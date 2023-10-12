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Бюджетний рецепт найсмачніших курячих сердець

12 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вдалий рецепт курячих сердець — відео
Курячі серця. Фото: Скарбничка рецептів
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дуже вдалий рецепт курячих сердець. Виходить бюджетніше за м'ясо, при цьому дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ukrainian Food.

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Вам знадобиться:

  • курячі серця 800 г;
  • сіль 5 г;
  • перець 2 г;
  • часник 3 зубки;
  • соєвий соус 80 мл;
  • мед 20 г;
  • сік лимона 20 мл;
  • сметану 20 мл;
  • борошно для паніровки;
  • яйця 2 шт;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Для початку потрібно розрізати курячі серця, зняти всі плівки та злегка відбити.

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Куряче серце. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Додаємо сіль, перець та улюблені спеції за смаком.

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Курячі серця. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Також додаємо трохи меду, сік лимона, тертий часник та соєвий соус. Все ретельно перемішати.

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Додавання соєвого соусу та меду. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Залишаємо на 1 годину для маринування.

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Борошно та яйця. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Беремо два курячі яйця, трохи збиваємо. Також готуємо борошно для паніровки.

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Панірування з борошна та яєць. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Кожен шматочок обмочуємо в яйце, а потім у муку і смажимо на сковороді з обох боків до готовності.

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Готові курячі серця. Фото: YouTube @UkrainianFood1

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