Перевірений рецепт роками квашених огірків — відео

Бабусин рецепт квашених огірків за простим давнім рецептом
Квашені огірки за простим, давнім рецептом. Солоні огірки дуже корисні, тому є безліч рецептів їх приготування. Цей спосіб, перевірений роками, не залишить вас байдужими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться (інгредієнти розраховані на 1 літр води):
- огірки;
- 1 ст. л. солі з чубом;
- листя хрону;
- листя чорної смородини;
- листя вишні;
- листя кропу;
- часник.
Спосіб приготування
Помиті огірки потрібно замочити у воді на 1-2 години.
В чисті сухі банки вкладаємо листя хрону, парасольки кропу, листя смородини, листя вишні та часник.
В огірках потрібно обрізати кінчики та вкладати в банку.
На 1 літр води додаємо столову ложку солі та ретельно перемішуємо.
Огірки заливаємо водою та накриваємо капроновими кришками.
Огіркам потрібно постояти в темному місці хоча б дві доби, можна й довше.
Огірки повинні трохи змінити колір. Розсіл, який був у банці, зливаємо.
Зверху в банку додаємо листя кропу та листя вишні.
Розсіл доводимо до кипіння та гарячим заливаємо огірки.
Накриваємо капроновими кришками. На цьому соління огірків закінчено. Огірки можна поставити в прохолодне місце для зберігання.
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