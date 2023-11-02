Бюджетний та смачний рецепт з курячих крил — відео

Бюджетний рецепт ідеальних курячих крилець
Такі крильця готуються дуже просто. Рецепт бюджетний завдяки тому, що курячі крила коштують недорого. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.
Вам знадобиться:
- курячі крильця 2 кг;
- крохмаль 3 ст.л.;
- сіль 1 ч.л.;
- паприка копчена 1 ст.л.;
- перець 0,5 ч.л.;
- соус;
- кетчуп 5 ст.л.;
- мед 2 ст.л.;
- соєвий соус 2 ст.л.
Спосіб приготування
Беремо курячі крильця, нарізаємо їх на половинки.
Далі беремо кукурудзяний крохмаль, додаємо сіль, копчену паприку, перець та сіль.
Курячі крильця потрібно помістити в суміш із крохмалю та спецій і все ретельно перемішати.
Викладаємо курячі крильця на пергамент і запікаємо за температури 200 градусів протягом 30 хвилин.
Тим часом можна приготувати смачний соус із кетчупу, меду та соєвого соусу.
Далі заливаємо крильця соусом і можна подавати до столу.
Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.
Читайте Новини.LIVE!