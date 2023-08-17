Рецепт баклажанов на зиму — видео рецепт

Баклажаны по-грузински на зиму: съедаются самыми первыми
Эта закуска баклажанов на зиму брусочками получается очень вкусной, а смотрится шедеврально. Она несомненно украсит ваш праздничный стол. Это тот рецепт, который у вас будут спрашивать все, кто попробуют.
Рецепт опубликовали на YouTube UA Николай Шаповалов.
Вам понадобится:
- баклажаны 2 кг;
- помидоры 500 гр;
- перец сладкий 500 гр;
- перец горький (половинка);
- чеснок 1 головка;
- масло подсолнечное 100 мл. для жарки;
- уксус 9 % 80 мл;
- сахар 4 ст. ложки;
- соль 2 ст. ложки;
- петрушка 1 маленький пучок;
- выход 6 банок по 0.5 л.
Способ приготовления
Для начала необходимо порезать баклажаны на четыре части и сделать брусочки. Такая форма самая удачная для этого рецепта.
Затем баклажаны нужно посолить и перемешать, чтобы они все были в соли. Оставляем на 30 мин для того, чтобы овощи пустил сок.
Далее берем помидоры, острый и сладкий перцы и пропустить через мясорубку или измельчить блендером.
Овощи ставим на плиту и доводим до кипения.
Баклажаны нужно отжать от лишнего сока, полить подсолнечным маслом, перемешать и обжарить со всех сторон.
В овощную массу добавляем сахар и уксус. Туда же добавляем нарезанную петрушку.
Берем банку, на дно наливаем немного соуса и укладываем туда баклажаны. Так чередуем несколько слоев.
Затем ставим банки для стерилизации. С момент закипания должно пройти 15 минут.
Достаем банки, закатываем крышками и оставляем до полного охлаждения.
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