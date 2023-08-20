Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Бабусин рецепт квашених огірків за простим давнім рецептом arrow

Бабусин рецепт квашених огірків за простим давнім рецептом

20 серпня 2023 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Перевірений рецепт роками квашених огірків — відео
Квашені огірки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Квашені огірки за простим, давнім рецептом. Солоні огірки дуже корисні, тому є безліч рецептів їх приготування. Цей спосіб, перевірений роками, не залишить вас байдужими. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

Читайте також:

Вам знадобиться (інгредієнти розраховані на 1 літр води): 

  • огірки; 
  • 1 ст. л. солі з чубом;
  • листя хрону; 
  • листя чорної смородини; 
  • листя вишні;
  • листя кропу; 
  • часник.

Спосіб приготування 

Помиті огірки потрібно замочити у воді на 1-2 години. 

null
Огірки у воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В чисті сухі банки вкладаємо листя хрону, парасольки кропу, листя смородини, листя вишні та часник. 

null
Зелень у банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В огірках потрібно обрізати кінчики та вкладати в банку. 

null
Огірки в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На 1 літр води додаємо столову ложку солі та ретельно перемішуємо. 

null
Огірки в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Огірки заливаємо водою та накриваємо капроновими кришками. 

null
Приготування маринаду. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Огіркам потрібно постояти в темному місці хоча б дві доби, можна й довше. 

null
Огірки в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Огірки повинні трохи змінити колір. Розсіл, який був у банці, зливаємо. 

null
Вода з огірків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зверху в банку додаємо листя кропу та листя вишні. 

null
Квашення огірків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розсіл доводимо до кипіння та гарячим заливаємо огірки. 

null
Огірки в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накриваємо капроновими кришками. На цьому соління огірків закінчено. Огірки можна поставити в прохолодне місце для зберігання. 

Раніше ми писали, що треба готувати з кабачків, від цієї страви не відірватися. Дуже смачна овочева запіканка з кабачків та фаршу. Їстимуть навіть ті, хто не любить кабачки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз