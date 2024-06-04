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Ароматний шоколадний десерт для солодкоїжок за 20 хвилин

4 червня 2024 17:34
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Шоколадний десерт за 20 хвилин — швидкий покроковий рецепт з фото та відео
Шоколадний десерт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати ароматний та надзвичайно смачний десерт для солодкоїжок. Цей десерт готується дуже легко та приготувати його зможуть навіть діти. Обов'язково спробуйте. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 200 г чорного шоколаду (70%);
  • 180 г вершкового масла (жирністю 82%);
  • 250 г яєць (5 шт);
  • 150 г цукру  (6 ст. л. з гіркою);
  • 2 г солі (1/3 ч. л.);
  • 30 г борошна (1 ст. л. з гіркою). 

Додатково:

  • 20 г какао-порошку (2 ст. л. без гірки). 

Спосіб приготування 

Об'єднуємо шоколад, вершкове масло та розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовці. Перемішуємо до однорідної консистенції.

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Інгредієнти для приготування. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішуємо яйця з цукром за допомогою вінчика. Беремо роз'ємну форму діаметром 20-22 см, змащуємо маслом та присипаємо какао-порошком.

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Шоколад та масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо шоколад з вершковим маслом до яєчної маси (яйця мають бути кімнатної температури). Перемішуємо.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо сіль та борошно за допомогою сита. Перемішати, щоб не було комочків.

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Приготування десерта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переливаємо шоколадне тісто в підготовлену форму. Ставимо форму в розігріту до 160 ºС духовку з конвенцією на 25 хвилин. 

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Шоколадний десерт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаємо форму з духовки, даємо десерту охолонути, потім, ставимо на 3-4 години в холодильник і тільки після цього знімаємо форму, посипаємо какао-порошком та нарізаємо. 

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Шоколадний десерт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки — готується 10 хвилин. 

Також радимо ознайомитися з рецептом полуничного торта без борошна — смачно та красиво. 

Ще ми розповідали про дивовижний рецепт смачного мусового торта — покроковий опис із фото та відео. 

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