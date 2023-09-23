Бюджетна та смачна закуска із сала — відео рецепт

Беремо найдешевше сало і готуємо найсмачнішу закуску
Рецепт закуски дуже простий, а головне бюджетний. Якщо ви не знаєте, що робити, коли залишаються свинячі шкірки, то такий рулет стане справжньою знахідкою. Шкірки виходять дуже м'якими, а соєвий соус надає особливого смаку салу. Для швидкого перекусу на хліб або з аджикою просто ідеально. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- тонке сало, шкірка 1,5 кг;
- соєвий соус 300 мл;
- сіль 15 г;
- суміш перців 10 г;
- гвоздика 4-5 шт.;
- коріандр 5 г;
- часник 5 зубків;
- аджика до смаку.
Спосіб приготування
У цьому рецепті знадобляться шкірки або обрізки із сала. Також такі шкірки окремо продаються на ринку.
Шкірки потрібно добре промити, довести до кипіння і варити 5 хвилин. Потім потрібно все ще раз добре промити.
До шкірок додаємо соєвий соус, суміш перців, коріандр, заливаємо окропом і додаємо трохи солі.
Усю масу доводимо до кипіння та варимо 30 хвилин.
Сало та шкірки потрібно охолодити у маринаді, в якому воно варилося.
Охолоджене сало виймаємо з розсолу, додаємо подрібнений часник і суху аджику, приправи можна вибрати будь-які на ваш смак.
Далі треба все зібрати. Беремо контейнер, який застелений харчовою плівкою або пакетом, укладаємо одну шкірку із сала, далі складаємо решту шматочків сала та шкірок.
Все складаємо, накриваємо пакетом. Далі нам знадобиться вантаж, який потрібно поставити зверху.
Відправляємо такий рулет до холодильника, на ранок він буде вже готовий.
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