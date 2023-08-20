Перевірений рецепт роками квашених огірків — відео

Квашені огірки. Фото: Freepik

Квашені огірки за простим, давнім рецептом. Солоні огірки дуже корисні, тому є безліч рецептів їх приготування. Цей спосіб, перевірений роками, не залишить вас байдужими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться (інгредієнти розраховані на 1 літр води):

огірки;

1 ст. л. солі з чубом;

листя хрону;

листя чорної смородини;

листя вишні;

листя кропу;

часник.

Спосіб приготування

Помиті огірки потрібно замочити у воді на 1-2 години.

Огірки у воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В чисті сухі банки вкладаємо листя хрону, парасольки кропу, листя смородини, листя вишні та часник.

Зелень у банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В огірках потрібно обрізати кінчики та вкладати в банку.

Огірки в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На 1 літр води додаємо столову ложку солі та ретельно перемішуємо.

Огірки в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Огірки заливаємо водою та накриваємо капроновими кришками.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Огіркам потрібно постояти в темному місці хоча б дві доби, можна й довше.

Огірки в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Огірки повинні трохи змінити колір. Розсіл, який був у банці, зливаємо.

Вода з огірків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зверху в банку додаємо листя кропу та листя вишні.

Квашення огірків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розсіл доводимо до кипіння та гарячим заливаємо огірки.

Огірки в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накриваємо капроновими кришками. На цьому соління огірків закінчено. Огірки можна поставити в прохолодне місце для зберігання.

Раніше ми писали, що треба готувати з кабачків, від цієї страви не відірватися. Дуже смачна овочева запіканка з кабачків та фаршу. Їстимуть навіть ті, хто не любить кабачки.