Пальчики оближеш після цих помідорів — відео рецепт

Бабуся поділилася неймовірно смачним рецептом помідорів на зиму
Смачний перевірений рецепт роками, яким поділилася досвідчена бабуся. Цей смак родом з дитинства, він сподобається абсолютно всім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться на 3 л. банку для маринаду:
- 1 чарка цукру (100гр.) з гіркою;
- 1 ст. солі з гіркою;
- 0.5 стоси 9% оцту;
- 3 шт. перцю горошком;
- 3 шт. гвоздики;
- 3 шт. запашного перцю;
- зелень до смаку.
Для чотирьох – 3 л. банки знадобиться:
- капусти 1 головка 1.2 кг;
- морква 2 шт.;
- перець солодкий 3 шт.;
- часник 1 головка;
- помідори 7-8 кг.
Спосіб приготування
Для початку потрібно приготувати капусту і нашаткувати її. Нарізати соломкою солодкий перець.
До капусти та солодкого перцю додаємо терту моркву та нарізаний часник. Все ретельно перемішуємо.
На дно чистої банки кладемо парасольки кропу та петрушку.
Далі починаємо закладати помідори та капустяний салат. Викладати все потрібно шарами.
Коли всю банку заповнили, беремо стопку 100 грам і додаємо цукор.
Далі трохи заливаємо водою, щоб було зручніше засипати сіль (1 столову ложку).
У 100 грамовий стос наливаємо половину 9% оцту і відправляємо в банку.
Далі заливаємо банки звичайною водою, накриваємо кришками.
Все відправляємо у каструлю для стерилізації. Стерилізувати потрібно 12-13 хвилин.
Далі по одній банкі закочуємо та перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Такі квашені помідори готуються до зими холодним способом. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори зберігатимуться всю зиму.