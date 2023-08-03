Пальчики оближешь после этих помидор — видео рецепт

Помидоры с капустой. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вкусный проверенный рецепт годами, которым поделилась опытная бабушка. Этот вкус родом из детства, он точно понравится абсолютно всем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится на 3 л. банку для маринада:

1 стопка сахара (100гр.) с горкой;

1 ст.л. соли с горкой;

0.5 стопки 9% уксуса;

3 шт. перца горошком;

3 шт. гвоздики;

3 шт. душистого перца;

зелень по вкусу.

Для четырех 3 л. банки понадобится:

капусты 1 головка 1.2кг;

морковь 2 шт;

перец сладкий 3 шт;

чеснок 1 головка;

помидоры 7-8 кг.

Способ приготовления

Для начала нужно приготовить капусту и нашинковать ее. Нарезать соломкой сладкий перец.

Капуста и сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К капусте и сладкому перцу добавляем тертую морковь и нарезанный чеснок. Все тщательно перемешиваем.

Капуста, сладкий перец и морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно чистой банки кладем зонтики укропа и петрушку.

Помидоры на дне банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее начинаем закладывать помидоры и капустный салат. Выкладывать все нужно слоями.

Капуста в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда всю банку заполнили берем стопку 100 грамм и добавляем сахар.

Капуста и помидоры слоями. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дальше немного заливаем водой, чтобы было удобнее засыпать соль (1 столовую ложку).

Сахар и соль в банке с помидорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В 100 граммовую стопку наливаем половину 9% уксуса и отправляем в банку.

Уксус в стопке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дальше заливаем банки обычной водой, накрываем крышками.

Накрытая банка с помидорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все отправляем в кастрюлю для стерилизации. Стерилизовать необходимо 12-13 минут.

Стерилизация банок с помидорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее по одной банки закатываем и переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.

Перевернутые банки с помидорами и капустой. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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