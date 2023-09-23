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Беремо найдешевше сало і готуємо найсмачнішу закуску

23 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетна та смачна закуска із сала — відео рецепт
Закуска із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт закуски дуже простий, а головне бюджетний. Якщо ви не знаєте, що робити, коли залишаються свинячі шкірки, то такий рулет стане справжньою знахідкою. Шкірки виходять дуже м'якими, а соєвий соус надає особливого смаку салу. Для швидкого перекусу на хліб або з аджикою просто ідеально. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • тонке сало, шкірка 1,5 кг;
  • соєвий соус 300 мл;
  • сіль 15 г;
  • суміш перців 10 г;
  • гвоздика 4-5 шт.;
  • коріандр 5 г;
  • часник 5 зубків;
  • аджика до смаку.

Спосіб приготування

У цьому рецепті знадобляться шкірки або обрізки із сала. Також такі шкірки окремо продаються на ринку.

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Шматочки сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шкірки потрібно добре промити, довести до кипіння і варити 5 хвилин. Потім потрібно все ще раз добре промити.

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Шматочки сала у воді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До шкірок додаємо соєвий соус, суміш перців, коріандр, заливаємо окропом і додаємо трохи солі.

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Шматочки сала та спеції. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Усю масу доводимо до кипіння та варимо 30 хвилин.

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Сало у маринаді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сало та шкірки потрібно охолодити у маринаді, в якому воно варилося.

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Сало після маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Охолоджене сало виймаємо з розсолу, додаємо подрібнений часник і суху аджику, приправи можна вибрати будь-які на ваш смак.

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Сало у контейнері. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі треба все зібрати. Беремо контейнер, який застелений харчовою плівкою або пакетом, укладаємо одну шкірку із сала, далі складаємо решту шматочків сала та шкірок.

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Рулет із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все складаємо, накриваємо пакетом. Далі нам знадобиться вантаж, який потрібно поставити зверху.

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Готовий рулет із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Відправляємо такий рулет до холодильника, на ранок він буде вже готовий.

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Готовий рулет із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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