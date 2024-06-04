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Ароматный шоколадный десерт для сладкоежек за 20 минут

4 июня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Шоколадный десерт за 20 минут – быстрый пошаговый рецепт с фото и видео
Шоколадный десерт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить ароматный и необычайно вкусный десерт для сладкоежек. Этот десерт готовится очень легко, и приготовить его смогут даже дети. Обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 200 г чёрного шоколада (70%);
  • 180 г сливочного масла (жирностью 82%);
  • 250 г яиц (5 шт);
  • 150 г сахара (6 ст. л. с горкой);
  • 2 г соли (1/3 ч. л.);
  • 30 г муки (1 ст. л. с горкой).

Дополнительно:

  • 20 г какао-порошка (2 ст. л. без горки).

Способ приготовления

Объединяем шоколад, сливочное масло и растапливаем на паровой бане или в микроволновке. Перемешиваем до однородной смеси.

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Ингредиенты для приготовления. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешиваем яйца с сахаром с помощью венчика. Берем разъемную форму диаметром 20-22 см, смазываем маслом и присыпаем какао порошком.

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Шоколад и сливочное масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем шоколад со сливочным маслом в яичную массу (яйца должны быть комнатной температуры). Перемешиваем.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем соль и муку с помощью сита. Перемешать, чтобы не было комочков.

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Приготовление десерта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переливаем шоколадное тесто в подготовленную форму. Ставим форму в разогретую до 160 ºС духовку с конвенцией на 25 минут.

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Шоколадный десерт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаем форму из духовки, даем десерту остыть, затем ставим на 3-4 часа в холодильник и только после этого снимаем форму, посыпаем какао-порошком и нарезаем.

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Шоколадный десерт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

Еще мы рассказывали об удивительном рецепте вкусного муссового торта — пошаговое описание фото и видео.

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