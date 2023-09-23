Бюджетная и вкусная закуска из сала — видео рецепт

Закуска из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рецепт закуски очень простой, а главное — бюджетный. Если вы не знаете, что делать, когда остаются свиные шкурки, то такой рулет станет настоящей находкой. Шкурки получаются очень мягкими, а соевый соус придает особый вкус салу. Для быстрого перекуса на хлеб или с аджикой — просто идеально. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

тонкое сало, шкурка 1,5 кг;

соевый соус 300 мл;

соль 15 г;

смесь перцев 10 г;

гвоздика 4-5 шт.;

кориандр 5 г;

чеснок 5 зубцов;

аджика по вкусу.

Способ приготовления

В этом рецепте пригодятся шкурки или обрезки сала. Также такие шкурки отдельно продаются на рынке.

Кусочки сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шкурки нужно хорошо промыть, довести до кипения и варить минут 5. Потом нужно все еще раз хорошо промыть.

Кусочки сала в воде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К шкуркам добавляем соевый соус, смесь перцев, кориандр, заливаем кипятком и добавляем немного соли.

Кусочки сала и специи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всю массу доводим до кипения и варим 30 минут.

Сало в маринаде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сало и шкурки нужно охладить в маринаде, в котором оно варилось.

Сало после маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Остывшее сало вынимаем из рассола, добавляем измельченный чеснок и сухую аджику, приправы можно выбрать любые по вашему вкусу.

Сало в контейнере. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно все собрать. Берем контейнер, который застелен пищевой пленкой или пакетом, укладываем одну шкурку из сала, далее складываем остальные кусочки сала и шкурок.

Рулет из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все складываем, накрываем пакетом. Далее нам понадобится груз, который нужно поставить сверху.

Готовый рулет из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отправляем такой рулет в холодильник, на утро он будет уже готовый.

Готовый рулет из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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