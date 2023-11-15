Вкусный и простой пирог — видео рецепт

Бабка нягре (черная бабка) — вкусная молдавская выпечка
Черная бабка — фантастический десерт молдавской кухни, который готовится из простых ингредиентов. Вам понадобится только мука, сода, яйца, молоко, кефир, сахар и небольшое количество обыкновенной водки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале YAROVA — о десертах, тортах и выпечке.
Вам понадобится:
- яйца 10 шт.;
- мука 400 г;
- сахар 300 г;
- разрыхлитель 1 ст. л.;
- кефир 250 г;
- молоко 500 г;
- масло 200 г;
- водка 25 г.
Способ приготовления
Сначала нужно в большую миску просеять муку с содой.
Затем добавить сахар, растительное масло и перемешать.
Далее постепенно вливаем кефир, а затем молоко. Хорошо перемешиваем.
Отдельно взбиваем яйца и вводим, помешивая, яйца в тесто. Добавляем водку.
Подготовим посуду для выпечки. Идеально подойдет емкость с толстым дном и бортами (можно использовать гусятницу или котелок).
Предварительно нужно смазать посуду сливочным маслом, посыпать мукой, затем влить тесто. Накрыть форму фольгой, затем крышкой.
Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем бабку полтора часа.
После этого уменьшаем температуру до 100 градусов и печем еще полтора часа.
Оставляем в духовке на 40 мин. Крышку в процессе выпечки не поднимаем.
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