Смачний рецепт із села — відео

Баклажани на зиму “вогник”: давній рецепт, перевірений роками
Дуже вдалий рецепт смачних баклажанів на зиму. Готуйте одразу більше, тому що такої смакоти точно буде замало. Така закуска буде доречною до святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- баклажани — 3 кг;
- сіль — 75 гр;
- баклажани пожарити на олії;
- гострий соус;
- помідори — 1 кг;
- болгарський перець — 1 кг;
- гострий перець чілі — 3-4 шт;
- часник — 70 гр;
- сіль — 55 гр;
- цукор 145 гр;
- оцет 50 мл.
Спосіб приготування
Баклажани потрібно помити та порізати на кружочки шириною в 1 сантиметр.
Потім їх потрібно посилити, щоб вони пустили сік та залишити на 1-2 години.
Потім потрібно взяти вже подрібнені помідори. Це може зробити за допомогою м'ясорубки.
Щоб баклажани мали гострий присмак можна додати декілька гострих перців. Проте цей крок можна пропустити. Гострі перці та солодкі перці потрібно також подрібнити.
У ємність заливаємо подрібнені помідори та перці. Все ретельно перемішати та поставити на плити, потрібно, щоб ця суміш прокипіла 10-15 хвилин. Далі потрібно подрібнити часник. Коли суміш з помідорів та перців прокипіла 15 хвилин туди додаємо часник.
Також додаємо сіль, цукор та оцет. Потрібно перемішати і варити ще 15 хвилин. Коли баклажани пустили сік беремо їх та прибираємо зайвий сік. Далі баклажани необхідно трохи обсмажити з обох сторін.
Обсмажені баклажани закладаємо в банку та заливаємо соусом, який ми приготували перед цим.
Банки потрібно накрити кришками та простирилізувати протягом 20-25 хвилин.
Далі закатуємо банки та залишаємо їх до повного охолодження.
Раніше ми писали про дивовижний рецепт від бабусі кабачків з рисом на зиму. Відкрили банку і не потрібно ніякого гарніру готувати, бо все вже в одній банці. Виходить дуже зручно, смачно та бюджетно.