Вкусное и бюджетное блюдо из картофеля — видео рецепт

Картофель на столе. Фото: Freepik

Картофель — это, пожалуй, самый популярный овощ в Украине после свеклы. Это совсем не удивительно, потому что картошка вкусная и питательная, а вариаций блюд с ней множество. Самое популярное блюдо из картофеля — это деруны или тертюхи. Но оказывается, это не единственное украинское блюдо, которое готовят из тертого картофеля. Предлагаем приготовить самый вкусный картофельный макар в вашей жизни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

1 кг почищенного картофеля;

100 г сметаны;

250 г сала;

соль и перец по вкусу;

кетчуп для подачи.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть картошку.

Тертый картофель. Фото: YouTube @klopotenko

Затем берем сало и мелко нарезаем кубиками.

Нарезанное сало. Фото: YouTube @klopotenko

Сало нужно обжарить на сковороде.

Жареные шкварки. Фото: YouTube @klopotenko

Далее сало добавляем к тертому картофелю. Добавляем соль и черный перец.

Картофель в форме для запекания. Фото: YouTube @klopotenko

Далее выкладываем всю массу в форму для запекания, сверху все нужно смазать сметаной.

Слой из сметаны. Фото: YouTube @klopotenko

Ставим в духовку на 40 минут и запекаем при температуре 180 градусов.

Запеканка из картофеля. Фото: YouTube @klopotenko

Подавать это блюдо вкусно с кетчупом или сметаной.

Кусок запеканки. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.