Баклажаны на зиму с кетчупом — видео рецепт

Баклажаны на зиму: современный рецепт из Карпат, который вас покорит
Какую баклажановую закрутку не сделай, долго эти баночки в вашем хранилище точно не задержатся, поскольку их захочется съесть первыми. Это идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- 3 кг баклажанов;
- 1 литр воды (4 стакана по 250 мл);
- 0.5 литра уксуса (2 стакана по 250 мл);
- 450 г сахара;
- 250 г магазинного кетчупа;
- 8-10 зубчиков чеснока;
- 3. ст. л. подсолнечного масла;
- 6 банок по 0,5 литра (или 5 банок по 0,6 литра).
Способ приготовления
Баклажаны нужно подготовить, срезать с обоих концов и нарезать на большие кусочки, получаются брусочки.
Когда все баклажаны нарезаны, начинаем готовить маринад. Измерим нужное количество уксуса. Уксус можно взять яблочный или винный. Далее в маринад добавляем сахар, соль и доводим до кипения.
Когда маринад закипел, бросаем в него все баклажаны. Емкость должна быть с запасом, потому что баклажаны в начале будут занимать много места.
Варим баклажаны 5-7 минут до мягкости, вилка должна легко прокалывать куски баклажанов.
Наши баклажаны будут пикантными, для этого добавляем магазинный кетчуп чили.
Нарезаем чеснок, можно это сделать ножом или пропустить через пресс.
Баклажаны складываем в удобную емкость. Маринад нам больше не нужен, его можно слить.
На сковороду наливаем растительное масло и добавляем баклажаны. Бросаем чеснок и заливаем кетчупом. Приблизительно 1-2 минут перемешиваем баклажаны с кетчупом.
Далее раскладываем все в стерилизованные банки. Стерилизуем банки с баклажанами.
Стерилизовать баклажаны нужно в течение 20 минут.
Оставляем до полного охлаждения.
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