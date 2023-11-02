Бюджетний та смачний рецепт з курячих крил — відео

Курячі крильця. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такі крильця готуються дуже просто. Рецепт бюджетний завдяки тому, що курячі крила коштують недорого. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

курячі крильця 2 кг;

крохмаль 3 ст.л.;

сіль 1 ч.л.;

паприка копчена 1 ст.л.;

перець 0,5 ч.л.;

соус;

кетчуп 5 ст.л.;

мед 2 ст.л.;

соєвий соус 2 ст.л.

Спосіб приготування

Беремо курячі крильця, нарізаємо їх на половинки.

Курячі крильця. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі беремо кукурудзяний крохмаль, додаємо сіль, копчену паприку, перець та сіль.

Крохмаль та спеції. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Курячі крильця потрібно помістити в суміш із крохмалю та спецій і все ретельно перемішати.

Крила в крохмалі та спеціях. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Викладаємо курячі крильця на пергамент і запікаємо за температури 200 градусів протягом 30 хвилин.

Крильця на пергаменті. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тим часом можна приготувати смачний соус із кетчупу, меду та соєвого соусу.

Курячі крильця. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі заливаємо крильця соусом і можна подавати до столу.

Соус для крилець. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

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