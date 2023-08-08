Баклажаны на зиму с кетчупом — видео рецепт

Закуска из баклажанов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Какую баклажановую закрутку не сделай, долго эти баночки в вашем хранилище точно не задержатся, поскольку их захочется съесть первыми. Это идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

3 кг баклажанов;

1 литр воды (4 стакана по 250 мл);

0.5 литра уксуса (2 стакана по 250 мл);

450 г сахара;

250 г магазинного кетчупа;

8-10 зубчиков чеснока;

3. ст. л. подсолнечного масла;

6 банок по 0,5 литра (или 5 банок по 0,6 литра).

Способ приготовления

Баклажаны нужно подготовить, срезать с обоих концов и нарезать на большие кусочки, получаются брусочки.

Баклажаны нарезаны брусочками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда все баклажаны нарезаны, начинаем готовить маринад. Измерим нужное количество уксуса. Уксус можно взять яблочный или винный. Далее в маринад добавляем сахар, соль и доводим до кипения.

Баклажаны на сковороде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда маринад закипел, бросаем в него все баклажаны. Емкость должна быть с запасом, потому что баклажаны в начале будут занимать много места.

Баклажаны в маринаде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Варим баклажаны 5-7 минут до мягкости, вилка должна легко прокалывать куски баклажанов.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Наши баклажаны будут пикантными, для этого добавляем магазинный кетчуп чили.

Нарезка чеснока. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарезаем чеснок, можно это сделать ножом или пропустить через пресс.

Баклажаны с чесноком и кетчупом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Баклажаны складываем в удобную емкость. Маринад нам больше не нужен, его можно слить.

Тушеные баклажаны. Фото: YouTube @nashi.besahy

На сковороду наливаем растительное масло и добавляем баклажаны. Бросаем чеснок и заливаем кетчупом. Приблизительно 1-2 минут перемешиваем баклажаны с кетчупом.

Разложение баклажанов по банкам. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее раскладываем все в стерилизованные банки. Стерилизуем банки с баклажанами.

Баклажаны в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Стерилизовать баклажаны нужно в течение 20 минут.

Готовая закуска из баклажанов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали, что нужно готовить из кабачков, от этого блюда не оторваться. Очень вкусная овощная запеканка из кабачков и фарша. Будут есть даже те, кто не любит кабачки. Запеканка по этому рецепту получается очень вкусной, ароматной и сочной.