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Бюджетний рецепт ідеальних курячих крилець

2 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний та смачний рецепт з курячих крил — відео
Курячі крильця. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі крильця готуються дуже просто. Рецепт бюджетний завдяки тому, що курячі крила коштують недорого. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

  • курячі крильця 2 кг;
  • крохмаль 3 ст.л.;
  • сіль 1 ч.л.;
  • паприка копчена 1 ст.л.;
  • перець 0,5 ч.л.;
  • соус;
  • кетчуп 5 ст.л.;
  • мед 2 ст.л.;
  • соєвий соус 2 ст.л.

Спосіб приготування

Беремо курячі крильця, нарізаємо їх на половинки.

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Курячі крильця. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі беремо кукурудзяний крохмаль, додаємо сіль, копчену паприку, перець та сіль.

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Крохмаль та спеції. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Курячі крильця потрібно помістити в суміш із крохмалю та спецій і все ретельно перемішати.

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Крила в крохмалі та спеціях. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Викладаємо курячі крильця на пергамент і запікаємо за температури 200 градусів протягом 30 хвилин.

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Крильця на пергаменті. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тим часом можна приготувати смачний соус із кетчупу, меду та соєвого соусу.

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Курячі крильця. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі заливаємо крильця соусом і можна подавати до столу.

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Соус для крилець. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

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