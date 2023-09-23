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Берем самое дешевое сало и готовим вкуснейшую закуску

23 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетная и вкусная закуска из сала — видео рецепт
Закуска из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт закуски очень простой, а главное — бюджетный. Если вы не знаете, что делать, когда остаются свиные шкурки, то такой рулет станет настоящей находкой. Шкурки получаются очень мягкими, а соевый соус придает особый вкус салу. Для быстрого перекуса на хлеб или с аджикой — просто идеально. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, Просто и Доступно.

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Вам понадобится: 

  • тонкое сало, шкурка 1,5 кг;
  • соевый соус 300 мл;
  • соль 15 г;
  • смесь перцев 10 г;
  • гвоздика 4-5 шт.;
  • кориандр 5 г;
  • чеснок 5 зубцов;
  • аджика по вкусу. 

Способ приготовления 

В этом рецепте пригодятся шкурки или обрезки сала. Также такие шкурки отдельно продаются на рынке. 

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Кусочки сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шкурки нужно хорошо промыть, довести до кипения и варить минут 5. Потом нужно все еще раз хорошо промыть. 

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Кусочки сала в воде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К шкуркам добавляем соевый соус, смесь перцев, кориандр, заливаем кипятком и добавляем немного соли. 

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Кусочки сала и специи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всю массу доводим до кипения и варим 30 минут. 

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Сало в маринаде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сало и шкурки нужно охладить в маринаде, в котором оно варилось. 

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Сало после маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Остывшее сало вынимаем из рассола, добавляем измельченный чеснок и сухую аджику, приправы можно выбрать любые по вашему вкусу. 

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Сало в контейнере. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно все собрать. Берем контейнер, который застелен пищевой пленкой или пакетом, укладываем одну шкурку из сала, далее складываем остальные кусочки сала и шкурок. 

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Рулет из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все складываем, накрываем пакетом. Далее нам понадобится груз, который нужно поставить сверху. 

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Готовый рулет из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отправляем такой рулет в холодильник, на утро он будет уже готовый. 

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Готовый рулет из сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также мы писали о сале по-гуцульски по карпатскому рецепту. Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски.

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