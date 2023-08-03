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Бабуся поділилася неймовірно смачним рецептом помідорів на зиму

3 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Пальчики оближеш після цих помідорів — відео рецепт
Помідори з капустою. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачний перевірений рецепт роками, яким поділилася досвідчена бабуся. Цей смак родом з дитинства, він сподобається абсолютно всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться на 3 л. банку для маринаду:

  • 1 чарка цукру (100гр.) з гіркою;
  • 1 ст. солі з гіркою;
  • 0.5 стоси 9% оцту;
  • 3 шт. перцю горошком;
  • 3 шт. гвоздики;
  • 3 шт. запашного перцю;
  • зелень до смаку.

Для чотирьох – 3 л. банки знадобиться:

  • капусти 1 головка 1.2 кг;
  • морква 2 шт.;
  • перець солодкий 3 шт.;
  • часник 1 головка;
  • помідори 7-8 кг.

Спосіб приготування

Для початку потрібно приготувати капусту і нашаткувати її. Нарізати соломкою солодкий перець.

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Капуста та солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До капусти та солодкого перцю додаємо терту моркву та нарізаний часник. Все ретельно перемішуємо.

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Капуста, солодкий перець і морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно чистої банки кладемо парасольки кропу та петрушку.

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Помідори на дні банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі починаємо закладати помідори та капустяний салат. Викладати все потрібно шарами.

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Капуста у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли всю банку заповнили, беремо стопку 100 грам і додаємо цукор.

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Капуста та помідори шарами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі трохи заливаємо водою, щоб було зручніше засипати сіль (1 столову ложку).

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Цукор і сіль у банку з помідорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У 100 грамовий стос наливаємо половину 9% оцту і відправляємо в банку.

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Оцет у стосі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі заливаємо банки звичайною водою, накриваємо кришками.

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Накрита банка з помідорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все відправляємо у каструлю для стерилізації. Стерилізувати потрібно 12-13 хвилин.

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Стерилізація банок із помідорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі по одній банкі закочуємо та перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.

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Перевернуті банки з помідорами та капустою. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Такі квашені помідори готуються до зими холодним способом. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори зберігатимуться всю зиму.

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