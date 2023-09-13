Вкусный консервированный перец на зиму — видео рецепт

Бюджетный рецепт сладкого перца в томатном соке на зиму
Закрутка сладкого перца в томатном соке получается вкуснейшей, а сам соус потом можно использовать отдельно для приготовления различных блюд. Пока сезон сладких перцев продолжается, успейте приготовить такую заготовку на зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рассадный сезон.
Вам понадобится:
- помидоры 1,300 кг;
- перец сладкий 1,500 кг;
- соль 40 грамм;
- сахар 120 грамм;
- уксус 70 мг;
- масло без запаха 100 г;
- чеснок 10 зубчиков;
- перец горошек 15 шт.
Способ приготовления
Перец нужно почистить и разрезать на четыре части. Помидоры нужно пропустить через мясорубку через самую мелкую решетку.
Перемолотые помидоры ставим на огонь и доводим до кипения. Когда томатная масса прокипела 5 минут, добавляем сахар, масло, соль, уксус и чеснок с перцем. Все тщательно перемешать.
К томатному соусу добавляем половину порции перцев, все тщательно перемешаем. После закипания перец нужно варить в течение 7 минут.
Далее раскладываем перцы в стерилизованные банки с добавлением соуса.
К оставшемуся томатному соусу добавляем еще половину порцию наших перцев.
Все тщательно перемешать, варить в течение 7 минут и раскладываем по банкам.
Это делается в два этапа, чтобы перец поместился в кастрюле.
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