Вдалий рецепт курячих сердець — відео

Бюджетний рецепт найсмачніших курячих сердець
Це дуже вдалий рецепт курячих сердець. Виходить бюджетніше за м'ясо, при цьому дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ukrainian Food.
Вам знадобиться:
- курячі серця 800 г;
- сіль 5 г;
- перець 2 г;
- часник 3 зубки;
- соєвий соус 80 мл;
- мед 20 г;
- сік лимона 20 мл;
- сметану 20 мл;
- борошно для паніровки;
- яйця 2 шт;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Для початку потрібно розрізати курячі серця, зняти всі плівки та злегка відбити.
Додаємо сіль, перець та улюблені спеції за смаком.
Також додаємо трохи меду, сік лимона, тертий часник та соєвий соус. Все ретельно перемішати.
Залишаємо на 1 годину для маринування.
Беремо два курячі яйця, трохи збиваємо. Також готуємо борошно для паніровки.
Кожен шматочок обмочуємо в яйце, а потім у муку і смажимо на сковороді з обох боків до готовності.
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