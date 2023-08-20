Проверенный рецепт годами квашеных огурцов.

Бабушкин рецепт квашеных огурцов по простому древнему рецепту
Квашенные огурцы по простому древнему рецепту. Соленые огурцы очень полезны, поэтому существует множество рецептов их приготовления. Этот способ, проверенный годами, не оставит вас равнодушными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на 1 литр воды):
- огурцы;
- 1 ст. л. соли с горкой;
- листья хрена;
- листья черной смородины;
- листья вишни;
- листья укропа;
- чеснок.
Способ приготовления
Вымытые огурцы нужно замочить в воде на 1-2 часа.
В чистые, сухие банки укладываем листья хрена, зонтики укропа, листья смородины, листья вишни и чеснок.
У огурцов следует обрезать кончики и вкладывать в банку.
На 1 л воды добавляем столовую ложку соли и тщательно перемешиваем.
Огурцы заливаем водой и накрываем капроновыми крышками.
Огурцам нужно постоять в темном месте хотя бы двое суток, можно и дольше.
Огурцы должны слегка изменить цвет. Рассол, который был в банке, сливаем.
Сверху в банку добавляем листья укропа и листья вишни.
Рассол доводим до кипения и горячим заливаем огурцы.
Накрываем капроновыми крышками. На этом соление огурцов окончено. Огурцы можно поставить в холодное место для хранения.
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