Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Баклажани на зиму “вогник”: давній рецепт, перевірений роками arrow

Баклажани на зиму “вогник”: давній рецепт, перевірений роками

2 серпня 2023 15:19
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт із села — відео
Консервовані баклажани. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже вдалий рецепт смачних баклажанів на зиму. Готуйте одразу більше, тому що такої смакоти точно буде замало. Така закуска буде доречною до святкового столу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • баклажани — 3 кг;
  • сіль — 75 гр;
  • баклажани пожарити на олії;
  • гострий соус;
  • помідори — 1 кг;
  • болгарський перець — 1 кг;
  • гострий перець чілі — 3-4 шт;
  • часник — 70 гр;
  • сіль — 55 гр;
  • цукор 145 гр;
  • оцет 50 мл.

Спосіб приготування 

Баклажани потрібно помити та порізати на кружочки шириною в 1 сантиметр. 

null
Нарізані баклажани. Фото: YouTube @olga_salkay

Потім їх потрібно посилити, щоб вони пустили сік та залишити на 1-2 години. 

null
Гострий перець. Фото: YouTube @olga_salkay

Потім потрібно взяти вже подрібнені помідори. Це може зробити за допомогою м'ясорубки.  

null
Перемелені помідори. Фото: YouTube @olga_salkay

Щоб баклажани мали гострий присмак можна додати декілька гострих перців. Проте цей крок можна пропустити. Гострі перці та солодкі перці потрібно також подрібнити. 

null
Часник в помідорах. Фото: YouTube @olga_salkay

У ємність заливаємо подрібнені помідори та перці. Все ретельно перемішати та поставити на плити, потрібно, щоб ця суміш прокипіла 10-15 хвилин. Далі потрібно подрібнити часник. Коли суміш з помідорів та перців прокипіла 15 хвилин туди додаємо часник.

 

null
Смажені баклажани. Фото: YouTube @olga_salkay

Також додаємо сіль, цукор та оцет. Потрібно перемішати і варити ще 15 хвилин. Коли баклажани пустили сік беремо їх та прибираємо зайвий сік. Далі баклажани необхідно трохи обсмажити з обох сторін. 

null
Смажені баклажани та соус. Фото: YouTube @olga_salkay

Обсмажені баклажани закладаємо в банку та заливаємо соусом, який ми приготували перед цим. 

null
Баклажани в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Банки потрібно накрити кришками та простирилізувати протягом 20-25 хвилин. 

null
Баклажани в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі закатуємо банки та залишаємо їх до повного охолодження. 

null
Стерилізація банок. Фото: YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про дивовижний рецепт від бабусі кабачків з рисом на зиму. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз