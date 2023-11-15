Смачний та простий пиріг — відео рецепт

Бабка нягре (чорна бабка) — смачна молдавська випічка
Чорна бабка — фантастичний десерт молдавської кухні, який готується з простих інгредієнтів. Вам знадобиться тільки борошно, сода, яйця, молоко, кефір, цукор та невелика кількість звичайної горілки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі YAROVA — про десерти, торти та випічку.
Вам знадобиться:
- яйця 10 штук;
- борошно 400 грамів;
- цукор 300 грамів;
- розпушувач 1 ст.л;
- кефір 250 грамів;
- молоко 500 грамів;
- олія 200 грамів;
- горілка 25 грамів.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно у великій мисці просіяти борошно із содою.
Потім додати цукор, олію та перемішати.
Далі поступово вливаємо кефір, а потім молоко. Гарно перемішуємо.
Окремо збиваємо яйця і вводимо помішуючи яйця в тісто. Додаємо горілку.
Підготуємо посуд для випікання бабки. Ідеально підійде ємність з товстим дном та бортами (можна використовувати гусятницю чи казанок).
Попередньо потрібно змастити посуд вершковим маслом, посипати борошном, потім влити тісто. Накрити форму фольгою, а потім кришкою.
Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо бабку півтори години.
Після цього прибираємо температуру до 100 градусів і печемо ще півтори години.
Залишаємо в духовці на 40 хв. Кришку в процесі випікання не піднімаємо.
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