Вдалий рецепт курячих сердець — відео

Курячі серця. Фото: Скарбничка рецептів

Це дуже вдалий рецепт курячих сердець. Виходить бюджетніше за м'ясо, при цьому дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ukrainian Food.

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Вам знадобиться:

курячі серця 800 г;

сіль 5 г;

перець 2 г;

часник 3 зубки;

соєвий соус 80 мл;

мед 20 г;

сік лимона 20 мл;

сметану 20 мл;

борошно для паніровки;

яйця 2 шт;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Для початку потрібно розрізати курячі серця, зняти всі плівки та злегка відбити.

Куряче серце. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Додаємо сіль, перець та улюблені спеції за смаком.

Курячі серця. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Також додаємо трохи меду, сік лимона, тертий часник та соєвий соус. Все ретельно перемішати.

Додавання соєвого соусу та меду. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Залишаємо на 1 годину для маринування.

Борошно та яйця. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Беремо два курячі яйця, трохи збиваємо. Також готуємо борошно для паніровки.

Панірування з борошна та яєць. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Кожен шматочок обмочуємо в яйце, а потім у муку і смажимо на сковороді з обох боків до готовності.

Готові курячі серця. Фото: YouTube @UkrainianFood1

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