Вкусное и бюджетное блюдо из картофеля — видео рецепт

Аутентичное украинское блюдо из картофеля макар от Клопотенко
Картофель — это, пожалуй, самый популярный овощ в Украине после свеклы. Это совсем не удивительно, потому что картошка вкусная и питательная, а вариаций блюд с ней множество. Самое популярное блюдо из картофеля — это деруны или тертюхи. Но оказывается, это не единственное украинское блюдо, которое готовят из тертого картофеля. Предлагаем приготовить самый вкусный картофельный макар в вашей жизни.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 1 кг почищенного картофеля;
- 100 г сметаны;
- 250 г сала;
- соль и перец по вкусу;
- кетчуп для подачи.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть картошку.
Затем берем сало и мелко нарезаем кубиками.
Сало нужно обжарить на сковороде.
Далее сало добавляем к тертому картофелю. Добавляем соль и черный перец.
Далее выкладываем всю массу в форму для запекания, сверху все нужно смазать сметаной.
Ставим в духовку на 40 минут и запекаем при температуре 180 градусов.
Подавать это блюдо вкусно с кетчупом или сметаной.
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