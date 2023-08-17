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Баклажаны по-грузински на зиму: съедаются самыми первыми

17 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт баклажанов на зиму — видео рецепт
Баклажаны по-грузински. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эта закуска баклажанов на зиму брусочками получается очень вкусной, а смотрится шедеврально. Она несомненно украсит ваш праздничный стол. Это тот рецепт, который у вас будут спрашивать все, кто попробуют. 

Рецепт опубликовали на YouTube UA Николай Шаповалов

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Вам понадобится: 

  • баклажаны 2 кг;
  • помидоры 500 гр;
  • перец сладкий 500 гр;
  • перец горький (половинка);
  • чеснок 1 головка;
  • масло подсолнечное 100 мл. для жарки;
  • уксус 9 % 80 мл;
  • сахар 4 ст. ложки;
  • соль 2 ст. ложки;
  • петрушка 1 маленький пучок;
  • выход 6 банок по 0.5 л.

Способ приготовления 

Для начала необходимо порезать баклажаны на четыре части и сделать брусочки. Такая форма самая удачная для этого рецепта. 

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Помидоры и перцы. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Затем баклажаны нужно посолить и перемешать, чтобы они все были в соли. Оставляем на 30 мин для того, чтобы овощи пустил сок. 

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Подготовка баклажанов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее берем помидоры, острый и сладкий перцы и пропустить через мясорубку или измельчить блендером. 

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Баклажаны брусочками. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Овощи ставим на плиту и доводим до кипения. 

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Жаренные баклажаны. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Баклажаны нужно отжать от лишнего сока, полить подсолнечным маслом, перемешать и обжарить со всех сторон. 

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Овощи для соуса. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В овощную массу добавляем сахар и уксус. Туда же добавляем нарезанную петрушку. 

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Соус для баклажанов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Берем банку, на дно наливаем немного соуса и укладываем туда баклажаны. Так чередуем несколько слоев. 

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Баклажаны в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Затем ставим банки для стерилизации. С момент закипания должно пройти 15 минут. 

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Достаем банки, закатываем крышками и оставляем до полного охлаждения. 

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Готовые баклажаны. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

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