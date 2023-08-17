Рецепт баклажанів на зиму — відео рецепт

Баклажани по-грузинськи на зиму: з'їдаються найпершими
Ця закуска баклажанів на зиму брусочками виходить дуже смачною, а на вигляд просто шедевральна. Вона безперечно прикрасить ваш святковий стіл. Це той рецепт, який у вас питатимуть усі, хто спробує.
Рецепт опублікували на YouTube UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться:
- баклажани 2 кг;
- помідори 500 г;
- перець солодкий 500 г;
- перець гіркий (половинка);
- часник 1 головка;
- олія соняшникова 100 мл. для смаження;
- оцет 9% 80 мл;
- цукор 4 ст. ложки;
- сіль 2 ст. ложки;
- петрушка 1 маленький пучок;
- вихід 6 банок за 0.5 л.
Спосіб приготування
Для початку необхідно порізати баклажани на чотири частини та зробити брусочки. Така форма найвдаліша для цього рецепту.
Потім баклажани потрібно посолити та перемішати, щоб вони всі були в солі. Залишаємо на 30 хвилин для того, щоб овочі пустили сік.
Далі беремо помідори, гострий та солодкий перці та пропускаємо через м'ясорубку або можна подрібнити блендером.
Овочі для соуса ставимо на плиту та доводимо до кипіння.
Баклажани потрібно віджати від зайвого соку, полити олією, перемішати і обсмажити з усіх боків.
В овочеву масу додаємо цукор та оцет. Туди ж додаємо нарізану петрушку.
Беремо банку, на дно наливаємо трохи соусу і укладаємо туди баклажани. Так чергуємо кілька шарів.
Потім ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання має пройти 15 хвилин.
Дістаємо банки, закочуємо кришками і залишаємо до охолодження.
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