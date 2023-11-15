Смачний та простий пиріг — відео рецепт

Десерт "чорна бабка". Фото: YouTube @yarova-cake

Чорна бабка — фантастичний десерт молдавської кухні, який готується з простих інгредієнтів. Вам знадобиться тільки борошно, сода, яйця, молоко, кефір, цукор та невелика кількість звичайної горілки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі YAROVA — про десерти, торти та випічку.

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Вам знадобиться:

яйця 10 штук;

борошно 400 грамів;

цукор 300 грамів;

розпушувач 1 ст.л;

кефір 250 грамів;

молоко 500 грамів;

олія 200 грамів;

горілка 25 грамів.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно у великій мисці просіяти борошно із содою.

Інгрідієнти для рецепта. Фото: YouTube @yarova-cake

Потім додати цукор, олію та перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @yarova-cake

Далі поступово вливаємо кефір, а потім молоко. Гарно перемішуємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @yarova-cake

Окремо збиваємо яйця і вводимо помішуючи яйця в тісто. Додаємо горілку.

Приготувнння тіста. Фото: YouTube @yarova-cake

Підготуємо посуд для випікання бабки. Ідеально підійде ємність з товстим дном та бортами (можна використовувати гусятницю чи казанок).

Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @yarova-cake

Попередньо потрібно змастити посуд вершковим маслом, посипати борошном, потім влити тісто. Накрити форму фольгою, а потім кришкою.

Тісто в формі для випікання. Фото: YouTube @yarova-cake

Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо бабку півтори години.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @yarova-cake

Після цього прибираємо температуру до 100 градусів і печемо ще півтори години.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @yarova-cake

Залишаємо в духовці на 40 хв. Кришку в процесі випікання не піднімаємо.

Текстура десерта. Фото: YouTube @yarova-cake

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