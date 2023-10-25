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Автентична українська страва з картоплі макар від Клопотенка

25 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна та бюджетна страва з картоплі — відео рецепт
Картопля на столі. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Картопля — то, мабуть, найпопулярніший овоч в Україні після буряка. Це зовсім не дивно, бо вона смачна і поживна, а варіацій страв з нею безліч. Найпопулярніша страва з картоплі — це деруни або тертюхи. Але виявляється, це не єдина українська страва, яку готують з тертої картоплі. Пропонуємо приготувати найсмачніший картопляний макар у вашому житті. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг почищеної картоплі;
  • 100 г сметани;
  • 250 г сала;
  • сіль та перець за смаком;
  • кетчуп для подачі. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти картоплю. 

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Терта картопля. Фото: YouTube @klopotenko

Потім беремо сало и дрібно нарізаємо кубиками. 

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Нарізане сало. Фото: YouTube @klopotenko

Сало потрібно обсмажити на пательні. 

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Смажені шкварки. Фото: YouTube @klopotenko

Далі сало додаємо до тертої картоплі. Додаємо сіль та чорний перець. 

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Картопля в формі для запікання. Фото: YouTube @klopotenko

Далі викладаємо всю масу у форму для запікання, зверху все потрібно змастити сметаною. 

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Шар з сметани. Фото: YouTube @klopotenko

Ставимо в духовку на 40 хвилин та запікаємо при температурі 180 градусів. 

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Запіканка з картоплі. Фото: YouTube @klopotenko

Подавати цю страву смачно з кетчупом або сметаною. 

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Шматок запіканки. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі. 

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