Як приготувати швидкий та смачний салат — покроковий рецепт

Ароматний салат з моцарелою — коли бракує часу, а хочеться смачного
Коли хочеться смачно, швидко і корисно — ідеально підійде салат з моцарелою. Він пасує як до свята, так і на кожен день. Зберігайте цей рецепт, щоб не загубити.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- моцарела 130 г;
- помідори 200 г;
- перепелині яйця 10 шт.;
- листя салату "Мікс" 100 г;
- гірчиця "Діжонська" 1 ст.л.;
- олія оливкова 2 ст.л.;
- бальзамічний оцет 1 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно викласти будь-яку зелень та кульки моцарели.
Зверху викладаємо розрізані перепелині яйця. Можна замінити на курячі яйця.
Викладаємо листя базиліку та помідори.
Для заправки змішати гірчицю, оливкову олію та бальзамічний оцет. Додати сіль та перець за смаком. Подавати салат, поливши соусом.
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