Бюджетный и вкусный рецепт из куриных крыльев — видео

Куриные крылышки. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такие крылышки готовятся очень просто. Рецепт бюджетный благодаря тому, что куриные крылья стоят недорого. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три.

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Вам понадобится:

куриные крылышки 2 кг;

крахмал 3 ст.л.;

соль 1 ч.л.;

паприка копченая 1 ст.л.;

перец 0,5 ч.л.;

соус;

кетчуп 5 ст.л.;

мед 2 ст.л.;

соевый соус 2 ст.л.

Способ приготовления

Берем куриные крылышки, нарезаем их на половинки.

Куриные крылья. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Дальше берем кукурузный крахмал, добавляем соль, копченую паприку, перец и соль.

Крахмал и специи. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Куриные крылышки нужно поместить в смесь из крахмала и специй и все тщательно перемешать.

Крылышки в крахмале и специях. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Выкладываем куриные крылышки на пергамент и запекаем при температуре 200 градусов на протяжении 30 минут.

Крылышки на пергаменте. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тем временем можно приготовить вкусный соус из кетчупа, меда и соевого соуса.

Куриные крылышки. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее заливаем крылышки соусом и можно подавать к столу.

Соус для крыльев. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.