль 40 грамм;
  • сахар 120 грамм;
  • уксус 70 мг;
  • масло без запаха 100 г;
  • чеснок 10 зубчиков;
  • перец горошек 15 шт.

Способ приготовления

Перец нужно почистить и разрезать на четыре части. Помидоры нужно пропустить через мясорубку через самую мелкую решетку.

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Перец и томатный соус. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

Перемолотые помидоры ставим на огонь и доводим до кипения. Когда томатная масса прокипела 5 минут, добавляем сахар, масло, соль, уксус и чеснок с перцем. Все тщательно перемешать.

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Томатный сок. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

К томатному соусу добавляем половину порции перцев, все тщательно перемешаем. После закипания перец нужно варить в течение 7 минут.

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Соль, сахар, чеснок и специи. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

Далее раскладываем перцы в стерилизованные банки с добавлением соуса.

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Томатный соус. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

К оставшемуся томатному соусу добавляем еще половину порцию наших перцев.

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Перцы в соусе. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

Все тщательно перемешать, варить в течение 7 минут и раскладываем по банкам.

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Перец в томатном соке на зиму. Фото: YouTube @nadiaslepchenko7992

Это делается в два этапа, чтобы перец поместился в кастрюле.

Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума.

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