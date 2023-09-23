Бюджетна та смачна закуска із сала — відео рецепт

Закуска із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рецепт закуски дуже простий, а головне бюджетний. Якщо ви не знаєте, що робити, коли залишаються свинячі шкірки, то такий рулет стане справжньою знахідкою. Шкірки виходять дуже м'якими, а соєвий соус надає особливого смаку салу. Для швидкого перекусу на хліб або з аджикою просто ідеально. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

тонке сало, шкірка 1,5 кг;

соєвий соус 300 мл;

сіль 15 г;

суміш перців 10 г;

гвоздика 4-5 шт.;

коріандр 5 г;

часник 5 зубків;

аджика до смаку.

Спосіб приготування

У цьому рецепті знадобляться шкірки або обрізки із сала. Також такі шкірки окремо продаються на ринку.

Шматочки сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шкірки потрібно добре промити, довести до кипіння і варити 5 хвилин. Потім потрібно все ще раз добре промити.

Шматочки сала у воді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До шкірок додаємо соєвий соус, суміш перців, коріандр, заливаємо окропом і додаємо трохи солі.

Шматочки сала та спеції. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Усю масу доводимо до кипіння та варимо 30 хвилин.

Сало у маринаді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сало та шкірки потрібно охолодити у маринаді, в якому воно варилося.

Сало після маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Охолоджене сало виймаємо з розсолу, додаємо подрібнений часник і суху аджику, приправи можна вибрати будь-які на ваш смак.

Сало у контейнері. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі треба все зібрати. Беремо контейнер, який застелений харчовою плівкою або пакетом, укладаємо одну шкірку із сала, далі складаємо решту шматочків сала та шкірок.

Рулет із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все складаємо, накриваємо пакетом. Далі нам знадобиться вантаж, який потрібно поставити зверху.

Готовий рулет із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Відправляємо такий рулет до холодильника, на ранок він буде вже готовий.

Готовий рулет із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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