Пальчики оближешь после этих помидор — видео рецепт

Бабушка поделилась невероятно вкусным рецептом помидор на зиму
Вкусный проверенный рецепт годами, которым поделилась опытная бабушка. Этот вкус родом из детства, он точно понравится абсолютно всем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится на 3 л. банку для маринада:
- 1 стопка сахара (100гр.) с горкой;
- 1 ст.л. соли с горкой;
- 0.5 стопки 9% уксуса;
- 3 шт. перца горошком;
- 3 шт. гвоздики;
- 3 шт. душистого перца;
- зелень по вкусу.
Для четырех 3 л. банки понадобится:
- капусты 1 головка 1.2кг;
- морковь 2 шт;
- перец сладкий 3 шт;
- чеснок 1 головка;
- помидоры 7-8 кг.
Способ приготовления
Для начала нужно приготовить капусту и нашинковать ее. Нарезать соломкой сладкий перец.
К капусте и сладкому перцу добавляем тертую морковь и нарезанный чеснок. Все тщательно перемешиваем.
На дно чистой банки кладем зонтики укропа и петрушку.
Далее начинаем закладывать помидоры и капустный салат. Выкладывать все нужно слоями.
Когда всю банку заполнили берем стопку 100 грамм и добавляем сахар.
Дальше немного заливаем водой, чтобы было удобнее засыпать соль (1 столовую ложку).
В 100 граммовую стопку наливаем половину 9% уксуса и отправляем в банку.
Дальше заливаем банки обычной водой, накрываем крышками.
Все отправляем в кастрюлю для стерилизации. Стерилизовать необходимо 12-13 минут.
Далее по одной банки закатываем и переворачиваем и оставляем до полного охлаждения.
Ранее мы писали про карпатский рецепт квашеных помидоров, которые хранятся круглый год. Такие квашеные помидоры готовятся к зиме холодным способом. Этот рецепт не занимает много времени, а получается очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.