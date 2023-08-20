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Бабушкин рецепт квашеных огурцов по простому древнему рецепту

20 августа 2023 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Проверенный рецепт годами квашеных огурцов.
Квашеные огурцы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Квашенные огурцы по простому древнему рецепту. Соленые огурцы очень полезны, поэтому существует множество рецептов их приготовления. Этот способ, проверенный годами, не оставит вас равнодушными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 1 литр воды):

  • огурцы;
  • 1 ст. л. соли с горкой;
  • листья хрена;
  • листья черной смородины;
  • листья вишни;
  • листья укропа;
  • чеснок.

Способ приготовления

Вымытые огурцы нужно замочить в воде на 1-2 часа.

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Огурцы в воде. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В чистые, сухие банки укладываем листья хрена, зонтики укропа, листья смородины, листья вишни и чеснок.

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Зелень в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

У огурцов следует обрезать кончики и вкладывать в банку.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На 1 л воды добавляем столовую ложку соли и тщательно перемешиваем.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Огурцы заливаем водой и накрываем капроновыми крышками.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Огурцам нужно постоять в темном месте хотя бы двое суток, можно и дольше.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Огурцы должны слегка изменить цвет. Рассол, который был в банке, сливаем.

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Вода с огурцов. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сверху в банку добавляем листья укропа и листья вишни.

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Квашение огурцов. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Рассол доводим до кипения и горячим заливаем огурцы.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накрываем капроновыми крышками. На этом соление огурцов окончено. Огурцы можно поставить в холодное место для хранения.

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