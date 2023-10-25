Смачна та бюджетна страва з картоплі — відео рецепт

Автентична українська страва з картоплі макар від Клопотенка
Картопля — то, мабуть, найпопулярніший овоч в Україні після буряка. Це зовсім не дивно, бо вона смачна і поживна, а варіацій страв з нею безліч. Найпопулярніша страва з картоплі — це деруни або тертюхи. Але виявляється, це не єдина українська страва, яку готують з тертої картоплі. Пропонуємо приготувати найсмачніший картопляний макар у вашому житті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 1 кг почищеної картоплі;
- 100 г сметани;
- 250 г сала;
- сіль та перець за смаком;
- кетчуп для подачі.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти картоплю.
Потім беремо сало и дрібно нарізаємо кубиками.
Сало потрібно обсмажити на пательні.
Далі сало додаємо до тертої картоплі. Додаємо сіль та чорний перець.
Далі викладаємо всю масу у форму для запікання, зверху все потрібно змастити сметаною.
Ставимо в духовку на 40 хвилин та запікаємо при температурі 180 градусів.
Подавати цю страву смачно з кетчупом або сметаною.
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