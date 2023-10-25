Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Аутентичное украинское блюдо из картофеля макар от Клопотенко arrow

Аутентичное украинское блюдо из картофеля макар от Клопотенко

25 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное и бюджетное блюдо из картофеля — видео рецепт
Картофель на столе. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Картофель — это, пожалуй, самый популярный овощ в Украине после свеклы. Это совсем не удивительно, потому что картошка вкусная и питательная, а вариаций блюд с ней множество. Самое популярное блюдо из картофеля — это деруны или тертюхи. Но оказывается, это не единственное украинское блюдо, которое готовят из тертого картофеля. Предлагаем приготовить самый вкусный картофельный макар в вашей жизни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 1 кг почищенного картофеля;
  • 100 г сметаны;
  • 250 г сала;
  • соль и перец по вкусу;
  • кетчуп для подачи.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть картошку.

null
Тертый картофель. Фото: YouTube @klopotenko

Затем берем сало и мелко нарезаем кубиками.

null
Нарезанное сало. Фото: YouTube @klopotenko

Сало нужно обжарить на сковороде.

null
Жареные шкварки. Фото: YouTube @klopotenko

Далее сало добавляем к тертому картофелю. Добавляем соль и черный перец.

null
Картофель в форме для запекания. Фото: YouTube @klopotenko

Далее выкладываем всю массу в форму для запекания, сверху все нужно смазать сметаной.

null
Слой из сметаны. Фото: YouTube @klopotenko

Ставим в духовку на 40 минут и запекаем при температуре 180 градусов.

null
Запеканка из картофеля. Фото: YouTube @klopotenko

Подавать это блюдо вкусно с кетчупом или сметаной.

null
Кусок запеканки. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме