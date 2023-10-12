Удачный рецепт куриных сердечек — видео

Бюджетный рецепт вкуснейших куриных сердец
Это очень удачный рецепт куриных сердец. Получается бюджетнее мяса, при этом очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food.
Вам понадобится:
- куриные сердечки 800 г;
- соль 5 г;
- перец 2 г;
- чеснок 3 зубка;
- соевый соус 80 мл;
- мед 20 г;
- сок лимона 20 мл;
- сметана 20 мл;
- мука для панировки;
- яйца 2 шт;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Для начала нужно разрезать куриные сердечки, снять все пленки и слегка отбить.
Добавляем соль, перец и любимые специи по вкусу.
Также добавляем немного меда, сок лимона, тертый чеснок и соевый соус. Все тщательно перемешать.
Оставляем на 1 час для маринования.
Берем два куриных яйца, немного взбиваем. Также подготавливаем муку для панировки.
Каждый кусочек обмакиваем в яйцо, а затем в муку и жарим на сковороде с обеих сторон до готовности.
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