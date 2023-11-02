Бюджетный и вкусный рецепт из куриных крыльев — видео

Бюджетный рецепт идеальных куриных крылышек
Такие крылышки готовятся очень просто. Рецепт бюджетный благодаря тому, что куриные крылья стоят недорого. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три.
Вам понадобится:
- куриные крылышки 2 кг;
- крахмал 3 ст.л.;
- соль 1 ч.л.;
- паприка копченая 1 ст.л.;
- перец 0,5 ч.л.;
- соус;
- кетчуп 5 ст.л.;
- мед 2 ст.л.;
- соевый соус 2 ст.л.
Способ приготовления
Берем куриные крылышки, нарезаем их на половинки.
Дальше берем кукурузный крахмал, добавляем соль, копченую паприку, перец и соль.
Куриные крылышки нужно поместить в смесь из крахмала и специй и все тщательно перемешать.
Выкладываем куриные крылышки на пергамент и запекаем при температуре 200 градусов на протяжении 30 минут.
Тем временем можно приготовить вкусный соус из кетчупа, меда и соевого соуса.
Далее заливаем крылышки соусом и можно подавать к столу.
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.
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