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Баклажани на зиму: сучасний рецепт з Карпат, який вас підкорить

8 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Баклажани на зиму з кетчупом — відео рецепт
Закуска з баклажанів. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Яку баклажанову закрутку не зроби, довго ці баночки у вашому сховищі точно не залежуватимуться, оскільки їх захочеться з’їсти першими. Бо це ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

  • 3 кг  баклажанів;
  • 1 літр води  (4 склянки по 250 мл);
  • 0.5 літра оцту (2 склянки по 250 мл);
  • 450 грамів цукру;
  • 250 г магазинного кетчупу;
  • 8-10 зубчиків часнику;
  • 3. ст. л. соняшникової олії; 
  • 6 банок по 0,5 літра (або 5 банок по 0,6 літра).

Спосіб приготування

Баклажани потрібно підготувати, зрізати з обох кінців та нарізати на великі шматочки, виходять брусочки. 

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Баклажани нарізані брусочками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли всі баклажани нарізані починаємо готувати маринад. Виміряємо потрібну кількість оцту. Оцет можна взяти яблучний чи винний. Далі до маринаду додаємо цукор, сіль та доводимо до кипіння. 

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Баклажани на пательні. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли маринад закипів кидаємо в нього всі баклажани. Ємність повинна бути з запасом, бо баклажани на початку будуть займати багато місця. 

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Баклажани в маринаді. Фото: YouTube @nashi.besahy

Варимо баклажани 5-7 хвилин до м'якості, вилка має легко проколювати шматки баклажанів. 

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Приготування соусу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Наші баклажани будуть пікантними, для цього додаємо магазинний кетчуп чилі. 

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Нарізання часника. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарізаємо часник, можна це зробити ножем, або пропустити через прес. 

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Баклажани з часником та кетчупом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Баклажани складаємо в зручну ємність. Маринад нам більше не потрібний, його можна злити. 

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Тушковані баклажани. Фото: YouTube @nashi.besahy

На пательню наливаємо олію та додаємо баклажани. Кидаємо часник та заливаємо кетчупом. Приблизно 1-2 хвилин перемішуємо баклажани з кетчупом.

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Розкладання баклажанів по банках. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі розкладаємо все в стерилізовані банки. Стерилізуємо банки з баклажанами.

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Баклажани в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Стерилізувати баклажани потрібно протягом 20 хвилин. 

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Готова закуска з баклажанів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали, що треба готувати з кабачків, від цієї страви не відірватися. Дуже смачна овочева запіканка з кабачків та фаршу. Їстимуть навіть ті, хто не любить кабачки. Запіканка за цим рецептом виходить дуже смачною, ароматною та соковитою. 

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