Баклажани на зиму з кетчупом — відео рецепт

Закуска з баклажанів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Яку баклажанову закрутку не зроби, довго ці баночки у вашому сховищі точно не залежуватимуться, оскільки їх захочеться з’їсти першими. Бо це ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

3 кг баклажанів;

1 літр води (4 склянки по 250 мл);

0.5 літра оцту (2 склянки по 250 мл);

450 грамів цукру;

250 г магазинного кетчупу;

8-10 зубчиків часнику;

3. ст. л. соняшникової олії;

6 банок по 0,5 літра (або 5 банок по 0,6 літра).

Спосіб приготування

Баклажани потрібно підготувати, зрізати з обох кінців та нарізати на великі шматочки, виходять брусочки.

Баклажани нарізані брусочками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли всі баклажани нарізані починаємо готувати маринад. Виміряємо потрібну кількість оцту. Оцет можна взяти яблучний чи винний. Далі до маринаду додаємо цукор, сіль та доводимо до кипіння.

Баклажани на пательні. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли маринад закипів кидаємо в нього всі баклажани. Ємність повинна бути з запасом, бо баклажани на початку будуть займати багато місця.

Баклажани в маринаді. Фото: YouTube @nashi.besahy

Варимо баклажани 5-7 хвилин до м'якості, вилка має легко проколювати шматки баклажанів.

Приготування соусу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Наші баклажани будуть пікантними, для цього додаємо магазинний кетчуп чилі.

Нарізання часника. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарізаємо часник, можна це зробити ножем, або пропустити через прес.

Баклажани з часником та кетчупом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Баклажани складаємо в зручну ємність. Маринад нам більше не потрібний, його можна злити.

Тушковані баклажани. Фото: YouTube @nashi.besahy

На пательню наливаємо олію та додаємо баклажани. Кидаємо часник та заливаємо кетчупом. Приблизно 1-2 хвилин перемішуємо баклажани з кетчупом.

Розкладання баклажанів по банках. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі розкладаємо все в стерилізовані банки. Стерилізуємо банки з баклажанами.

Баклажани в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Стерилізувати баклажани потрібно протягом 20 хвилин.

Готова закуска з баклажанів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Залишаємо до повного охолодження.

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