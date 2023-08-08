Баклажани на зиму з кетчупом — відео рецепт

Баклажани на зиму: сучасний рецепт з Карпат, який вас підкорить
Яку баклажанову закрутку не зроби, довго ці баночки у вашому сховищі точно не залежуватимуться, оскільки їх захочеться з’їсти першими. Бо це ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- 3 кг баклажанів;
- 1 літр води (4 склянки по 250 мл);
- 0.5 літра оцту (2 склянки по 250 мл);
- 450 грамів цукру;
- 250 г магазинного кетчупу;
- 8-10 зубчиків часнику;
- 3. ст. л. соняшникової олії;
- 6 банок по 0,5 літра (або 5 банок по 0,6 літра).
Спосіб приготування
Баклажани потрібно підготувати, зрізати з обох кінців та нарізати на великі шматочки, виходять брусочки.
Коли всі баклажани нарізані починаємо готувати маринад. Виміряємо потрібну кількість оцту. Оцет можна взяти яблучний чи винний. Далі до маринаду додаємо цукор, сіль та доводимо до кипіння.
Коли маринад закипів кидаємо в нього всі баклажани. Ємність повинна бути з запасом, бо баклажани на початку будуть займати багато місця.
Варимо баклажани 5-7 хвилин до м'якості, вилка має легко проколювати шматки баклажанів.
Наші баклажани будуть пікантними, для цього додаємо магазинний кетчуп чилі.
Нарізаємо часник, можна це зробити ножем, або пропустити через прес.
Баклажани складаємо в зручну ємність. Маринад нам більше не потрібний, його можна злити.
На пательню наливаємо олію та додаємо баклажани. Кидаємо часник та заливаємо кетчупом. Приблизно 1-2 хвилин перемішуємо баклажани з кетчупом.
Далі розкладаємо все в стерилізовані банки. Стерилізуємо банки з баклажанами.
Стерилізувати баклажани потрібно протягом 20 хвилин.
Залишаємо до повного охолодження.
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