Вкусный и простой пирог — видео рецепт

Десерт "черная стрекоза". Фото: YouTube @yarova-cake

Черная бабка — фантастический десерт молдавской кухни, который готовится из простых ингредиентов. Вам понадобится только мука, сода, яйца, молоко, кефир, сахар и небольшое количество обыкновенной водки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале YAROVA — о десертах, тортах и выпечке.

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Вам понадобится:

яйца 10 шт.;

мука 400 г;

сахар 300 г;

разрыхлитель 1 ст. л.;

кефир 250 г;

молоко 500 г;

масло 200 г;

водка 25 г.

Способ приготовления

Сначала нужно в большую миску просеять муку с содой.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @yarova-cake

Затем добавить сахар, растительное масло и перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @yarova-cake

Далее постепенно вливаем кефир, а затем молоко. Хорошо перемешиваем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @yarova-cake

Отдельно взбиваем яйца и вводим, помешивая, яйца в тесто. Добавляем водку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @yarova-cake

Подготовим посуду для выпечки. Идеально подойдет емкость с толстым дном и бортами (можно использовать гусятницу или котелок).

Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @yarova-cake

Предварительно нужно смазать посуду сливочным маслом, посыпать мукой, затем влить тесто. Накрыть форму фольгой, затем крышкой.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @yarova-cake

Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем бабку полтора часа.

Готовый пирог. Фото: YouTube @yarova-cake

После этого уменьшаем температуру до 100 градусов и печем еще полтора часа.

Готовый пирог. Фото: YouTube @yarova-cake

Оставляем в духовке на 40 мин. Крышку в процессе выпечки не поднимаем.

Текстура десерта. Фото: YouTube @yarova-cake

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