Бюджетная и вкусная закуска из сала — видео рецепт

Берем самое дешевое сало и готовим вкуснейшую закуску
Рецепт закуски очень простой, а главное — бюджетный. Если вы не знаете, что делать, когда остаются свиные шкурки, то такой рулет станет настоящей находкой. Шкурки получаются очень мягкими, а соевый соус придает особый вкус салу. Для быстрого перекуса на хлеб или с аджикой — просто идеально. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- тонкое сало, шкурка 1,5 кг;
- соевый соус 300 мл;
- соль 15 г;
- смесь перцев 10 г;
- гвоздика 4-5 шт.;
- кориандр 5 г;
- чеснок 5 зубцов;
- аджика по вкусу.
Способ приготовления
В этом рецепте пригодятся шкурки или обрезки сала. Также такие шкурки отдельно продаются на рынке.
Шкурки нужно хорошо промыть, довести до кипения и варить минут 5. Потом нужно все еще раз хорошо промыть.
К шкуркам добавляем соевый соус, смесь перцев, кориандр, заливаем кипятком и добавляем немного соли.
Всю массу доводим до кипения и варим 30 минут.
Сало и шкурки нужно охладить в маринаде, в котором оно варилось.
Остывшее сало вынимаем из рассола, добавляем измельченный чеснок и сухую аджику, приправы можно выбрать любые по вашему вкусу.
Далее нужно все собрать. Берем контейнер, который застелен пищевой пленкой или пакетом, укладываем одну шкурку из сала, далее складываем остальные кусочки сала и шкурок.
Все складываем, накрываем пакетом. Далее нам понадобится груз, который нужно поставить сверху.
Отправляем такой рулет в холодильник, на утро он будет уже готовый.
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