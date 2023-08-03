Пальчики оближеш після цих помідорів — відео рецепт

Помідори з капустою. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Смачний перевірений рецепт роками, яким поділилася досвідчена бабуся. Цей смак родом з дитинства, він сподобається абсолютно всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться на 3 л. банку для маринаду:

1 чарка цукру (100гр.) з гіркою;

1 ст. солі з гіркою;

0.5 стоси 9% оцту;

3 шт. перцю горошком;

3 шт. гвоздики;

3 шт. запашного перцю;

зелень до смаку.

Для чотирьох – 3 л. банки знадобиться:

капусти 1 головка 1.2 кг;

морква 2 шт.;

перець солодкий 3 шт.;

часник 1 головка;

помідори 7-8 кг.

Спосіб приготування

Для початку потрібно приготувати капусту і нашаткувати її. Нарізати соломкою солодкий перець.

Капуста та солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До капусти та солодкого перцю додаємо терту моркву та нарізаний часник. Все ретельно перемішуємо.

Капуста, солодкий перець і морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно чистої банки кладемо парасольки кропу та петрушку.

Помідори на дні банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі починаємо закладати помідори та капустяний салат. Викладати все потрібно шарами.

Капуста у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли всю банку заповнили, беремо стопку 100 грам і додаємо цукор.

Капуста та помідори шарами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі трохи заливаємо водою, щоб було зручніше засипати сіль (1 столову ложку).

Цукор і сіль у банку з помідорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У 100 грамовий стос наливаємо половину 9% оцту і відправляємо в банку.

Оцет у стосі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі заливаємо банки звичайною водою, накриваємо кришками.

Накрита банка з помідорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все відправляємо у каструлю для стерилізації. Стерилізувати потрібно 12-13 хвилин.

Стерилізація банок із помідорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі по одній банкі закочуємо та перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.

Перевернуті банки з помідорами та капустою. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Такі квашені помідори готуються до зими холодним способом. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори зберігатимуться всю зиму.