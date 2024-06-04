Шоколадний десерт за 20 хвилин — швидкий покроковий рецепт з фото та відео

Ароматний шоколадний десерт для солодкоїжок за 20 хвилин
Пропонуємо приготувати ароматний та надзвичайно смачний десерт для солодкоїжок. Цей десерт готується дуже легко та приготувати його зможуть навіть діти. Обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 200 г чорного шоколаду (70%);
- 180 г вершкового масла (жирністю 82%);
- 250 г яєць (5 шт);
- 150 г цукру (6 ст. л. з гіркою);
- 2 г солі (1/3 ч. л.);
- 30 г борошна (1 ст. л. з гіркою).
Додатково:
- 20 г какао-порошку (2 ст. л. без гірки).
Спосіб приготування
Об'єднуємо шоколад, вершкове масло та розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовці. Перемішуємо до однорідної консистенції.
Змішуємо яйця з цукром за допомогою вінчика. Беремо роз'ємну форму діаметром 20-22 см, змащуємо маслом та присипаємо какао-порошком.
Додаємо шоколад з вершковим маслом до яєчної маси (яйця мають бути кімнатної температури). Перемішуємо.
Додаємо сіль та борошно за допомогою сита. Перемішати, щоб не було комочків.
Переливаємо шоколадне тісто в підготовлену форму. Ставимо форму в розігріту до 160 ºС духовку з конвенцією на 25 хвилин.
Дістаємо форму з духовки, даємо десерту охолонути, потім, ставимо на 3-4 години в холодильник і тільки після цього знімаємо форму, посипаємо какао-порошком та нарізаємо.
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