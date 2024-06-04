Шоколадный десерт за 20 минут – быстрый пошаговый рецепт с фото и видео

Ароматный шоколадный десерт для сладкоежек за 20 минут
Предлагаем приготовить ароматный и необычайно вкусный десерт для сладкоежек. Этот десерт готовится очень легко, и приготовить его смогут даже дети. Обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 200 г чёрного шоколада (70%);
- 180 г сливочного масла (жирностью 82%);
- 250 г яиц (5 шт);
- 150 г сахара (6 ст. л. с горкой);
- 2 г соли (1/3 ч. л.);
- 30 г муки (1 ст. л. с горкой).
Дополнительно:
- 20 г какао-порошка (2 ст. л. без горки).
Способ приготовления
Объединяем шоколад, сливочное масло и растапливаем на паровой бане или в микроволновке. Перемешиваем до однородной смеси.
Смешиваем яйца с сахаром с помощью венчика. Берем разъемную форму диаметром 20-22 см, смазываем маслом и присыпаем какао порошком.
Добавляем шоколад со сливочным маслом в яичную массу (яйца должны быть комнатной температуры). Перемешиваем.
Добавляем соль и муку с помощью сита. Перемешать, чтобы не было комочков.
Переливаем шоколадное тесто в подготовленную форму. Ставим форму в разогретую до 160 ºС духовку с конвенцией на 25 минут.
Достаем форму из духовки, даем десерту остыть, затем ставим на 3-4 часа в холодильник и только после этого снимаем форму, посыпаем какао-порошком и нарезаем.
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