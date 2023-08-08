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Баклажаны на зиму: современный рецепт из Карпат, который вас покорит

8 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Баклажаны на зиму с кетчупом — видео рецепт
Закуска из баклажанов. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Какую баклажановую закрутку не сделай, долго эти баночки в вашем хранилище точно не задержатся, поскольку их захочется съесть первыми. Это идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • 3 кг баклажанов;
  • 1 литр воды (4 стакана по 250 мл);
  • 0.5 литра уксуса (2 стакана по 250 мл);
  • 450 г сахара;
  • 250 г магазинного кетчупа;
  • 8-10 зубчиков чеснока;
  • 3. ст. л. подсолнечного масла;
  • 6 банок по 0,5 литра (или 5 банок по 0,6 литра).

Способ приготовления

Баклажаны нужно подготовить, срезать с обоих концов и нарезать на большие кусочки, получаются брусочки.

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Баклажаны нарезаны брусочками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда все баклажаны нарезаны, начинаем готовить маринад. Измерим нужное количество уксуса. Уксус можно взять яблочный или винный. Далее в маринад добавляем сахар, соль и доводим до кипения.

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Баклажаны на сковороде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда маринад закипел, бросаем в него все баклажаны. Емкость должна быть с запасом, потому что баклажаны в начале будут занимать много места.

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Баклажаны в маринаде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Варим баклажаны 5-7 минут до мягкости, вилка должна легко прокалывать куски баклажанов.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Наши баклажаны будут пикантными, для этого добавляем магазинный кетчуп чили.

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Нарезка чеснока. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарезаем чеснок, можно это сделать ножом или пропустить через пресс.

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Баклажаны с чесноком и кетчупом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Баклажаны складываем в удобную емкость. Маринад нам больше не нужен, его можно слить.

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Тушеные баклажаны. Фото: YouTube @nashi.besahy

На сковороду наливаем растительное масло и добавляем баклажаны. Бросаем чеснок и заливаем кетчупом. Приблизительно 1-2 минут перемешиваем баклажаны с кетчупом.

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Разложение баклажанов по банкам. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее раскладываем все в стерилизованные банки. Стерилизуем банки с баклажанами.

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Баклажаны в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Стерилизовать баклажаны нужно в течение 20 минут.

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Готовая закуска из баклажанов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали, что нужно готовить из кабачков, от этого блюда не оторваться. Очень вкусная овощная запеканка из кабачков и фарша. Будут есть даже те, кто не любит кабачки. Запеканка по этому рецепту получается очень вкусной, ароматной и сочной.

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