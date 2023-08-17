Рецепт баклажанов на зиму — видео рецепт

Баклажаны по-грузински. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Эта закуска баклажанов на зиму брусочками получается очень вкусной, а смотрится шедеврально. Она несомненно украсит ваш праздничный стол. Это тот рецепт, который у вас будут спрашивать все, кто попробуют.

Рецепт опубликовали на YouTube UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится:

баклажаны 2 кг;

помидоры 500 гр;

перец сладкий 500 гр;

перец горький (половинка);

чеснок 1 головка;

масло подсолнечное 100 мл. для жарки;

уксус 9 % 80 мл;

сахар 4 ст. ложки;

соль 2 ст. ложки;

петрушка 1 маленький пучок;

выход 6 банок по 0.5 л.

Способ приготовления

Для начала необходимо порезать баклажаны на четыре части и сделать брусочки. Такая форма самая удачная для этого рецепта.

Помидоры и перцы. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Затем баклажаны нужно посолить и перемешать, чтобы они все были в соли. Оставляем на 30 мин для того, чтобы овощи пустил сок.

Подготовка баклажанов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее берем помидоры, острый и сладкий перцы и пропустить через мясорубку или измельчить блендером.

Баклажаны брусочками. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Овощи ставим на плиту и доводим до кипения.

Жаренные баклажаны. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Баклажаны нужно отжать от лишнего сока, полить подсолнечным маслом, перемешать и обжарить со всех сторон.

Овощи для соуса. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В овощную массу добавляем сахар и уксус. Туда же добавляем нарезанную петрушку.

Соус для баклажанов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Берем банку, на дно наливаем немного соуса и укладываем туда баклажаны. Так чередуем несколько слоев.

Баклажаны в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Затем ставим банки для стерилизации. С момент закипания должно пройти 15 минут.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Достаем банки, закатываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

Готовые баклажаны. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

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