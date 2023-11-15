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Бабка нягре (черная бабка) — вкусная молдавская выпечка

15 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и простой пирог — видео рецепт
Десерт "черная стрекоза". Фото: YouTube @yarova-cake
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Черная бабка  — фантастический десерт молдавской кухни, который готовится из простых ингредиентов. Вам понадобится только мука, сода, яйца, молоко, кефир, сахар и небольшое количество обыкновенной водки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале YAROVA — о десертах, тортах и выпечке.

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Вам понадобится:

  • яйца 10 шт.;
  • мука 400 г;
  • сахар 300 г;
  • разрыхлитель 1 ст. л.;
  • кефир 250 г;
  • молоко 500 г;
  • масло 200 г;
  • водка 25 г.

Способ приготовления

Сначала нужно в большую миску просеять муку с содой.

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @yarova-cake

Затем добавить сахар, растительное масло и перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @yarova-cake

Далее постепенно вливаем кефир, а затем молоко. Хорошо перемешиваем.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @yarova-cake

Отдельно взбиваем яйца и вводим, помешивая, яйца в тесто. Добавляем водку.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @yarova-cake

Подготовим посуду для выпечки. Идеально подойдет емкость с толстым дном и бортами (можно использовать гусятницу или котелок).

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Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @yarova-cake

Предварительно нужно смазать посуду сливочным маслом, посыпать мукой, затем влить тесто. Накрыть форму фольгой, затем крышкой.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @yarova-cake

Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем бабку полтора часа.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @yarova-cake

После этого уменьшаем температуру до 100 градусов и печем еще полтора часа.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @yarova-cake

Оставляем в духовке на 40 мин. Крышку в процессе выпечки не поднимаем.

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Текстура десерта. Фото: YouTube @yarova-cake

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