Удачный рецепт куриных сердечек — видео

Куриные сердца. Фото: Скарбничка рецептів

Это очень удачный рецепт куриных сердец. Получается бюджетнее мяса, при этом очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food.

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Вам понадобится:

куриные сердечки 800 г;

соль 5 г;

перец 2 г;

чеснок 3 зубка;

соевый соус 80 мл;

мед 20 г;

сок лимона 20 мл;

сметана 20 мл;

мука для панировки;

яйца 2 шт;

масло для жарки.

Способ приготовления

Для начала нужно разрезать куриные сердечки, снять все пленки и слегка отбить.

Куриное сердце. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Добавляем соль, перец и любимые специи по вкусу.

Куриные сердца. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Также добавляем немного меда, сок лимона, тертый чеснок и соевый соус. Все тщательно перемешать.

Добавление соевого соуса и меда. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Оставляем на 1 час для маринования.

Мука и яйца. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Берем два куриных яйца, немного взбиваем. Также подготавливаем муку для панировки.

Панировка из муки и яиц. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Каждый кусочек обмакиваем в яйцо, а затем в муку и жарим на сковороде с обеих сторон до готовности.

Готовые куриные сердца. Фото: YouTube @UkrainianFood1

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