Смачний рецепт із села — відео

Консервовані баклажани. Фото: Freepik

Дуже вдалий рецепт смачних баклажанів на зиму. Готуйте одразу більше, тому що такої смакоти точно буде замало. Така закуска буде доречною до святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

баклажани — 3 кг;

сіль — 75 гр;

баклажани пожарити на олії;

гострий соус;

помідори — 1 кг;

болгарський перець — 1 кг;

гострий перець чілі — 3-4 шт;

часник — 70 гр;

сіль — 55 гр;

цукор 145 гр;

оцет 50 мл.

Спосіб приготування

Баклажани потрібно помити та порізати на кружочки шириною в 1 сантиметр.

Нарізані баклажани. Фото: YouTube @olga_salkay

Потім їх потрібно посилити, щоб вони пустили сік та залишити на 1-2 години.

Гострий перець. Фото: YouTube @olga_salkay

Потім потрібно взяти вже подрібнені помідори. Це може зробити за допомогою м'ясорубки.

Перемелені помідори. Фото: YouTube @olga_salkay

Щоб баклажани мали гострий присмак можна додати декілька гострих перців. Проте цей крок можна пропустити. Гострі перці та солодкі перці потрібно також подрібнити.

Часник в помідорах. Фото: YouTube @olga_salkay

У ємність заливаємо подрібнені помідори та перці. Все ретельно перемішати та поставити на плити, потрібно, щоб ця суміш прокипіла 10-15 хвилин. Далі потрібно подрібнити часник. Коли суміш з помідорів та перців прокипіла 15 хвилин туди додаємо часник.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @olga_salkay

Також додаємо сіль, цукор та оцет. Потрібно перемішати і варити ще 15 хвилин. Коли баклажани пустили сік беремо їх та прибираємо зайвий сік. Далі баклажани необхідно трохи обсмажити з обох сторін.

Смажені баклажани та соус. Фото: YouTube @olga_salkay

Обсмажені баклажани закладаємо в банку та заливаємо соусом, який ми приготували перед цим.

Баклажани в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Банки потрібно накрити кришками та простирилізувати протягом 20-25 хвилин.

Баклажани в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі закатуємо банки та залишаємо їх до повного охолодження.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про дивовижний рецепт від бабусі кабачків з рисом на зиму. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно.