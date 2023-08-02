Вкусный рецепт из села — видео

Баклажаны на зиму "огонек": давний рецепт, проверен годами
Очень удачный рецепт вкусных баклажанов на зиму. Готовьте сразу больше, потому что такой вкусности точно будет мало. Такая закуска будет уместна к праздничному столу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка .
Вам понадобится:
- баклажаны — 3 кг;
- соль — 75 гр;
- баклажаны пожарить на масле;
- острый соус;
- помидоры – 1 кг;
- болгарский перец – 1 кг;
- острый перец чили – 3-4 шт;
- чеснок – 70 гр;
- соль – 55 гр;
- сахар —145 гр;
- уксус — 50 мл.
Способ приготовления
Баклажаны нужно промыть и порезать на кружочки шириной в 1 сантиметр.
Затем их следует усилить, чтобы они пустили сок и оставить на 1-2 часа.
Затем нужно взять уже измельченные помидоры. Это может сделать с помощью мясорубки.
Чтобы баклажаны имели острый привкус, можно добавить несколько острых перцев. Однако этот шаг можно упустить. Острые перцы и сладкие перцы следует также измельчить.
В емкость заливаем измельченные помидоры и перцы. Все тщательно перемешать и поставить на плиты нужно, чтобы эта смесь прокипела 10-15 минут. Далее нужно измельчить чеснок. Когда смесь из помидоров и перцев прокипела 15 минут, туда добавляем чеснок.
Также добавляем соль, сахар и уксус. Необходимо перемешать и варить еще 15 минут. Когда баклажаны пустили сок, берем их и убираем лишний сок. Далее баклажаны необходимо немного обжарить с обеих сторон.
Обжаренные баклажаны закладываем в банк и заливаем соусом, который мы приготовили перед этим.
Банки нужно накрыть крышками и простирилизовать в течение 20-25 минут.
Далее закатываем банки и оставляем их до полного охлаждения.
Раньше мы писали об удивительном рецепте от бабушки кабачков с рисом на зиму. Открыли банку и не нужно никакого гарнира готовить, потому что все уже в одной банке. Выходит очень удобно, вкусно и бюджетно.