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Баклажани по-грузинськи на зиму: з'їдаються найпершими

17 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт баклажанів на зиму — відео рецепт
Баклажани по-грузинськи. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця закуска баклажанів на зиму брусочками виходить дуже смачною, а на вигляд просто шедевральна. Вона безперечно прикрасить ваш святковий стіл. Це той рецепт, який у вас питатимуть усі, хто спробує.

Рецепт опублікували на YouTube UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

  • баклажани 2 кг;
  • помідори 500 г;
  • перець солодкий 500 г;
  • перець гіркий (половинка);
  • часник 1 головка;
  • олія соняшникова 100 мл. для смаження;
  • оцет 9% 80 мл;
  • цукор 4 ст. ложки;
  • сіль 2 ст. ложки;
  • петрушка 1 маленький пучок;
  • вихід 6 банок за 0.5 л.

Спосіб приготування

Для початку необхідно порізати баклажани на чотири частини та зробити брусочки. Така форма найвдаліша для цього рецепту.

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Помідори та перці. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Потім баклажани потрібно посолити та перемішати, щоб вони всі були в солі. Залишаємо на 30 хвилин для того, щоб овочі пустили сік.

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Підготовка баклажанів. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі беремо помідори, гострий та солодкий перці та пропускаємо через м'ясорубку або можна подрібнити блендером.

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Баклажани брусочками. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Овочі для соуса ставимо на плиту та доводимо до кипіння.

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Смажені баклажани. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Баклажани потрібно віджати від зайвого соку, полити олією, перемішати і обсмажити з усіх боків.

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Овочі для соусу. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В овочеву масу додаємо цукор та оцет. Туди ж додаємо нарізану петрушку.

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Соус для баклажанів. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Беремо банку, на дно наливаємо трохи соусу і укладаємо туди баклажани. Так чергуємо кілька шарів.

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Баклажани у банці. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Потім ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання має пройти 15 хвилин.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Дістаємо банки, закочуємо кришками і залишаємо до охолодження.

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Готові баклажани. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

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