Шоколадный десерт за 20 минут – быстрый пошаговый рецепт с фото и видео

Шоколадный десерт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Предлагаем приготовить ароматный и необычайно вкусный десерт для сладкоежек. Этот десерт готовится очень легко, и приготовить его смогут даже дети. Обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

200 г чёрного шоколада (70%);

180 г сливочного масла (жирностью 82%);

250 г яиц (5 шт);

150 г сахара (6 ст. л. с горкой);

2 г соли (1/3 ч. л.);

30 г муки (1 ст. л. с горкой).

Дополнительно:

20 г какао-порошка (2 ст. л. без горки).

Способ приготовления

Объединяем шоколад, сливочное масло и растапливаем на паровой бане или в микроволновке. Перемешиваем до однородной смеси.

Ингредиенты для приготовления. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешиваем яйца с сахаром с помощью венчика. Берем разъемную форму диаметром 20-22 см, смазываем маслом и присыпаем какао порошком.

Шоколад и сливочное масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем шоколад со сливочным маслом в яичную массу (яйца должны быть комнатной температуры). Перемешиваем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем соль и муку с помощью сита. Перемешать, чтобы не было комочков.

Приготовление десерта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переливаем шоколадное тесто в подготовленную форму. Ставим форму в разогретую до 160 ºС духовку с конвенцией на 25 минут.

Шоколадный десерт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаем форму из духовки, даем десерту остыть, затем ставим на 3-4 часа в холодильник и только после этого снимаем форму, посыпаем какао-порошком и нарезаем.

Шоколадный десерт. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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