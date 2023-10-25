Смачна та бюджетна страва з картоплі — відео рецепт

Картопля на столі. Фото: Freepik

Картопля — то, мабуть, найпопулярніший овоч в Україні після буряка. Це зовсім не дивно, бо вона смачна і поживна, а варіацій страв з нею безліч. Найпопулярніша страва з картоплі — це деруни або тертюхи. Але виявляється, це не єдина українська страва, яку готують з тертої картоплі. Пропонуємо приготувати найсмачніший картопляний макар у вашому житті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

1 кг почищеної картоплі;

100 г сметани;

250 г сала;

сіль та перець за смаком;

кетчуп для подачі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти картоплю.

Терта картопля. Фото: YouTube @klopotenko

Потім беремо сало и дрібно нарізаємо кубиками.

Нарізане сало. Фото: YouTube @klopotenko

Сало потрібно обсмажити на пательні.

Смажені шкварки. Фото: YouTube @klopotenko

Далі сало додаємо до тертої картоплі. Додаємо сіль та чорний перець.

Картопля в формі для запікання. Фото: YouTube @klopotenko

Далі викладаємо всю масу у форму для запікання, зверху все потрібно змастити сметаною.

Шар з сметани. Фото: YouTube @klopotenko

Ставимо в духовку на 40 хвилин та запікаємо при температурі 180 градусів.

Запіканка з картоплі. Фото: YouTube @klopotenko

Подавати цю страву смачно з кетчупом або сметаною.

Шматок запіканки. Фото: YouTube @klopotenko

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