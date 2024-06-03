Як приготувати швидкий та смачний салат — покроковий рецепт

Салат з моцарелою. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли хочеться смачно, швидко і корисно — ідеально підійде салат з моцарелою. Він пасує як до свята, так і на кожен день. Зберігайте цей рецепт, щоб не загубити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

моцарела 130 г;

помідори 200 г;

перепелині яйця 10 шт.;

листя салату "Мікс" 100 г;

гірчиця "Діжонська" 1 ст.л.;

олія оливкова 2 ст.л.;

бальзамічний оцет 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно викласти будь-яку зелень та кульки моцарели.

Листя салату. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зверху викладаємо розрізані перепелині яйця. Можна замінити на курячі яйця.

Листя салату та яйця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Викладаємо листя базиліку та помідори.

Приготування заправки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для заправки змішати гірчицю, оливкову олію та бальзамічний оцет. Додати сіль та перець за смаком. Подавати салат, поливши соусом.

Приготування салату. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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