Рецепт баклажанів на зиму — відео рецепт

Баклажани по-грузинськи. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Ця закуска баклажанів на зиму брусочками виходить дуже смачною, а на вигляд просто шедевральна. Вона безперечно прикрасить ваш святковий стіл. Це той рецепт, який у вас питатимуть усі, хто спробує.

Рецепт опублікували на YouTube UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

баклажани 2 кг;

помідори 500 г;

перець солодкий 500 г;

перець гіркий (половинка);

часник 1 головка;

олія соняшникова 100 мл. для смаження;

оцет 9% 80 мл;

цукор 4 ст. ложки;

сіль 2 ст. ложки;

петрушка 1 маленький пучок;

вихід 6 банок за 0.5 л.

Спосіб приготування

Для початку необхідно порізати баклажани на чотири частини та зробити брусочки. Така форма найвдаліша для цього рецепту.

Помідори та перці. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Потім баклажани потрібно посолити та перемішати, щоб вони всі були в солі. Залишаємо на 30 хвилин для того, щоб овочі пустили сік.

Підготовка баклажанів. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі беремо помідори, гострий та солодкий перці та пропускаємо через м'ясорубку або можна подрібнити блендером.

Баклажани брусочками. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Овочі для соуса ставимо на плиту та доводимо до кипіння.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Баклажани потрібно віджати від зайвого соку, полити олією, перемішати і обсмажити з усіх боків.

Овочі для соусу. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В овочеву масу додаємо цукор та оцет. Туди ж додаємо нарізану петрушку.

Соус для баклажанів. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Беремо банку, на дно наливаємо трохи соусу і укладаємо туди баклажани. Так чергуємо кілька шарів.

Баклажани у банці. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Потім ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання має пройти 15 хвилин.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Дістаємо банки, закочуємо кришками і залишаємо до охолодження.

Готові баклажани. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

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