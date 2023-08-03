Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Бабушка поделилась невероятно вкусным рецептом помидор на зиму arrow

Бабушка поделилась невероятно вкусным рецептом помидор на зиму

3 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Пальчики оближешь после этих помидор — видео рецепт
Помидоры с капустой. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный проверенный рецепт годами, которым поделилась опытная бабушка. Этот вкус родом из детства, он точно понравится абсолютно всем. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится на 3 л. банку для маринада:

  • 1 стопка сахара (100гр.) с горкой;
  • 1 ст.л. соли с горкой;
  • 0.5 стопки 9% уксуса;
  • 3 шт. перца горошком;
  • 3 шт. гвоздики;
  • 3 шт. душистого перца;
  • зелень по вкусу.

Для четырех 3 л. банки понадобится: 

  • капусты 1 головка 1.2кг;
  • морковь  2 шт;
  • перец сладкий 3 шт;
  • чеснок 1 головка;
  • помидоры 7-8 кг.

Способ приготовления

Для начала нужно приготовить капусту и нашинковать ее. Нарезать соломкой сладкий перец. 

null
Капуста и сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К капусте и сладкому перцу добавляем тертую морковь и нарезанный чеснок. Все тщательно перемешиваем. 

null
Капуста, сладкий перец и морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно чистой банки кладем зонтики укропа и петрушку. 

null
Помидоры на дне банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее начинаем закладывать помидоры и капустный салат. Выкладывать все нужно слоями. 

null
Капуста в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда всю банку заполнили берем стопку 100 грамм и добавляем сахар. 

null
Капуста и помидоры слоями. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дальше немного заливаем водой, чтобы было удобнее засыпать соль (1 столовую ложку). 

null
Сахар и соль в банке с помидорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В 100 граммовую стопку наливаем половину 9% уксуса и отправляем в банку. 

null
Уксус в стопке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дальше заливаем банки обычной водой, накрываем крышками. 

null
Накрытая банка с помидорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все отправляем в кастрюлю для стерилизации. Стерилизовать необходимо 12-13 минут. 

null
Стерилизация банок с помидорами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее по одной банки закатываем и переворачиваем  и оставляем до полного охлаждения.  

null
Перевернутые банки с помидорами и капустой. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про карпатский рецепт квашеных помидоров, которые хранятся круглый год. Такие квашеные помидоры готовятся к зиме холодным способом. Этот рецепт не занимает много времени, а получается очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учитель: интервью с мамой ребенка

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз