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Бюджетный рецепт вкуснейших куриных сердец

12 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удачный рецепт куриных сердечек — видео
Куриные сердца. Фото: Скарбничка рецептів
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это очень удачный рецепт куриных сердец. Получается бюджетнее мяса, при этом очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food

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Вам понадобится: 

  • куриные сердечки 800 г;
  • соль 5 г;
  • перец 2 г;
  • чеснок 3 зубка;
  • соевый соус 80 мл;
  • мед 20 г;
  • сок лимона 20 мл;
  • сметана 20 мл;
  • мука для панировки;
  • яйца 2 шт;
  • масло для жарки. 

Способ приготовления 

Для начала нужно разрезать куриные сердечки, снять все пленки и слегка отбить. 

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Куриное сердце. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Добавляем соль, перец и любимые специи по вкусу. 

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Куриные сердца. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Также добавляем немного меда, сок лимона, тертый чеснок и соевый соус. Все тщательно перемешать. 

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Добавление соевого соуса и меда. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Оставляем на 1 час для маринования. 

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Мука и яйца. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Берем два куриных яйца, немного взбиваем. Также подготавливаем муку для панировки. 

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Панировка из муки и яиц. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Каждый кусочек обмакиваем в яйцо, а затем в муку и жарим на сковороде с обеих сторон до готовности. 

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Готовые куриные сердца. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

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