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Бюджетный рецепт идеальных куриных крылышек

2 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный и вкусный рецепт из куриных крыльев — видео
Куриные крылышки. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие крылышки готовятся очень просто. Рецепт бюджетный благодаря тому, что куриные крылья стоят недорого. Обязательно попытайтесь приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три. 

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Вам понадобится: 

  • куриные крылышки 2 кг;
  • крахмал 3 ст.л.;
  • соль 1 ч.л.;
  • паприка копченая 1 ст.л.;
  • перец 0,5 ч.л.;
  • соус;
  • кетчуп 5 ст.л.;
  • мед 2 ст.л.;
  • соевый соус 2 ст.л.

Способ приготовления 

Берем куриные крылышки, нарезаем их на половинки. 

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Куриные крылья. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Дальше берем кукурузный крахмал, добавляем соль, копченую паприку, перец и соль. 

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Крахмал и специи. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Куриные крылышки нужно поместить в смесь из крахмала и специй и все тщательно перемешать. 

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Крылышки в крахмале и специях. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Выкладываем куриные крылышки на пергамент и запекаем при температуре 200 градусов на протяжении 30 минут. 

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Крылышки на пергаменте. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Тем временем можно приготовить вкусный соус из кетчупа, меда и соевого соуса. 

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Куриные крылышки. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее заливаем крылышки соусом и можно подавать к столу. 

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Соус для крыльев. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

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