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Ароматний салат з моцарелою — коли бракує часу, а хочеться смачного

3 червня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати швидкий та смачний салат — покроковий рецепт
Салат з моцарелою. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Коли хочеться смачно, швидко і корисно — ідеально підійде салат з моцарелою. Він пасує як до свята, так і на кожен день. Зберігайте цей рецепт, щоб не загубити. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

  • моцарела 130 г;
  • помідори 200 г;
  • перепелині яйця 10 шт.;
  • листя салату "Мікс" 100 г;
  • гірчиця "Діжонська" 1 ст.л.;
  • олія оливкова 2 ст.л.;
  • бальзамічний оцет 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно викласти будь-яку зелень та кульки моцарели. 

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Листя салату. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зверху викладаємо розрізані перепелині яйця. Можна замінити на курячі яйця. 

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Листя салату та яйця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Викладаємо листя базиліку та помідори. 

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Приготування заправки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для заправки змішати гірчицю, оливкову олію та бальзамічний оцет. Додати сіль та перець за смаком. Подавати салат, поливши соусом. 

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Приготування салату. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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