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Баклажаны на зиму "огонек": давний рецепт, проверен годами

2 августа 2023 15:19
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт из села — видео
Консервированные баклажаны. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень удачный рецепт вкусных баклажанов на зиму. Готовьте сразу больше, потому что такой вкусности точно будет мало. Такая закуска будет уместна к праздничному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка .

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 3 кг;
  • соль — 75 гр;
  • баклажаны пожарить на масле;
  • острый соус;
  • помидоры – 1 кг;
  • болгарский перец – 1 кг;
  • острый перец чили – 3-4 шт;
  • чеснок – 70 гр;
  • соль – 55 гр;
  • сахар —145 гр;
  • уксус — 50 мл.

Способ приготовления

Баклажаны нужно промыть и порезать на кружочки шириной в 1 сантиметр.

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Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем их следует усилить, чтобы они пустили сок и оставить на 1-2 часа.

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Острый перец. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем нужно взять уже измельченные помидоры. Это может сделать с помощью мясорубки.

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Перемолотые помидоры. Фото: YouTube @olga_salkay

Чтобы баклажаны имели острый привкус, можно добавить несколько острых перцев. Однако этот шаг можно упустить. Острые перцы и сладкие перцы следует также измельчить.

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Чеснок в помидорах. Фото: YouTube @olga_salkay

В емкость заливаем измельченные помидоры и перцы. Все тщательно перемешать и поставить на плиты нужно, чтобы эта смесь прокипела 10-15 минут. Далее нужно измельчить чеснок. Когда смесь из помидоров и перцев прокипела 15 минут, туда добавляем чеснок.

 

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Жареные баклажаны. Фото: YouTube @olga_salkay

Также добавляем соль, сахар и уксус. Необходимо перемешать и варить еще 15 минут. Когда баклажаны пустили сок, берем их и убираем лишний сок. Далее баклажаны необходимо немного обжарить с обеих сторон.

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Жареные баклажаны и соус. Фото: YouTube @olga_salkay

Обжаренные баклажаны закладываем в банк и заливаем соусом, который мы приготовили перед этим.

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Баклажаны в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Банки нужно накрыть крышками и простирилизовать в течение 20-25 минут.

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Баклажаны в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее закатываем банки и оставляем их до полного охлаждения.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали об удивительном рецепте от бабушки кабачков с рисом на зиму. Открыли банку и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.

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